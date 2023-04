Ligue des champions : Khvicha Kvaratskhelia, le virtuose géorgien qui fait rêver les Napolitains

Avant-match

Surnommé "Kvaradona" par les supporters de Naples, en référence à leur idole absolue Diego Maradona, l’ailier Khvicha Kvaratskhelia sera très attendu, mardi à domicile, face à l’AC Milan, en quart de finale retour de Ligue des champions. Presque assurés d’être champions d’Italie, le Géorgien et les Partenopei devront se défaire des Lombards, vainqueurs à l'aller (1-0), pour poursuivre leur parcours européen.

Adulé par les supporters napolitains, surveillé de très près par les plus grands clubs européens, l'ailier géorgien Khvicha Kvaratskhelia est incontestablement la sensation de la saison en Italie. Battu en quart de finale aller de Ligue des champions par l'AC Milan (1-0), la semaine dernière en Lombardie, Naples compte plus que jamais sur son joyau offensif pour se qualifier, lors du match retour disputé à domicile, mardi 18 avril.

Irrésistible et hyperactif sur le côté gauche, "Khvicha" brille avec une facilité déconcertante par ses accélérations soudaines, ses feintes éclair et ses dribbles dévastateurs qui ont laissé sur le carreau un bon nombre de défenseurs adverses. Aussi spectaculaire que décisif, il a inscrit 14 buts et livré 16 passes décisives en 34 matches, toutes compétitions confondues.

Pourtant, pas grand monde n’aurait misé sur ce virtuose de 22 ans, qui a débuté le football pieds nus à Nakifu, un village de Géorgie de 700 habitants, recruté l’été dernier contre un chèque d’un peu plus de 10 millions d’euros pour l’arracher au Dinamo Batumi.

"Peu de gens pouvaient imaginer à l'époque que ce garçon maigrichon deviendrait une star internationale", a récemment confié à l'AFP Levan Salukvadze, conseiller du président du Dinamo Tbilissi quand le joueur était au centre de formation du club.

En effet, à Naples, d’aucuns s’attendaient plutôt à voir débarquer un joueur confirmé pour remplacer, sur ce côté gauche, le capitaine emblématique Lorenzo Insigne qui a rejoint les rangs du Toronto FC, en MLS.

Mais très rapidement, au fil des premiers matches et des premières prises de balle du Géorgien, qui s'est engagé jusqu'en 2027, les observateurs avisés se sont rendus compte que les Partenopei tenaient un magicien venu d'une autre planète.

Auteur de 3 buts et d’une passe décisive lors des deux premières journées de Serie A, Khvicha Kvaratskhelia a donné le ton d’un exercice qui risque fort de se terminer en apothéose pour Naples.

Devenu star en 9 mois

En tête de la Serie A avec 14 points d’avance sur la Lazio Rome, à 8 journées de la fin du championnat, les Napolitains sont en excellente position pour remporter leur premier titre de champion depuis 1990. À l’époque, l’équipe qui avait remporté le scudetto comptait dans ses rangs un certain Diego Maradona, l’idole absolue d’une ville où le football est une religion.

Devenu star en 9 mois en Italie, "Khvicha" pourrait entrer un peu plus dans la légende napolitaine en qualifiant le club pour la première fois de son histoire en demi-finale de la Ligue des champions. Même si, signe de leur admiration, certains supporters le surnomment déjà "Kvaradona", en référence au meneur de jeu argentin.

Dans le quartier de Forcella, où les références à Diego Maradona – le stade du club a été rebaptisé à son nom après son décès en 2020 - sont omniprésentes, une fresque récente représente l’ailier géorgien aux côtés de Victor Osimhen. Ce dernier est de retour sur les pelouses après avoir été le grand absent du quart de finale aller contre l'AC Milan.

Des passants devant une fresque murale représentant (de gauche à droite) la légende du football argentin Diego Maradona, l'attaquant géorgien Khvicha Kvaratskhelia et l'attaquant nigérian Victor Osimhen, dans le quartier de Forcella, le 24 mars 2023 à Naples. © Alberto Pizzoli, AFP

Signe de l’entente entre les deux hommes, Victor Osimhen ne tarit pas d'éloges sur son jeune coéquipier qui porte le numéro 77. "C'est un type incroyable et un joueur incroyable. Il a une longue route devant lui, il est capable de gagner le Ballon d'or", a-t-il lancé début mars.

"Il a une technique digne des plus forts du monde et il a cette qualité de sentir le but, de toujours trouver l'angle le plus difficile", expliquait de son côté, en janvier, son entraîneur Luciano Spalletti.

En attendant les récompenses individuelles, c’est bien collectivement que les deux attaquants napolitains devront se montrer déterminants pour réaliser l’exploit contre l’AC Milan dans le bouillant stade Diego Maradona.

Et il faudra vraiment réaliser un exploit, car le champion d’Italie en titre ne réussit pas vraiment au Napoli qui s’est incliné, cette saison, par deux fois contre cet adversaire : une défaite cinglante en championnat (0-4), à domicile le 2 avril, et le revers en C1 (1-0), à San Siro.

Privé de deux de ses piliers défensifs que sont le défenseur central coréen Kim Min-jae et le milieu relayeur camerounais André-Frank Zambo Anguissa, tous deux suspendus, Luciano Spalletti espère que Khvicha Kvaratskhelia sera bien inspiré pour semer la zizanie chez l’adversaire et renverser rapidement le score.

Après avoir fait plier l’Italie avec son compère nigérian, à lui de crever l’écran devant toute l'Europe.

Avec AFP

