Ligue des champions : Benfica battu, l'Inter Milan s'invite au rendez-vous des demi-finales

L'attaquant argentin de l'Inter Milan Joaquin Correa (L) célèbre avec le défenseur italien de l'Inter Milan Francesco Acerbi (C) et le défenseur italien de l'Inter Milan Alessandro Bastoni après avoir marqué le troisième but de son équipe, lors du match retour des quarts de finale de l'UEFA Champions League entre l'Inter Milan et Benfica Lisbonne, le 19 avril 2023, au stade Giuseppe-Meazza (San Siro) de Milan.

© Gabriel Bouys, AFP