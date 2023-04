Ligue Europa Conférence : Didier Digard, l'architecte de la renaissance de l'OGC Nice

PORTRAIT

L'ancien capitaine Didier Digard a pris les rênes de l'OGC Nice alors que l'équipe, dont il était entraîneur adjoint, était en perdition. Depuis sa prise de pouvoir, les Aiglons revivent et enchaînent les bonnes performances, au point d'afficher leurs ambitions en Ligue Europa Conférence, avant de recevoir Bâle, jeudi, en quarts de finale retour.

Lille, Lens, Marseille, Monaco… En un peu plus de trois mois à la tête de l'OGC Nice, Didier Digard s'est déjà constitué un tableau de chasse impressionnant. Jeudi 20 avril, il va tenter d'y ajouter une place en demi-finale de Coupe d'Europe alors que ses Aiglons ont toutes les cartes en main après leur match nul à l'aller sur la pelouse de Bâle (2-2).

Pas mal pour un entraîneur qui n'avait même pas le diplôme obligatoire en France pour diriger une équipe professionnelle. Au début, le coach de 36 ans ne possédait pas son brevet d’entraîneur professionnel de football (BEPF). Conséquence : les dirigeants du club ont dû payer 25 000 € à chaque rencontre jusqu'à ce que Didier Digard obtienne enfin une place dans la prestigieuse formation de Clairefontaine, le 6 avril dernier.

Il a en tout cas pleinement gagné la confiance d'Ineos, le groupe pétrochimique propriétaire du club. Alors qu'il devait initialement seulement assurer l'intérim en attendant qu'un remplaçant à Lucien Favre soit trouvé, il a finalement été confirmé à la tête de l'équipe jusqu'à la fin de la saison. Et les discussions vont bon train pour le prolonger au-delà.

Ancien capitaine de l'OGC Nice

Né à Gisors, en Normandie, en 1986, Didier Digard a fait ses armes au centre de formation du Havre puis dans l'équipe première à partir de 2004. Après des passages au PSG et à Middlesbrough, en Premier League, le Normand s'installe dans le sud de la France, en tant que milieu de terrain de l'OGC Nice.

Une ville qu'il adopte et où il s’impose comme une valeur sûre du championnat : il dispute 165 rencontres avec les Aiglons entre 2010 et 2015 et devient même capitaine. Ses dernières aventures en tant que joueur l'emmènent du côté de l'Espagne, mais de graves blessures le contraignent à raccrocher les crampons.

Dans le cadre de sa reconversion, il revient à l'OGC Nice, d'abord en charge des U17, puis il se voit confier les rênes de l’équipe réserve. Fin 2022, il intègre comme adjoint le staff de l'équipe première, avant d'être poussé sur le devant de la scène au lendemain de l'immense déconvenue de Nice en Coupe de France, tombé face au Petit Poucet du Puy-En-Velay en 32e de finale.

Proche des joueurs et chantre de l'intensité

Didier Digard n'a pas perdu ses habitudes en passant de l'équipe réserve à l'équipe première. Il reste très proche de ses joueurs, n'hésitant jamais à les chambrer comme quand il n'était qu'un simple membre du staff. Et n'oublie pas cette incongruité : il a trois ans de moins que son capitaine, Dante, 39 ans.

Aux commandes de l'OGC Nice, Didier Digard a changé la formule d'entraînement. Les séances sont raccourcies mais davantage portées sur l'intensité. Sur le terrain, il a opté pour des ingrédients simples mais appliqués avec sérieux par ses joueurs : un classique 4-3-3 avec du pressing à la relance, un repli collectif solide et beaucoup de courses devant et sur les ailes. De quoi composer la savoureuse salade niçoise de ce premier trimestre 2023.

"Le staff et le coach ont mis en place quelque chose de très sérieux. On sent que l'état d'esprit est beaucoup mieux. On s'entraide tous, entre joueurs. Et cela se voit, dans les matches que l'on joue, que l'on est meilleurs dans le 'jus', que l'on est plus battants, que l'on est meilleurs dans l'envie... Ce qu'ils ont mis en place fonctionne très bien", expliquait mi-février Jordan Lotomba, latéral du club lors d'une conférence de presse. "Tactiquement, mentalement, Didier Digard est très proche de nous, il sait comment parler à chaque joueur. Ce n'est pas sorcier mais on a un très bon sentiment actuellement, et j'espère que l'on va le garder très longtemps."

En première ligne de l'affaire Galtier

Si sportivement, tout roule pour Didier Digard, il se retrouve – malgré lui – en première ligne dans la polémique Christophe Galtier. L'actuel entraîneur du PSG est accusé d'avoir tenu des propos racistes lors de son passage sur le banc de l'OGC Nice.

>> À lire aussi : Soupçonné de racisme, l’entraîneur Christophe Galtier dans la tourmente malgré le soutien du PSG

Selon une enquête du quotidien local Nice Matin, les deux hommes se détesteraient. S'il n'y a jamais eu d'atomes crochus professionnels entre les deux en raison du peu d'intérêt de Galtier pour les jeunes de la réserve, ce sont des critiques visant directement Digard qui auraient mis le feu aux poudres. Galtier aurait tenu des "propos violents" sur la barbe et la conversion à l'islam de l'ancien milieu de terrain. Ce dernier aurait été tenté d'aller à la confrontation physique avec l'entraîneur, mais aussi de remettre sa démission avant que Julien Fournier, directeur du football à l'époque, ne le convainque de rester.

Loin de régler ses comptes, Didier Digard suit la communication prudente des propriétaires de Nice sur cette affaire, renvoyant les faits à deux personnes ne travaillant plus dans le club (Julien Fournier et Christophe Galtier). En conférence de presse, l'entraîneur de l'OGC Nice ne peut se cacher mais reste très mesuré, assurant que "l'enquête est en cours" et que la "vérité éclatera". Les joueurs, de leur côté, ne se sont toujours pas exprimés, officiellement pour se concentrer sur le match de Coupe d'Europe.

