Tournoi des Six Nations : les Françaises s'offrent une finale en disposant des Galloises

Le XV de France féminin, grâce à sa victoire sur le pays de Galles (39-14) dimanche au stade des Alpes à Grenoble, s'est offert le droit de disputer une "finale", comme l'an passé, face aux Anglaises, championnes en titre, samedi prochain à Londres.

Les Bleues, dont le dernier Grand Chelem date de 2018, se sont ainsi parfaitement préparées pour le "Crunch" qui aura lieu au stade de Twickenham, le "temple" du rugby qui pour l'occasion accueillera une affluence record pour un match de rugby féminin avec plus de 50.000 personnes attendues.

Cette quatrième victoire d'affilée, bonifiée de surcroît, les place en effet en deuxième position au classement (19 points) derrière les "Red Roses" (20 pts), qui ont largement dominé samedi les Irlandaises à Cork (48-0).

"Frustration, aboutissement, temps faibles"

Lors de ces quatre rencontres, les Françaises "sont passées par un petit peu de tout : de la frustration, de l'aboutissement, des temps faibles, comme aujourd'hui (dimanche, ndlr)", a réagi après la rencontre leur co-entraîneur David Ortiz, au micro de France TV.

"On est en train de grandir et il faut tenir compte des leçons de ce match : il y a eu de très bonnes choses et des moments où on s'est mis en difficulté tout seul, a-t-il ajouté. On va en tirer un bilan rapidement et se donner les moyens pour aller chercher quelque chose la semaine prochaine à Twickenham".

Les coéquipières d'Audrey Forlani, qui avaient sécurisé leur point de bonus offensif dès la mi-temps (29-0), ont signé un total de six essais, dont un doublé de la jeune ailière Melissande Llorens, face à des Galloises dépassées en première période avant de se rebiffer en seconde.

"Merci Jessy"

Pour les adieux au public français de l'ouvreuse Jessy Trémoulière, qui stoppera sa carrière internationale lors du prochain match à Londres et qui est entrée seule sur la pelouse afin d'y recevoir une ovation du public, les Tricolores ont réalisé une première période quasi-parfaite.

Alternant le jeu, resserré en défense, soignant la vitesse tant dans ses sorties de ballon que dans ses passes, le XV de France féminin a fait parler sa supériorité technique et physique.

Mais avec l'arrivée de conditions météo plus compliquées (bourrasques de vent et pluie) en deuxième période, les Françaises ont alors subi, encaissant coup sur coup deux essais de la part des coéquipières de la capitaine galloise Hannah Jones.

Le pays de Galles, auteur d'un très bon début de Tournoi (deux victoires, une défaite), s'est alors montré sous son vrai visage, soit l'adversaire le plus coriace des Bleues, luttant avec agressivité pour chaque ballon, à chaque maul.

Mais trop tard, la profondeur et la richesse du banc français faisant la différence en fin de rencontre, avec le premier essai sous le maillot bleu de la pilier remplaçante Rose Bernadou à la 77e minute.

Pas de quoi gâcher la "fête de départ" de Trémoulière, qui s'est offert un beau ventriglisse sous la pluie et au milieu de la haie d'honneur formée par ses partenaires, tout le staff, ainsi que les internationales retraitées Céline Ferer et Safi N'Diaye, venues pour l'occasion à Grenoble, avant de se faire offrir un maillot dédicacé sous cadre, floqué "merci Jessy".

