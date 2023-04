Foot européen : Naples exulte, Arsenal tremble, le Bayern perd la tête

TOUR DES STADES

Victor Osimhen et Giacomo Raspadori célèbrent la victoire de Naples au stade Allianz à Turin, en Italie, dimanche 23 avril 2023.

Coup de tonnerre en Allemagne, où le Bayern Munich a perdu sa place de leader au profit du Borussia Dortmund, tandis qu'en Angleterre, Arsenal pourrait aussi voir le titre lui échapper dans la dernière ligne droite. En Ligue 1, la lutte à distance se poursuit entre Marseille et Lens pour la deuxième place.

Publicité Lire la suite

Marseille et Lens, un duel haletant

Un autogoal à la dernière seconde a permis à Marseille de s’imposer à Lyon dimanche (1-2), reprenant la deuxième place du classement de Ligue 1 à Lens, vainqueur facile de Monaco (3-0) la veille.

L'OM, toujours aussi coriace à l'extérieur, est finalement reparti de Lyon avec trois points, une première depuis 2007, parce que l'OL s'est sabordé dans les derniers instants : toute l'arrière-garde lyonnaise a paniqué et fini par dégager le ballon n'importe comment sur Malo Gusto, buteur contre son camp (2-1, 90+2).

Marseille reprend donc la 2e place du classement, avec un point d'avance sur Lens, à qui il rendra visite dans 15 jours pour une brûlante finale pour la Ligue des Champions.

Lyon de son côté aurait pu profiter de la défaite de Rennes (6e) à Montpellier (1-0) et du match nul de Lille (5e) à Auxerre (1-1) pour donner un sens à sa fin de saison mais il reste collé à la 7e place, à six longueurs du Losc et de l'Europe.

Le suspense est donc total pour la position de dauphin derrière l'intouchable PSG, vainqueur à Angers (1-2) vendredi.

L e Barça maitrise l'Atletico

Le FC Barcelone a maîtrisé l'Atlético Madrid (1-0) dimanche au Camp Nou, lors de la 30e journée de Liga, et compte désormais 11 points d'avance à huit journées de la fin du championnat d'Espagne sur le Real Madrid, facile vainqueur du Celta Vigo samedi (2-0).

Les Catalans ont ouvert la marque juste avant la pause en contre, sur un ballon lancé en profondeur par Ronald Araujo, remis dans l'axe par Raphinha et placé du droit par Ferran Torres, qui est parvenu à tromper Jan Oblak (44e).

Plus tôt, Osasuna avait pris le dessus sur le Betis Séville 3-2 à El Sadar, grâce notamment à un doublé express d'Ante Budimir. La course à l'Europe est toujours aussi indécise : le Betis (5e avec 48 points) a manqué l'occasion de revenir sur les talons de la Real Sociedad, 4e avec 54 pts après son succès étriqué 2-1 à Saint-Sébastien contre le Rayo Vallecano.

L'Athletic Bilbao, lui, a dominé Almeria 2-1 sans trembler et reste à une petite longueur de Villarreal (6e, 47 points), première équipe qualifiée pour les compétitions européennes.

Dortmund prend la tête au Bayern

Trois jours après son élimination en Ligue des champions contre Manchester City, rien ne va plus au Bayern Munich, désormais deuxième de Bundesliga derrière le Borussia Dortmund, après sa quatrième défaite de la saison en championnat, samedi à Mayence (3-1).

À cinq journées de la fin de la saison, le Borussia Dortmund s'est installé dans le fauteuil de leader, ne laissant pas passer sa chance en surclassant l'Eintracht Francfort (4-0) dans son Westfalenstadion. Dortmund totalise 60 points, soit un de plus que le Bayern (59), et a désormais les cartes en mains pour faire tomber les Munichois, décuples champions d'Allemagne en titre, de leur piédestal.

Derrière, Fribourg et l'Union Berlin ont réalisé la bonne opération dimanche dans la course à la Ligue des champions, alors que le RB Leipzig a cédé des points.

Au soir de la 29e journée et à cinq matches du terme de la saison, l'Union Berlin, difficile vainqueur à Mönchengladbach (0-1), conserve la troisième place avec 55 points, deux de plus que Fribourg (53) qui a surclassé Schalke (4-0) à domicile. Battu à Leverkusen (2-0), le RB Leipzig recule à la 5e place avec 51 points.

Qualifié pour les demi-finales de la Ligue Europa en milieu de semaine, le Bayer Leverkusen poursuit son impressionnant redressement avec un huitième match sans défaite, pour la première expérience d'envergure de Xabi Alonso sur un banc d'entraîneur. Leverkusen revient doucement dans la course à l’Europe avec 47 points à la sixième place, avant un match décisif à l’Union Berlin la semaine prochaine

Naples tout proche du titre

Naples a fait un nouveau pas très important vers le scudetto en s'imposant dimanche soir à Turin contre la Juventus (0-1) mais il faut attendre "encore un peu" avant de "déboucher les bouteilles", a préconisé l'entraîneur Luciano Spalletti.

Naples a décroché la victoire lors du choc de la 31e journée dans une fin de match électrique, grâce à une volée de Giacomo Raspadori (90+3e), alors que les Bianconeri venaient de se faire refuser deux buts.

Après la défaite de la Lazio Rome, samedi contre le Torino (0-1), Naples porte à 17 points son avance en tête de la Serie A à sept journées du terme.

Le troisième scudetto du club, plus de trois décennies après les deux premiers de l'époque Maradona (1987, 1990), peut être mathématiquement acquis dès la prochaine journée si Naples bat la Salernitana samedi à domicile et que la Lazio ne gagne pas contre l'Inter dimanche à San Siro.

À Empoli, l’Inter Milan s’est relancé (0-3) grâce à un grand Romelu Lukaku, auteur d’un doublé : du droit en finesse, puis du gauche en puissance.

Rafael Leao s'est lui aussi offert un beau doublé avec l'AC Milan contre Lecce (2-0), grâce à un coup de tête autoritaire, puis une frappe croisée du gauche au terme d'une percée dont il a le secret. Ce succès permet en effet aux champions en titre de rejoindre au classement l'AS Rome (4e), une semaine avant d'aller défier l'équipe de José Mourinho. Les Giallorossi se déplacent d'ici là lundi soir à Bergame sur les terres de l'Atalanta (7e), en clôture de la 31e journée.

Arsenal perd la main

À cinq jours d'un déplacement à Manchester City, Arsenal a perdu la main dans la course au titre en étant tenu en échec à domicile (3-3) par la lanterne rouge, Southampton, vendredi, pour la 32e journée de Premier League.

Les cinq points d'avance des Gunners sont en effet un trompe-l'oeil puisque, City compte deux matches en moins avant le choc de mercredi.

En battant Nottingham Forest (3-2) après avoir été rejoint deux fois au score Liverpool s'est donné le droit de croire encore à l'Europe. Avec 50 points, les Reds n'ont plus que trois longueurs de retard sur Tottenham (5e).

Tottenham, mené 5-0 après 21 minutes de jeu, a sérieusement entamé ses chances de disputer la Ligue des champions en s’inclinant (6-1) chez son rival direct Newcastle, faisant vire un cauchemar au gardien Hugo Lloris.

Les Spurs ont désormais 6 points de retard sur Manchester United (4e) et Newcastle (3e), avec respectivement deux matches et un match de plus au compteur.

Manchester City jouait ce week-end en Coupe d’Angleterre, vainqueur en demi-finale de Brighton grâce à un triplé de Riyad Mahrez. Une fiuale aux airs de derby puisque dimanche, Manchester United à validé son billet laborieusement en battant Brighton aux tirs au but (0-0 après prolongation, 7 tirs au but à 6).

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne