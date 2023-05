Barça, Inter Miami, Arabie saoudite… Où ira Lionel Messi après le PSG ?

DESTINATION AILLEURS

La sanction de Lionel Messi par le Paris Saint-Germain marque la fin de l'aventure de l'Argentin avec le club. Où rebondira-t-il pour la saison prochaine à 36 ans ? Trois pistes sérieuses se dégagent entre le club de cœur, le club le plus sensé et la poule aux œufs d'or.

Lionel Messi n'est plus le bienvenu à Paris. C'est le message qu'a fait passer en substance le PSG en sanctionnant le septuple Ballon d'Or pour une escapade promotionnelle en Arabie saoudite entre deux matches de Ligue 1.

"La Pulga" est suspendue pour deux semaines. Le temps de cette procédure disciplinaire, le champion du monde argentin "ne peut pas s'entraîner, ne peut pas jouer et n'est pas payé", selon une source ayant connaissance du dossier. Plusieurs médias affirment que la suspension court sur deux semaines, une durée que le club n'a pas souhaité confirmer mercredi.

Son contrat à Paris expire en juin 2023 et au regard des derniers développements, plus personne n'imagine le club ou le joueur lever la clause d'année en option. Pourtant, Lionel Messi qui célébrera en juin ses 36 ans n'en a pas fini avec le football.

Les sentiments disent Barça

Impossible de dissocier la carrière de Lionel Messi du FC Barcelone. Arrivé dans le centre de formation du Barça à l'âge de 13 ans, Lionel Messi y a passé près de 21 ans dont 17 dans l'équipe professionnelle. Il y a gagné tous les trophées possibles. C'est les larmes aux yeux qu'il avait annoncé la fin de sa vie au Barça pour signer au PSG.

L'Argentin rêve d'un retour en Catalogne à 36 ans et le Camp Nou se laisse porter par ce doux espoir : à plusieurs reprises, le stade barcelonais a scandé le nom de son idole ces dernières semaines. D'ailleurs, selon plusieurs médias argentins, c'est même dans sa maison de Castelldefels, dans la banlieue barcelonaise, qu'il aurait décidé de purger sa suspension. Avant un retour plus permanent ?

I don’t think camp nou is stopping chanting Messis name until he is back home again ❤️ pic.twitter.com/Vw1NXilACs — Messi Media (@LeoMessiMedia) April 29, 2023

Selon la presse spécialisée, le Ballon d'Or négocie de longue date avec son club de toujours pour un retour. Mais dans les faits, l'opération est complexe.

Mais l'opération est complexe pour un Barça sous tension budgétaire. Selon le quotidien Mundo Deportivo, le club est toujours dans l'attente de la validation par la ligue espagnole (LaLiga) de son "plan de viabilité", dans lequel sont inclus les prolongations de Gavi, Ronald Araujo, Marcos Alonso, Sergi Roberto et... un éventuel retour de Messi. Mais pour pouvoir inscrire ces joueurs sans dépasser le plafond salarial, le Barça doit encore réduire ses dépenses de 200 millions d'euros.

Une des premières décisions du club blaugrana pour tendre vers cet objectif a été d'annoncer la fermeture de sa chaîne de télévision BarçaTV le 30 juin. Selon le club, la chaîne accuse 13 millions d'euros de pertes par an, mais selon les employés, qui se retrouveront pour beaucoup sans emploi, ces pertes ne s'élèvent qu'à 6 millions d'euros.

Suffisant ? Le sulfureux patron de LaLiga, Javier Tebas, a fait part de ses doutes quant au retour de l'Argentin au Barça, vendredi 28 avril, sur RMC Sports : "À ce jour, le retour de Messi au Barça me paraît compliqué. Le Barça, ce n'est pas comme le PSG, qui a un robinet à gazole et à billets pour offrir de si gros salaires."

La logique veut Inter Miami

Dès l'arrivée de Lionel Messi au PSG, le scénario revenait avec insistance : deux ou trois ans dans la ville lumière puis une pré-retraite en MLS, le championnat nord-américain qui se fait une spécialité d'attirer les stars vieillissantes comme Kaka, Gonzalo Higuain ou actuellement Douglas Costa.

Parmi les franchises du championnat, l'Inter Miami est celle qui rêve le plus de s'adjuger les services de la star. David Beckham, copropriétaire du club, chante les louanges de l'Argentin depuis des mois. L'Anglais, qui a d'ailleurs fait une visite remarquée au PSG où il a joué à l'arrivée des Qataris, a fait un passage remarqué au camp des Loges. Il avait à cette occasion posé avec Lionel Messi.

L'option présente l'avantage de rapprocher la famille d'Argentine, à Miami où les Messi disposent déjà d'un pied-à-terre : un immense appartement de luxe.

"Je ne vais pas nier qu'il y a de la vérité dans les rumeurs d'un intérêt pour Lionel Messi", a reconnu l'entraîneur de l'Inter Miami Phil Neville auprès du Times fin février. "Pour la MLS, ce serait un apport décisif".

Messi and verratti with david Beckham during training today 😍 pic.twitter.com/KOynqYJu2K — Messi Media (@LeoMessiMedia) April 27, 2023

En effet, la MLS, comme le PSG en son temps, peut profiter de la notoriété incontestable du septuple Ballon d'Or. D'ailleurs, le commissionnaire de la Ligue ne s'y trompe pas. D'ordinaire discret et taiseux, Don Garber multiplie les interviews ces derniers jours sur ce que représenterait la signature de l'Argentin et se montre prêt à assouplir les strictes règles budgétaires pour se plier aux exigences démesurées de la star.

"Il dépasse le cadre de son sport et pourrait devenir plus important que n'importe quel autre athlète qui a joué dans ce pays", a-t-il indiqué à la chaîne CBS Sports le 25 avril. "On va travailler dur avec l'Inter Miami (pour convaincre le joueur). On a déjà prouvé qu'on savait trouver des manières intelligentes de signer des joueurs importants."

Le portefeuille crie Arabie saoudite

Le pays est au cœur de la sanction subie par Lionel Messi. L'Argentin était à Riyad pour honorer son contrat avec l'office du tourisme saoudien et faire la promotion du pays sur les réseaux sociaux.

>> À lire aussi : "Transformer l'Arabie saoudite en destination touristique de rêve prendra beaucoup de temps"

Mais le Royaume saoudien aimerait que le partenariat avec le Ballon d'Or s'étende bien au-delà. Le championnat saoudien courtise la "Pulga" et espère ainsi recréer la mythique rivalité avec "Cristiano Ronaldo", joueur d'Al-Nassr depuis le mercato hivernal.

L'Équipe affirme que les discussions ont déjà commencé avec le père et agent du joueur, Jorge Messi. Et Al-Hilal, actuel 4e du championnat mais club le plus titré de l'histoire du pays et finaliste de la Ligue des champions asiatique, aurait offert la somme mirobolante de 400 millions d'euros par an pour faire venir le septuple Ballon d'Or.

Au-delà du frisson footballistique de réunir les deux stars vieillissantes, l'Arabie saoudite compte bien capitaliser sur leur arrivée pour qu'ils soutiennent la candidature du Royaume à l'organisation d'une Coupe du monde. Une candidature commune avec l'Égypte et la Grèce pour le Mondial-2030 est évoquée depuis plusieurs mois, mais n'a pas été officialisée.

Mais l'Argentin s'isolera-t-il dans ce championnat de seconde zone, que ce soit l'Arabie saoudite ou la MLS, à un an de la Copa America 2024, qui pourrait être sa dernière épreuve internationale ?

