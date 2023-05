Foot européen : Naples fait la fête, le PSG respire et le Real Madrid s'offre une nouvelle couronne

TOUR DES STADES

Grâce à sa victoire à Troyes, le Paris Saint-Germain reste premier du championnat français en maintenant à distance Lens, vainqueur de Marseille. En Angleterre, Arsenal a obtenu un précieux succès à Newcastle et se hisse derrière Manchester City, toujours en tête de la Premier League. Le Real Madrid s'est offert une couronne de roi d'Espagne. Et Naples a enfin pu fêter son titre au stade Diego-Maradona.

Le PSG protège sa couronne, Lens devient son dauphin

Le Paris Saint-Germain s'est donné de l'air, dimanche 7 mai, en disposant (3-1) de Troyes, une équipe virtuellement reléguée, pour reprendre six points d'avance sur Lens. À quatre journées de la fin de la Ligue 1, le onzième titre, nouveau record de France, n'est plus très loin. Kylian Mbappé a vite marqué (8e), inscrivant son 24e but de la saison en Ligue 1, imité par ses coéquipiers Vitinha (59e) et Fabian Ruiz (86e). Seul un relâchement trop souvent vu cette saison a permis à Xavier Chavalerin de réduire le score (83e). Cette victoire fait du bien au PSG, qui lutte depuis plusieurs semaines contre les départs de feu, l'escapade saoudienne de Lionel Messi, suspendu par son club, le siège des ultras devant le domicile de Neymar...

Derrière le PSG se trouve désormais Lens, vainqueur samedi de l'Olympique de Marseille (2-1) dans un stade Bollaert volcanique. Les Sang et Or ont aussi confirmé leur maîtrise des grands événements : contre les quatre premiers, ils ont battu deux fois l'OM, deux fois Monaco, et une fois le PSG. Cette victoire, combinée à la défaite de Lille (5e) à Reims (1-0), leur assure de jouer au moins la Ligue Europa la saison prochaine. Mais les Lensois peuvent prétendre à plus s'ils restent aussi performants en fin de saison. De son côté, Marseille, désormais troisième à deux longueurs de son vainqueur, n'a plus la main pour la qualification directe en Ligue des champions.

Cette 34e journée a été marquée par la victoire renversante et spectaculaire de Lyon à domicile : mené 4-1 par Montpellier après une heure de jeu et un quadruplé d'Elye Wahi, l'OL a réalisé une incroyable "remontada" grâce au quadruplé de son "général" Alexandre Lacazette, dont un penalty inespéré après 100 minutes de jeu. Au lendemain de cet exploit qui relance l'OL dans la course à l'Europe, le club a officiellement annoncé le départ de son président historique, Jean-Michel Aulas, qui occupait ce poste depuis 1987. Il a laissé sa place de PDG d'OL Groupe à l'Américain John Textor qui a racheté le club rhodanien en décembre dernier.

Le Borussia Dortmund étrille Wolsfburg et reste sur les talons du Bayern Munich

Le Borussia Dortmund a poursuivi son impressionnant parcours à domicile cette saison en Bundesliga en surclassant Wolsfburg (6-0), un club de la première partie de tableau du championnat allemand. Porté par son attaquant Karim Adeyemi, auteur d'un doublé, et son milieu Jude Bellingham, le Borussia maintient ainsi le suspense entier dans la course au titre avec le Bayern Munich.

À trois journées de la fin du championnat, les décuples champions d'Allemagne en titre du Bayern Munich comptent un petit point d'avance sur le Borussia Dortmund (65 contre 64), avec un calendrier similaire pour les deux équipes – deux matches à domicile et un à l'extérieur. Encore une fois poussif, le Bayern Munich a assuré l'essentiel, samedi 6 mai, en allant gagner sur la pelouse du Werder Brême (2-1). Il a plié l'affaire en l'espace de dix minutes en seconde période avec Serge Gnabry (62e) et Leroy Sané (72e), Niklas Schmidt réduisant le score d'une somptueuse frappe à la 87e.

Derrière le Bayern et le Borussia, une excellente opération a été réalisée par le RB Leipzig, qui a dominé Fribourg (1-0) grâce à un but du Slovène Kevin Kampl à l'entame du dernier quart d'heure. Grâce à ce succès, Leipzig grimpe sur le podium de la Bundesliga et reprend son destin en mains pour se qualifier pour la prochaine Ligue des champions.

Naples célèbre son titre de champion avec une victoire

Naples a étrenné, dimanche 7 mai, son nouveau titre de champion d'Italie dans un stade Diego-Maradona en fête par une courte victoire sur la Fiorentina (1-0), grâce à un penalty de Victor Osimhen. L'avant-centre nigérian, déjà auteur du but ayant mathématiquement assuré le Scudetto napolitain jeudi à Udine (1-1), s'est fait pardonner un autre penalty manqué en début de seconde période. Il conforte sa place de meilleur buteur avec ce 23e but, devant Lautaro Martinez (Inter Milan, 19). La remise du trophée n'aura lieu que le 4 juin, après l'ultime journée, mais le stade Maradona n'a évidemment pas attendu pour fêter le titre dans un festival de couleurs.

Le nouveau dauphin du Napoli est la Juventus Turin, qui a battu l'Atalanta à Bergame (2-0). Le match a été marqué par des insultes racistes du public bergamasque envers Dusan Vlahovic, auteur du second but bianconero. Le Serbe a été averti pour avoir intimé le silence aux supporters après son but, comme Romelu Lukaku il y a un mois quand il avait été la cible de cris racistes de la part de tifosi de la Juve en Coupe d'Italie.

La "Vieille Dame" est ainsi repassée au classement devant la Lazio Rome, dominée samedi par l'AC Milan (2-0). De son côté, l'Inter Milan, qui a battu l'AS Rome (2-0) à l'Olimpico, pointe à la 4e place du classement. Les deux clubs milanais ont donc fait le plein de confiance avant leur choc en demi-finale aller de Ligue des champions, mercredi 10 mai.

Manchester City garde la tête, Liverpool revient

Lors de la 35e journée de Premier League, les Gunners ont réussi à s'imposer, samedi 6 mai, à Newcastle (2-0), qui n'avait perdu qu'une fois à domicile cette saison. Arsenal est ainsi revenu à un point derrière le leader du championnat anglais, Manchester City, qui compte un match en moins. Les Mancuniens ont conforté leur première place grâce à une victoire contre Leeds (2-1) et un doublé d'Ilkay Gündogan.

En enchaînant face à Brentford (1-0) une sixième victoire de rang, Liverpool revient fort, mais peut-être un peu tard, dans la course à la Ligue des champions. Avec 62 points, les Reds ne sont plus qu'à une longueur de Manchester United (4e), battu ce week-end par West Ham (1-0), et trois de Newcastle (3e). Mais les Reds comptent deux matches de plus que ces deux formations.

Plus bas au classement, Chelsea a remporté son premier match sous les ordres de Frank Lampard en l'emportant (3-1) à Bournemouth, avec une passe décisive de N'Golo Kanté sur l'ouverture du score de Conor Gallagher (0-1, 9e) et le premier but anglais de Benoît Badiashile pour redonner l'avantage aux Blues (1-2, 82e) qui pointent à la 11e place.

Une 20e Coupe du roi pour le Real Madrid

En ce week-end de couronnement royal, la Liga faisait relâche ce week-end pour laisser place à la finale de la Coupe du Roi. Le Real Madrid a battu Osasuna (2-1), samedi 6 mai, au stade de La Cartuja à Séville et a ainsi remporté pour la 20e fois ce trophée. Les Madrilènes ont ouvert la marque par Rodrygo sur leur premier ballon dès la 2e minute du match. Il a signé un doublé à la 70e minute, alors que les Navarrais étaient revenus au score dix minutes avant grâce à un but de Lucas Torro. Les hommes de Carlo Ancelotti ont remporté leur premier trophée de la saison au meilleur des moments, trois jours avant leur demi-finale aller de Ligue des champions contre Manchester City.

Avec AFP

