Ligue des champions : le Real Madrid et Manchester City se séparent dos à dos

COMPTE-RENDU

Le Real Madrid de Karim Benzema n'a pu faire mieux que match nul à domicile, mardi, face au Manchester City d'Erling Haaland. Vinicius et De Bruyne ont inscrit les uniques buts de la rencontre (1-1).

Tout reste à faire. Le Real Madrid et Manchester City se sont contentés d'un match nul, mardi 9mai, pour la première manche des demi-finales de Ligue des champions (1-1). Les deux équipes devront se départager mercredi à l'Etihad stadium de Manchester.

Pour la 10e demi-finale de la carrière de Pep Guardiola, Manchester City ne déroge pas à ses principes de jeu. Les Citizens confisquent le ballon aux Madrilènes et s'installent méthodiquement dans leur partie de terrain. La Maison blanche est assiégée et peine à se dégager.

Courtois en profite pour s'échauffer tranquillement sur les tirs des Mancuniens. Il repousse les tentatives de De Bruyne (8e), Rodri Hernandez (13e) et la tête d'Erling Haaland (16e).

Le Real Madrid attend son heure pour se montrer dangereux. Rodri perd la balle sur son flanc droit, Vinicius Jr en profite et centre fort au sol. Benzema rôde aux six mètres mais Dias sort un tacle impeccable pour l'empêcher de pousser au fond (25e).

Deux buts sur les temps forts adverses

Un premier avertissement pour les Mancuniens qui continuent d'envahir le terrain madrilène mais sans concrétiser. L'inévitable se produit alors : sur le premier tir cadré du Real, Vinicius trouve la lucarne d'Ederson après un service de Camavinga (36e, 1-0).

Manchester City recommence à pousser dans les trente mètres adverses mais ne trouve toujours pas la faille et commence à s'énerver en raison des interventions musclées madrilènes. Alors que les esprits s'échauffent, l'arbitre de la rencontre sort le premier carton jaune après un croc-en-jambe de Kroos.

La deuxième mi-temps repart sur les chapeaux de roue. Le Real Madrid se déploie en attaque. Décalé à gauche, Benzema amorce un superbe mouvement à trois avec Vinicius et Carvajal qui lui permet de se retrouver en bonne position, à gauche dans la surface mais il manque son tir du gauche (50e).

Courtois sauve ensuite les siens. Grealish se signale et adresse une passe latérale que Rodri laisse rouler jusqu'à De Bruyne. Le Belge s'applique pour sa frappe mais son compatriote la stoppe (55e). C'est ensuite Alaba qui se fend d'un tacle salvateur pour bloquer Haaland (56e).

Le Real Madrid prend l'ascendant sur son adversaire qui peine à se procurer des occasions. Mais, dans un jeu de miroir avec la première période, c'est bien au moment où la domination madrilène est la plus forte que Manchester City trouve la faille : une perte de balle de Camavinga et un coup de canon de De Bruyne et voici les Citizens qui égalisent (67e, 1-1).

Le Real Madrid tente de reprendre l'avantage sur coup franc. Celui d'Alaba passe largement au-dessus (71e). Le suivant, de Kroos, est déposé sur la tête de Benzema mais Ederson repousse (78e). Dès lors, le match s'enlise et les deux équipes se contentent d'un service minimum comme si le match nul les arrangeait toutes les deux. Seule exception : une frappe lointaine de l'entrant Tchouaméni (90e).

Rendez-vous le 17 mai lors de la manche retour pour départager les deux équipes.

