Ligue des champions : l'Inter remporte la première manche du derby face à l'AC Milan

L'Inter Milan a logiquement dominé l'AC Milan au stade San Siro (0-2), mercredi. Les Nerazzuri ont étouffé des Rossoneri en première période, avant que l'AC Milan ne tente de revenir dans le second acte – mais sans succès. Les Interistes prennent une option pour la qualification en finale de la Ligue des champions avant le match retour la semaine prochaine.

C'était un derby européen qui s'annonçait bouillant au stade San Siro, mercredi 10 mai. Pour cette demi-finale aller de la Ligue des champions, l'Inter Milan a dominé l'AC Milan (0-2) et a pris une sérieuse option pour la qualification en finale avant le match retour.

En ce début de rencontre, les Rossoneri de Stefano Pioli évoluent en 4-2-3-1 avec Olivier Giroud en pointe. Rafael Leao, incertain en raison d'une élongation à la cuisse droite le week-end dernier, est forfait. Les Nerazzuri de Simone Inzaghi démarrent, quant à eux, la rencontre en 3-5-2. Sur le front de l'attaque, Lautaro Martinez fait la paire avec Edin Dzeko, et Romelu Lukaku commence sur le banc.

Il y a beaucoup d'engagement dès le début du match, à l'image de cette semelle de Theo Hernandez sur Dumfries au milieu de terrain (1e). Les deux équipes sont bien en place et personne ne laisse d'espace à l'adversaire... jusqu'à ce que l'Inter allume la première mèche : après un coup-franc lointain de Dimarco dévié en corner, Calhanoglu tire le coup de pied arrêté magnifiquement repris de volée par Dzeko qui donne l'avantage à son équipe (0-1, 8e).

L'AC Milan n'a pas le temps de se remettre dans son match que l'Inter double la mise. Sur une perte de ballon au milieu de terrain, Dimarco excentré envoie une passe dans l'axe à l'entrée de la surface sur Mkhitaryan qui ajuste Maignan à bout portant (0-2, 11e). L'Inter réussit le début de match parfait. Les Nerazzuri ne sont d'ailleurs pas loin de tripler la mise quelques minutes plus tard : la frappe de Calhanoglu s'écrase finalement sur le poteau. Dans la foulée, Maignan s'emploie pour repousser une nouvelle tentative de Mkhitaryan (16e).

Les Rossoneri sont étouffés par le système tactique de leur adversaire et ne parviennent pas à se créer d'occasions... À l'inverse les quelques incursions interistes créent constamment du danger et ont déjà fait mouche deux fois. L'Inter maintient le même pressing sur son adversaire, qui ne parvient pas à sortir la tête de l'eau. L'AC Milan manque même de sombrer quand Martinez obtient un penalty sur une faute de Kjaer (31e). Mais l'arbitre, après avoir eu recours à la VAR, revient sur sa décision et annule le coup de pied arrêté.

Dans la foulée, Martinez de nouveau se présente à l'entrée de la surface de l'AC Milan et arme une frappe soudaine à rebond. Maignan est surpris et ne bouge pas, mais le ballon fuit de peu le cadre (34e). L'AC Milan tente une réaction en fin de première période, mais ses tentatives manquent de précision comme cette remise sur Giroud qui n'alerte pas Onana (45e+2). Après quatre minutes de temps additionnel, c'est la mi-temps de ce derby européen à sens unique. L'Inter Milan domine logiquement l'AC Milan, il a même eu des occasions d'aggraver la marque. Les Rossoneri vont devoir changer des choses pour exister en seconde période.

L'AC Milan tente de revenir dans le match mais l'Inter maîtrise son sujet

La seconde période reprend. L'AC Milan n'a effectué aucun changement de joueur à la mi-temps, mais semble revenir des vestiaires avec de meilleures intentions à l'image de cette action (49e) : Diaz récupère le ballon et transperce l'axe interiste avant d'armer une frappe enroulée qui frôle le poteau d'Onana. C'est la première occasion nette pour les Rossoneri. Dans la foulée, Tonali décale brillamment Messias qui arme une frappe excentrée pour tromper Onana, mais son ballon fuit le cadre (51e).

L'AC Milan semble retrouver des couleurs, mais l'Inter n'arrête pas de jouer pour autant. Sur une nouvelle occasion, Dzeko se retrouve seul dans la surface milanaise, mais il manque d'inscrire un doublé à cause d'une solide parade de Maignan (53e). Le gardien milanais maintient ses coéquipiers dans le match. L'AC Milan semble moins subir le match qu'en première période, mais peine à créer du danger dans la surface adverse. Les Rossoneri ont peut-être besoin de plus de fraicheur pour revenir dans ce derby européen. Thiaw remplace Kjaer et Origi remplace Saelemekers (59e).

Origi, tout juste entré, s'illustre rapidement et crée un décalage qui amène Tonali à frapper dans l'axe d'une frappe de l'extérieur... Poteau sortant, Onana était trompé (63e). L'AC Milan rééquilibre enfin le match, mais c'est bien l'Inter qui mène au tableau d'affichage. Les Interistes sont d'ailleurs un peu dans la gestion – sans perdre en qualité – à l'image des deux changements de Dzeko et Dimarco (70e), deux hommes forts de la soirée remplacés par Lukaku et De Vrij. Puis Simone Inzaghi fait sortir deux autres artisans du bon match interiste : Calhanoglu et Martinez, remplacés par Gagliardini et Correa (78e).

L'Inter, qui n'a plus la mainmise sur le match comme lors du premier acte, reste malgré tout bien en place et à l'affût du moindre contre. À défaut d'étouffer leurs adversaires maintenant, les Nerazzuri temporisent les vélléités des Rossoneri, qui ne parviennent plus à créer de danger. Messias tente tout de même une frappe, mais elle est déviée par un défenseur interiste, puis Onana s'en saisit sans difficulté au sol (81e). L'Inter gâche ensuite une occasion qui aurait pu mieux se conclure dans les pieds de Gaglardini (83e).

L'AC Milan manque aussi de précision, à l'image de ce coup-franc de Theo Hernandez qui passe largement au-dessus de la cage d'Onana (85e). Onana est aussi mis à contribution sur une frappe sans grand danger (90e+1). Que ce soit en attaque ou en défense, l'Inter est finalement le grand gagnant de ce premier derby européen. Rendez-vous dans une semaine pour la revanche.

