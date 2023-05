Mondial féminin de football : aucun diffuseur en France, la ministre des Sports monte au créneau

Les Bleues, ici en discussion avec leur sélectionneur Hervé Renard lors d'un entraînement à Clairefontaine le 3 avril 2023. © Franck Fife, AFP

FRANCE 24

En l'absence de diffuseur en France à deux mois et demi du Mondial féminin de football, faute d'accord financier, la ministre des Sports et des JO, Amélie Oudéa-Castéra, "a engagé des discussions avec la Fifa" et a commencé à contacter "chacun des diffuseurs français", a indiqué, mercredi, le ministère.