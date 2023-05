Judo : Teddy Riner sacré champion du monde pour la onzième fois, après six ans d’absence

Le Français Teddy Riner a remporté son onzième titre mondial, samedi, lors des Championnats du monde de judo à Doha. Il n'avait plus participé à ce rendez-vous depuis son dixième sacre en 2017.

C’est une nouvelle médaille d’or à un palmarès déjà bien garni. Le judoka Teddy Riner a été sacré champion du monde des plus de 100 kg, samedi 13 mai à Doha, décrochant à 34 ans un onzième titre mondial à un peu plus d'un an des Jeux olympiques de Paris.

En finale, il a battu en prolongation le Russe Inal Tasoev, qui concourait sous drapeau neutre, par waza-ari. Il apporte à la France un deuxième titre dans cette édition des Mondiaux après celui de Clarisse Agbégnénou en moins de 63 kg, et au total une septième médaille.

"Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu une Marseillaise sur un podium mondial, ça fait du bien", a-t-il réagi.

Le Français s'était montré impressionnant en demi-finale en expédiant en moins de trente secondes le Tadjik Temur Rakhimov, numéro un mondial de la catégorie, après avoir passé plus de 20 minutes sur les tatamis au cours des tours précédents.

En quart de finale, Riner avait dominé le Japonais Tatsuru Saito, 1,91 m pour 165 kilos et vice-champion du monde. S'il n'a pas réussi à marquer, il a fini par faire craquer la nouvelle sensation nippone aux pénalités après 3 min 40 de prolongation.

Forfait en 2022

Le Guadeloupéen n'avait plus participé au rendez-vous mondial du judo depuis son dixième sacre en 2017. Il avait dû renoncer à l'édition 2022 en raison d'une vilaine blessure à une cheville subie à l'été et était revenu aux affaires en février en remportant le Grand Slam de Paris.

N'étant pas tête de série, il avait dû passer par un premier tour face au Roumain Vladut Simionescu, 25e mondial.

Après un début de combat poussif au cours duquel les deux judokas ont écopé de deux pénalités, Teddy Riner a envoyé son adversaire au sol en bordure de tapis à 1 min 47 sec de la fin du temps réglementaire.

Au deuxième tour, il avait dominé le Polonais Kacper Szczurowski, sanctionné de trois pénalités au bout de 3 min 12 sec.

Au tour suivant, il s'est également imposé aux pénalités contre le Mongol Tsetsentsengel Odkhuu, classé au 4e rang mondial de la catégorie des plus de 100 kg et vainqueur en février du Grand Slam de Tel Aviv.

"Journée pas facile, je crois que c'est une des plus grosses journées de toute ma carrière", avait déclaré Teddy Riner. "Pas de rythme de toute la journée, du coup, qu'est-ce qu'on utilise ? Le mental, il ne reste plus que ça."

Teddy Riner se présentait au Qatar avec l'envie de se tester au contact des meilleurs judokas à un an des JO de Paris, son grand objectif. Il visera à Paris un troisième titre individuel.

