Foot européen : le Barça champion, le PSG et Manchester City s'en approchent, suspense en Allemagne

La 34e journée de Liga a sacré le FC Barcelone champion d'Espagne. En France, le PSG a étrillé Ajaccio et a fait un pas supplémentaire vers le titre qui lui tend les bras.

Le PSG envoie Ajaccio en Ligue 2, l'OM et Lens tiennent le rythme

Le Paris Saint-Germain est désormais à quatre points de son 11e titre de champion de France, après avoir sèchement battu (5-0) et envoyé Ajaccio en Ligue 2, samedi, dans un Parc des Princes vidé de ses ultras mais qui a sifflé Messi, notamment en début de match.

Des son côté, l'Olympique de Marseille a gagné contre Angers (3-1) et revient à deux points du dauphin Lens, qui s'est imposé dans la douleur face à Reims (2-1).

Pour le dernier ticket européen, la 5e place, qui envoie en Ligue Conférence, Rennes (6e) est revenu à un point de Lille en écrasant l'Estac (4-0), qu'il envoie en Ligue 2. Le Losc n'a pris qu'un point à Monaco (0-0) et Lyon a cédé beaucoup de terrain sur la cinquième place, à trois points des Bretons et quatre des Nordistes, à trois journées de la fin.

Dans la course au maintien, Brest a remporté la confrontation directe contre Auxerre (1-0) et se donne de l'air. Les Finistériens rejoignent Strasbourg à 38 points, avec quatre longueurs d'avance sur l'AJA (16e).

La dernière place dans l'ascenseur devrait se jouer entre Auxerre et Nantes, qui occupe la position de relégable. Les "Canaris" ont pris un point à Toulouse (0-0) et restent un point derrière les Icaunais. Le match a commencé avec une heure et demie de retard en raison de l'intervention des forces de sécurité. Le Stadium a été vidé le temps qu'elles inspectent les tribunes.

Le duel Bayern / Borussia continue

Le Bayern Munich continue de trembler mais reste maître de son destin. Bien plus convaincant que lors de ses deux derniers succès, le Bayern Munich a corrigé Schalke 6 à 0 samedi, mais le Borussia Dortmund reste dans son rétroviseur grâce à sa victoire face au Borussia Mönchengladbach (5-2).

Les deux clubs ne sont séparés que d'un seul point à deux journées de la fin du championnat.

Grâce à deux passes décisives pour Willi Orban et Dominik Szoboszlai, le Français Christopher Nkunku a offert, dimanche, la victoire dans le temps additionnel au RB Leipzig contre le Werder Brême (2-1), un succès extrêmement précieux dans la course à la Ligue des champions.

Grâce à ce succès, Leipzig reste sur le podium de la Bundesliga, à la troisième place avec 60 points, soit un de plus que l'Union Berlin (59) et quatre de plus que Fribourg (56), à deux matches de la fin de la saison (six points à distribuer).

Leipzig se déplace samedi à Munich pour le choc de l'avant-dernière journée, avec l'objectif de sceller sa qualification pour la C1, alors que le Bayern ne peut se permettre le moindre faux pas, sous peine d'être sous la menace du BVB. Une jolie affiche en perspective.

La Juve conforte sa deuxième place

La Juventus Turin a conforté sa deuxième place et surtout ses chances de disputer la prochaine Ligue des champions en dominant la Cremonese (2-0), dimanche soir lors de la 35e journée de Serie A. Nicolo Fagioli d'une belle frappe (55e) puis Gleison Bremer de la tête (79e) ont fait basculer en faveur des Bianconeri une soirée qui avait débuté par la nouvelle blessure de Paul Pogba, remplacé dès la 24e minute pour sa première titularisation dans une saison sans répit.

La Juve conforte sa deuxième place devant l'Inter Milan (à 3 points) mais surtout sa place dans le Top 4, qualificatif pour la prochaine C1, en mettant le cinquième, l'AC Milan, à huit points.

Les Bianconeri sont toutefois toujours sous la menace d'une pénalité pour cause de fraudes comptables présumées, mais a priori moins importante que le retrait de 15 points reçu en janvier puis suspendu en avril. Mais ils peuvent maintenant espérer rester dans les quatre premiers, même avec une nouvelle pénalité.

Devant la Juve, le champion Naples avait la tête ailleurs à Monza (défaite 2-0), piégé par des buts de Dany Mota (18e) et l'ex-Napolitain Andrea Petagna (54e).

Dans la bataille pour les places européennes, la Roma (6e) a, à son tour, laissé filer des points à Bologne (0-0), sans réussir à tirer profit du match nul de la Lazio (4e) vendredi contre Lecce (2-2) et des défaites de l'AC Milan (5e) contre La Spezia (2-0) et de l'Atalanta (7e) chez la Salernitana (1-0).

Après la défaite à domicile d'Arsenal contre Brighton (3-0), dimanche, lors de la 36e journée, il ne manque plus que trois point à Manchester City pour conserver son titre de champion d'Angleterre.

Avec quatre points d'avance, trois matches à jouer contre deux seulement pour Arsenal et une différence de buts largement favorable (+61 contre +41), on ne voit plus trop comment les Citizens pourraient ne pas s'assurer un cinquième sacre en six ans et asseoir un peu plus encore leur domination sur la Premier League.

Dimanche prochain, face à Chelsea, actuellement 11e, les hommes de Pep Guardiola tenteront d'enchaîner un 12e succès consécutif en championnat dans un sprint final qu'ils ont mené tambour battant.

"Mathématiquement, c'est encore possible et c'est le football, mais aujourd'hui c'est impossible de penser au titre", a réagi l'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, dépité, au micro de Sky Sports après le match.

Premiers en lice dans la journée, City a fait le travail avec sérieux à Everton (3-0). À trois jours de leur demi-finale retour de Ligue des champions contre le Real Madrid, les vingt premières minutes des Cityzens ont été un peu poussives, mais tout s'est débloqué grâce à un doublé et une passe décisive d'Ilkay Gündogan.

La balle était alors dans le camp d'Arsenal, qui restait sur une victoire convaincante à Newcastle (2-0), 3e au classement. Mais la tâche des Gunners était à peine moins compliquée face à Brighton, 6e au classement, une place qui envoie en Ligue Europa la saison prochaine, avec une longueur d'avance sur Tottenham et Aston Villa, qui ont joué deux matches de plus.

En tête du classement la majeure partie de la saison, les Gunners sont retombés dans les travers observés lors du trou d'air qu'ils ont subi en avril, quand ils n'avaient pris que trois points en quatre journées et essuyé une correction à Manchester City (4-1).

Mais les Londoniens ne devront surtout pas voir cette deuxième place comme un échec, tant ils ont poussé City et sa kyrielle de stars dans leurs derniers retranchements.

Le FC Barcelone exulte, bataille madrilène pour la deuxième place

Une éternité qui prend fin : quatre ans après son dernier sacre en 2019, le FC Barcelone a enfin reconquis le trône espagnol pour la 27e fois de son histoire en s'imposant lors du derby barcelonais face à l'Espanyol (2-4). Il s'agit du premier titre majeur pour l'entraîneur Xavi, qui n'avait jusque-là gagné qu'une Supercoupe d'Espagne depuis son retour sur le banc blaugrana en novembre 2021.

Un triomphe construit avec la manière : le Barça a délogé le Real Madrid de la première place du classement juste avant la parenthèse du mondial au Qatar, puis ne l'a plus lâchée jusqu'au sacre. La "Maison blanche", deuxième avec quatorze points de retard, ne peut plus rattraper son rival. Dimanche, les hommes de Xavi n'ont d'ailleurs pas pu compter sur une contre-performance du Real (vainqueur de Getafe 1-0 samedi), et ont donc dû finir le travail eux-mêmes.

Le Barça a plié la rencontre dès l'entame, avec un premier but du genou droit signé Robert Lewandowski à la 11e minute après une remise d'Alejandro Balde, qui a ensuite été à la conclusion d'un centre de Pedri au second poteau (20e) pour marquer son premier but sous les couleurs de l'équipe première blaugrana. Le goleador polonais, meilleur buteur de Liga, s'est même offert un doublé à la 40e, et Jules Koundé a lui aussi ouvert son compteur au Barça à la 53e, de la tête, pour sceller le sacre. L'Espanyol a sauvé l'honneur par Puado (73e) puis par Joselu dans le temps additionnel (90e+2).

Par respect pour l'Espanyol, voisin et rival historique des Blaugranas qui est à la lutte pour le maintien, le trophée ne sera remis aux joueurs du Barça que samedi prochain, lors de la réception de la Real Sociedad au Camp Nou.

Derrière les Catalans, la bataille pour la place de dauphin fait rage entre le Real et l'Atletico Madrid. Le succès de la "Maison blanche" face à Getafe leur a permis de reprendre la deuxième position du classement aux "Colchoneros", défaits par la lanterne rouge Elche (1-0).

