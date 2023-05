Rugby : la Coupe du monde 2023 aura un accent sud-américain avec l'Argentine, le Chili et l'Uruguay

Le XV du mois

Facundo Gattas (gauche) et Felipe Etcheverry célèbrent la victoire de l'Uruguay sur les Fidji (30-27) lors de la Coupe du monde 2019

Pour la première fois depuis la création de la Coupe du monde de rugby, l’Amérique du Sud comptera sur trois représentants lors de la prochaine édition : l'Argentine, l'Uruguay et le Chili. Un duel du Cône Sud est même programmé entre les Chiliens, petits poucets de la compétition, et les redoutables Pumas. Une exposition inédite dont le rugby sud-américain espère bien profiter pour accélérer son développement.

Publicité Lire la suite

Si les Pumas n'ont jamais raté une Coupe du monde de rugby depuis la première en 1987, ils vont enfin pouvoir disputer cette compétition en arborant l'image de leur mammifère fétiche. La Fédération argentine de rugby vient en effet de remplacer le jaguar moucheté présent sur les maillots de la sélection nationale par un puma. Dans les années 60, l'Argentine avait fait une tournée en Rhodésie où un journaliste local avait, par méprise, appelé les Sud-Américains les "Pumas " Et les joueurs argentins conservaient depuis ce surnom, tout en portant un jaguar tacheté sur fond bleu au niveau du cœur.

¡Más Pumas que nunca! 🤩



Estamos orgullosos de poder develar nuestra nueva insignia. Es la que luciremos con mucho orgullo en la camiseta, cada vez que nos toque representar a nuestro país.



¡Somos Los Pumas! 🐆#SomosLosPumas pic.twitter.com/rUYVkJltcI — Los Pumas (@lospumas) April 17, 2023

Les Argentins sont ainsi fin prêts pour rugir dans moins de quatre mois en France, un pays dans lequel ils ont déjà montré les crocs à l'occasion d'une Coupe du monde. Lors de l'édition 2007, ils avaient joué un très mauvais tour aux Bleus en les battant lors du match d'ouverture au Stade de France (17-12). Les deux équipes s'étaient retrouvées six semaines plus tard pour disputer la petite finale, cette fois au Parc des Princes, avec à la clef une victoire argentine encore plus large (34-10).

Cette troisième place mondiale historique a permis aux Argentins de jouir d'un nouveau statut. Désireux de participer à des compétitions internationales relevées, ils ont réussi à intégrer en 2012 le Rugby Championship aux côtés de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et de l'Afrique du Sud. Ils ont également pu aligner entre 2016 et 2020 une franchise professionnelle, celle des Jaguars, dans la compétition internationale du Super Rugby. Les internationaux argentins jouaient ainsi ensemble toute l'année, sous le maillot des Jaguars ou bien celui des Pumas.

Un premier duel sud-américain

Cette organisation de la sélection argentine, qui a terminé 4e de la Coupe du monde 2015, a volé en éclats en 2020. La franchise des Jaguars a disparu du Super Rugby et la plupart des internationaux argentins ont retrouvé des contrats dans des clubs français ou anglais. L'année 2022 s'est d’ailleurs terminée pour l’Argentine sur un bilan assez décevant de 5 victoires pour 7 défaites. Mais elle a tout de même réalisé l'exploit de battre l’Angleterre à Twickenham en novembre (30-27).

Leurs adversaires du Mondial-2023 savent à quel point ces joueurs puissants et techniques sont capables de réaliser des prouesses. À commencer par l'Angleterre qui va retrouver l'Argentine en phase de poule. Et les Pumas ont également de quoi effrayer le Japon, les Samoa et, enfin, le Chili. Car pour la première fois, un duel sud-américain va se dérouler lors d'une Coupe du monde.

Petit poucet de la compétition, le Chili s'attend à un défi très relevé face à son voisin de Cordillère. Les équipes type de ces deux nations ne se sont pas affrontées depuis près de trente ans et une victoire de l'Argentine 70 à 7 en 1993. Ces dernières décennies, le Chili n'affronte que des sélections de joueurs évoluant en Argentine. "Ce sera un match historique pour l'Amérique du Sud. Il montre que le rugby progresse dans la région", estime Paul Tait, cofondateur du site spécialisé America Rugby News.

Le développement d’un championnat professionnel

La qualification du Chili a été la principale surprise des éliminatoires. Les Condors, qui disposent d’un faible bassin de joueurs, disputent cette compétition pour la première fois de leur histoire, après avoir éliminé deux équipes mieux classées, le Canada et les États-Unis.

Souffrant comme ses voisins de l’isolement international, il a profité du lancement en 2020 du premier championnat professionnel en Amérique du Sud (le SLAR), financé par l'instance World Rugby. Une cinquantaine de joueurs chiliens réunis dans la franchise des Selknams s'entraînent désormais toute l'année ensemble en affrontant des équipes créées en Argentine, en Uruguay, au Brésil, en Colombie et au Paraguay. Et ce groupe nourrit l’essentiel de la sélection nationale lorsqu’elle dispute des matches internationaux, peu de joueurs chiliens évoluant à l’étranger.

L’Uruguay connaît un fonctionnement similaire, avec une franchise locale ancrée sur le club de Penarol. Elle regroupe la grande majorité des internationaux uruguayens, connus comme les Teros, et a gagné l’an dernier le SLAR, en s’imposant en finale contre les Selknams. Pour l’édition 2023, le SLAR est devenu le Super Rugby Americas, un championnat de 7 équipes dans lequel une franchise des États-Unis a remplacé celle de Colombie.

Un "moment très spécial" pour l'Amérique du Sud

L'Uruguay s'apprête à disputer sa cinquième Coupe du monde. Lors de celle de 2015, elle avait réussi la prouesse de battre les Fidji (30-27) en match de poule. Et elle a pour objectif de se montrer aussi brillante dans quelques mois face à la Nouvelle-Zélande, la France, l'Italie et la Namibie.

Sebastian Pineyrua, président de la Fédération sud-américaine de rugby, juge que la participation de l'Argentine, du Chili et de l’Uruguay constitue "un moment très spécial". Car jamais trois nations sud-américaines n'avaient disputé une même édition de cette compétition, qui ne regroupe que vingt sélections. Une présence qui, selon lui, s’explique grandement par ce championnat professionnel créé dans la région.

#JuntosAFrancia | ¡Nos vamos a Francia! 🇦🇷🇺🇾🇨🇱🔜🇫🇷



En apenas un año y unos meses viviremos un momento histórico para el rugby de la región 👏🏽 ¡Tres de nuestros seleccionados jugarán el mundial! 🏆



Acá te mostramos todos los detalles para cada seleccionado 👉🏽#ElRugbyNosUne pic.twitter.com/W0Tssp6jSn — Sudamérica Rugby (@sudamericarugby) July 21, 2022

Il espère logiquement que cette exposition inédite permettra aux sélections sud-américaines de poursuivre leur progression. "Nous avons deux défis principaux à relever : celui du football, qui occupe beaucoup de place chez nous, et celui des matches internationaux. Nos équipes manquent d’adversaires de bon niveau pour pouvoir mieux se préparer", déplore Sebastian Pineyrua.

Au niveau continental, la partie sud des Amériques affiche en tout cas une meilleure santé que celle du Nord puisque le Canada et les États-Unis, qui accueilleront la Coupe du monde en 2031, ne joueront pas en France cet automne. Ces deux pays œuvrent pourtant depuis plusieurs années à la professionnalisation de ce sport sur leurs territoires. Pour ne pas connaître le même sort, les nations d’Amérique du Sud vont donc devoir réussir, tout en améliorant le niveau sportif de leurs équipes nationales, à augmenter le nombre de clubs, de pratiquants et d'entraîneurs. Et de bonnes performances des équipes latinos dans le Mondial-2023 les aideraient forcément dans leur entreprise.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne