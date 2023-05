Ligue des Champions : l'AC Milan vise un improbable exploit face à un Inter en pleine confiance

AVANT-MATCH

Implacable lors de la première manche de son duel européen face à l’AC Milan (0-2), l'Inter est en ballottage très favorable avant de disputer, mardi, la demi-finale retour de Ligue des champions. Vu la forme du moment de leur rival historique, les Rossoneri devront réaliser le match parfait pour espérer poursuivre leur parcours en C1.

Aux portes de la finale de la Ligue des champions, les Nerazzurri sont en forme au meilleur moment de la saison. Et en confiance aussi avant la demi-finale retour du derby milanais version C1, disputée mardi 16 mai "à domicile", grâce à leur impressionnante série de sept victoires d’affilée toutes compétitions confondues.

Depuis la mi-avril, l'Inter a enregistré des succès probants contre des poids-lourds italiens : l’AS Rome et la Lazio en championnat, la Juventus en Coupe d’Italie et… l’AC Milan en Ligue des champions, la semaine dernière.

Si le scudetto est tombé dans l’escarcelle du Napoli, l’Inter est toujours en course pour remporter la Coupe d’Italie – avec une finale face à la Fiorentina prévue le 24 mai – et surtout la Ligue des Champions, une compétition qu'il a remporté à trois reprises (la dernière fois en 2010).

Mais gare à l’excès de confiance, a prévenu lundi l’entraîneur interiste Simone Inzaghi. "On n'a encore rien fait", a-t-il dit en conférence de presse. "On sait que c'est l'un des matches les plus importants de l'histoire de l'Inter et ce qu'il signifie pour l'équipe, le club et les supporters", a-t-il ajouté. "On sait qu'on a un avantage, mérité, mais il ne faudra pas simplement le gérer".

"Ce serait une grosse erreur de le croire, ça va être un derby contre un Milan qui a l'envie de faire quelque chose d'extraordinaire", a également averti le défenseur Francesco Acerbi.

"Les exploits, ça existe"

De son côté, l’AC Milan est dans le dur avec deux victoires lors de ses sept derniers matches. Et en une semaine, la saison des Rossoneri risque de virer au fiasco : ils ont été sèchement battus par leurs rivaux lors de la première manche de leur duel européen (0-2) et ont été distancés dans la course à la C1, ce week-end, après une défaite surprise en championnat chez un mal classé, La Spezia (2-0).

Signe de la morosité actuelle, les tifosi de l’AC Milan se sont faits entendre après la déroute contre La Spezia pour remobiliser une équipe sacrée championne d’Italie la saison dernière, mais très loin de son niveau. Ils étaient ainsi des centaines dimanche devant Milanello, le centre d'entraînement du club, avec drapeaux et banderoles.

"On sait qu'on part avec un handicap, mais on a la qualité pour renverser la situation", a confié lundi en conférence de presse l'entraîneur milanais Stefano Pioli. "On a un objectif important : gagner ce match et essayer de se qualifier pour la finale de la Ligue des champions, alors que personne n'aurait pronostiqué qu'on puisse arriver en demi-finale et plus encore en finale".

Le technicien dit croire à l’exploit même s’il devra se passer d’un élément clé, Ismaël Bennacer blessé au genou, voire même du fer de lance de son attaque, le virevoltant Rafael Leao. Décisif contre Naples en quarts de finale mais absent lors de la demi-finale aller contre l’Inter, l’ailier portugais, de retour à l’entraînement lundi, reste incertain pour mardi soir.

"Je sais qu'on peut faire un grand match. On devra faire le moins d'erreurs possibles et être prêts à profiter des leurs, car ils en feront. Quiconque fait du sport et encore plus du football sait qu'un match n'est pas terminé tant qu'il n'est pas terminé! Les exploits, ça existe. Il faut y croire et on y croit."

Olivier Giroud, Mike Maignan et leurs coéquipiers savent ce qu’il leur reste à faire pour entrer dans la légende du club et disputer la finale à Istanbul le 10 juin prochain... près de 18 ans après la finale d'anthologie perdue par l'AC Milan contre Liverpool dans cette même ville.

