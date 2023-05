Ligue des champons : l'Inter se débarrasse de l'AC Milan et file en finale

COMPTE-RENDU

L'explosion de joie de Lautaro Martinez et du stade après le son but face à l'AC Milan.

L'Inter Milan a de nouveau battu l'AC Milan, mardi, à San Siro, lors de la manche retour de la Ligue des champions (1-0, score cumulé 3-0). Treize ans après sa dernière finale, les "Nerazzurri" retrouvent le sommet de l'Europe.

L'Inter Milan avait 91 % de chances de se qualifier avant le match, selon les bookmakers, et l'AC Milan n'a pas su déjouer les statistiques. Les Interistes ont maîtrisé la manche retour de la demi-finale de Ligue des champions pour vaincre leur rivaux et voisins (1-0, score cumulé 3-0) et filer vers la finale où ils affronteront le vainqueur de Manchester City - Real Madrid.

Dans un San Siro de gala, les supporters ont mis le stade sur son 31 pour ce derby Della Madonnina. Mais, contrairement au match aller six jours plus tôt, c'est l'AC Milan qui prend les commandes du match, déterminée à rattraper son retard. Théo Hernandez lance les hostilités d'un lointain boulet de canon (5e). Puis, dans la continuité d'une récupération haute du latéral français, Tonali perce sur la gauche et centre en retrait. Brahim Diaz surgit au niveau du point de penalty mais Onana s'illustre (11e). Le gardien milanais Mike Maignan s'illustre sur l'action suivante sur une frappe sèche de Barella, même si l'attaque interiste est finalement sifflée hors-jeu (14e).

À la demi-heure de jeu, les "Rossoneri" peuvent se targuer du monopole du ballon pendant de longues minutes mais ne parviennent pas à trouver la faille ou amener le danger dans le bloc interiste. L'Inter Milan finit par se réveiller et repart à l'assaut de la cage de Mike Maignan

C'est donc à contre-courant que Rafael Leao se procure la meilleure occasion milanaise : profitant d'une maladresse de Darmian à la retombée d'un long ballon, Rafael Leao emmène le ballon et pénètre dans la surface. D'un dernier crochet, il s'ouvre une fenêtre de tir du gauche mais croise trop sa frappe (38e).

Lautaro Martinez scelle la qualification

L'Inter répond immédiatement. Depuis la gauche, Calhanoglu enroule un coup franc puissant que Dzeko dévie. La tête paraît imparable, mais Maignan est bien là (39e) et permet à ses coéquipiers d'y croire encore à la mi-temps, alors que l'Inter perd Mkhitaryan, touché à la cuisse. Il est remplacé par Brozovic (44e).

Le match s'enlise en deuxième mi-temps. Les fautes continuent de se multiplier et le temps s'écoule, sans que l'AC Milan ne se donne les moyens de revenir dans le match. Giroud est muselé, Leao peu inspiré. Et dans cet océan d'ennui, Lautaro Martinez finit par inscrire un but, bien décalé par Lukaku. Mike Maignan est enfin battu (1-0, 73e). Si les esprits s'échauffent, le score lui en reste là.

Treize ans après, l'Inter est de retour en finale. À Istanbul, les "Nerazzurri" auront rendez-vous avec le vainqueur de Manchester City - Real Madrid pour remporter la quatrième Ligue des champions de leur histoire.

