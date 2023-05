Roland-Garros : vainqueur sortant, Rafael Nadal absent cette année en raison d'une blessure

Blessé, Rafael Nadal a annoncé jeudi qu'il ne participera pas à Roland-Garros. Victorieux quatorze fois de ce tournoi du Grand Chelem, son absence réactive les spéculations sur la suite de sa carrière et l'imminence potentielle de sa retraite sportive.

Rafael Nadal, quatorze trophées record à Roland-Garros, blessé et hors circuit depuis quatre mois, ne participera pas au tournoi du Grand Chelem parisien, son terrain de jeu adoré, a-t-il annoncé jeudi 18 mai, à dix jours du coup d'envoi de la compétition.

C'est sur son île de Majorque, dans son académie de tennis, que "Rafa" a donné rendez-vous à la presse pour communiquer "cette décision de ne pas participer à Roland-Garros".

C'est un coup de tonnerre dans le monde du tennis. Car depuis son premier sacre sur la terre battue parisienne en 2005, deux jours après ses 19 ans, Nadal n'a jamais fait faux bond Porte d'Auteuil. Il y a accumulé 112 victoires et n'y a connu que trois défaites (en 2009, 2015 et 2021), plus un forfait en cours de tournoi (2016, à cause de son poignet gauche).

Il y a un an, même un pied gauche anesthésié pour contenir la douleur provoquée par le mal chronique dont il souffre depuis l'âge de 18 ans (syndrome de Müller-Weiss) ne l'avait pas empêché d'y triompher pour la quatorzième fois, et pour la 22e fois en Grand Chelem - record partagé avec Novak Djokovic depuis.

Le Majorquin de 36 ans - il en aura 37 au beau milieu de Roland-Garros, le 3 juin - n'est plus apparu en compétition depuis quatre mois pile, la faute à une blessure musculaire tenace à la hanche gauche (muscle ilio-psoas). Son dernier match, une défaite en trois sets au deuxième tour de l'Open d'Australie face à l'Américain Mackenzie McDonald, au cours duquel il s'est blessé, remonte précisément au 18 janvier.

