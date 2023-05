TROPHÉE

Prix Marc-Vivien Foé 2023 : Fofana, Mbemba, Moffi… les trois finalistes dévoilés

Seko Fofana, Chancel Mbemba et Terem Moffi sont les trois finalistes du Prix Marc-Vivien Foé 2023. © Studio graphique FMM

Texte par : FRANCE 24 Suivre 3 mn

France 24 et RFI dévoilent les noms des trois joueurs finalistes du prix Marc-Vivien Foé 2023, qui récompense le meilleur footballeur africain ayant évolué en Ligue 1 au cours de la saison 2022-2023. L’Ivoirien Seko Fofana, tenant du titre, le Congolais Chancel Mbemba et le Nigérian Terem Moffi restent en course.