D1 : tombeuses du PSG, les Lyonnaises s'adjugent un 16e titre de championnes de France

Les joueuses de l'Olympique Lyonnais ont été sacrées championnes de France de D1 pour la 16e fois après leur succès dimanche sur le terrain du PSG (1-0), lors de l'avant-dernière journée de la saison. Avec six points de retard sur le leader, le club de la capitale est désormais certain de finir deuxième du championnat.

Impitoyables, les joueuses de l'Olympique Lyonnais se sont offert, dimanche 21 mai, un 16e titre de championnes de France en terrain rival, celui du PSG, condamnant le club de la capitale à une saison blanche sans le moindre trophée.

Le bonheur d'Ada Hegerberg, Selma Bacha et Wendie Renard, les larmes de Kheira Hamraoui, Sakina Karchaoui et Grace Geyoro. Comme la saison dernière, c'est donc chez leurs principales adversaires que les Lyonnaises ont frappé le coup fatal.

Avec six points d'écart, la messe est dite dès l'avant-dernière journée et le PSG ne peut plus remonter son retard. L'OL fêtera sa 16e couronne, la dernière de son président Jean-Michel Aulas, contre Reims samedi à domicile.

Le destin est décidément peu indulgent avec le PSG, qui a cédé sur un but d'une de ses anciennes joueuses, la Danoise Signe Bruun. Celle-ci a marqué dans les derniers instants (88e), de la tête, sur un centre d'Amel Majri. Deux remplaçantes entrées en jeu.

Ce détail n'est pas anodin, car il souligne la profondeur de l'effectif rhodanien, qui tranche avec les limites du groupe parisien, miné par les blessures de ses deux attaquantes vedettes, Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani.

Les Parisiennes n'auront donc pas réussi leur improbable pari : arracher la première place à leurs adversaires du soir et rêver d'une seconde couronne nationale. Une victoire leur aurait en effet permis de doubler Lyon sur le fil, à la différence particulière.

Car Paris n'a pas perdu la D1 sur ses confrontations directes avec le rival lyonnais (victoire 1-0 à l'aller) mais sur ses points laissés en route au fil de la saison, avec quatre matches nuls concédés. Impérial, l'OL n'en a lâché qu'un, pour aucune autre défaite que celle du match aller.

Delphine Cascarino blessée

Les Parisiennes pourront s'en vouloir : sur la rencontre de dimanche, elles auraient très bien pu l'emporter avec un peu plus de précision devant le but.

La jeune Korbin Albert (19 ans) aurait même pu être l'héroïne inattendue du club de la capitale si sa frappe surpuissante, en fin de rencontre, n'était pas passée juste à côté des buts lyonnais. Mais l'expérience de l'OL a parlé, une fois de plus, avec ce trophée arraché chez le rival.

Celui-ci ira droit au cœur de Jean-Michel Aulas, le président historique mis sur la touche par John Textor, nouveau propriétaire du club, qui l'a remplacé par la femme d'affaires américaine Michele Kang.

Le dirigeant de 74 ans, l'homme qui a transformé l'OL en machine à gagner du football féminin au fil de son mandat, avait déjà reçu les hommages de ses joueuses après la victoire en Coupe de France, samedi 13 mai (2-1). Déjà contre le PSG...

Aulas a d'ailleurs été insulté à plusieurs reprises par les bruyants supporters ultras du Parc des Princes, où 19 000 personnes s'étaient déplacées. Les ultras ont également eu des chants insultants envers les joueuses lyonnaises, qui ont logiquement préféré aller célébrer leur titre avec leurs fans.

La seule ombre au tableau pour l'OL est en revanche la blessure, possiblement grave, de l'ailière Delphine Cascarino. Cette titulaire indiscutable en équipe de France est longuement restée au sol, manipulée par les soigneurs au niveau du genou droit. Elle est sortie en larmes.

C'est une mauvaise nouvelle pour Hervé Renard, sélectionneur des Bleues présent au stade, tout comme pour le trophée de la Coupe du monde, que les Françaises préparent. Leur début de rassemblement est programmé pour le 20 juin, un mois avant le début de la compétition en Australie et en Nouvelle-Zélande (20 juillet-20 août).

En attendant cette échéance majeure, l'OL aura le temps de célébrer, et le PSG de se poser des questions, alors que plusieurs joueuses arrivent en fin de contrat, comme Diani, sacrée meilleure joueuse de la saison.

