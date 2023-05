Foot européen : Manchester City champion, le PSG y est presque, le Borussia Dortmund prend la main

TOUR DES STADES

Les championnats européens entrent dans leur dernière ligne droite. Manchester City s'est adjugé la couronne en Angleterre tandis que le PSG n'est plus qu'à un pas de le faire en France. En Allemagne, la course au titre est plus indécise que jamais au cours de la dernière décennie avec le Borussia Dortmund en position de leader à une journée de la fin.

Le PSG quasi assuré d'être champion, Lens d'être second

Ce n'est pas mathématiquement officiel mais le PSG peut déjà célébrer. Un doublé de Kylian Mbappé a offert dimanche au PSG une victoire à Auxerre (2-1), qui permet au club de la capitale de n'être plus qu'à un minuscule pas de son 11e titre de champion de France. Avec ses six points d'avance sur Lens et une différence de buts nettement favorable (+50 contre +34) à deux journées du terme de la saison, il faudrait désormais un scénario invraisemblable pour priver de sacre les troupes de Christophe Galtier. Mbappé et ses coéquipiers devraient officiellement dépasser le record de titres de Saint-Étienne (10) la semaine prochaine.

À Lens, la deuxième place devrait couronner un exercice brillant avec un ticket direct pour la Ligue des champions en guise de récompense. Les Sang et Or n'en sont plus très loin après leur victoire à Lorient (3-1). Au lendemain du revers de l'OM à Lille (2-1), ils n'ont pas laissé échapper l'occasion de s'envoler et de compliquer sérieusement la tâche des Olympiens, toujours troisièmes mais désormais relégués à cinq longueurs des Lensois. Surpris par l'ouverture du score rapide des Lorientais signée Romain Faivre (6e), les Nordistes n'ont pas gambergé, pliant l'affaire grâce à Florian Sotoca (20e), à Adrien Thomasson (25e) et au capitaine Seko Fofana (87e).

À moins d'une défaillance spectaculaire lors des deux dernières rencontres du championnat, contre Ajaccio et Auxerre, Lens est donc en passe de retrouver la phase de poules de la plus prestigieuse des compétitions européennes, pour la première fois depuis la saison 2002-2003, laissant l'OM se coltiner un troisième tour préliminaire puis éventuellement un barrage pour y accéder.

Le suspense est en revanche toujours vivace en ce qui concerne le billet pour la Ligue Europa Conférence. Rennes (6e) s'accroche ainsi à l'espoir de décrocher la 5e position après avoir écrasé Ajaccio (5-0), grâce notamment à un triplé d'Amine Gouiri, revenant à un point de Lille (5e).

Le Bayern Munich s'incline et le Borussia Dortmund prend la main

Une défaite inédite à domicile contre Leipzig (1-3) samedi et un naufrage : le Bayern Munich a ouvert grand la porte au Borussia Dortmund, qui n'en demandait pas tant.

Les Munichois avaient pourtant pris la rencontre par le bon bout, menant logiquement au score après 25 minutes sur un but de Serge Gnabry. Mais ensuite, ce fut la panne sèche, à part une tête de Kingsley Coman non cadrée. En seconde période, Leipzig a ainsi logiquement totalement inversé le cours de la rencontre en une demi-heure, par Konrad Laimer (65e), annoncé du côté du Bayern la saison prochaine par certains médias allemands, puis sur deux penalties concédés par Benjamin Pavard et Noussair Mazraoui, et transformés par Christopher Nkunku (76e) et Dominik Szoboszlai (86e).

Cette défaite du Bayern était une opportunité pour le Borussia Dortmund, qui s'y est engouffré, pour mettre fin à six matches consécutifs (quatre en championnat, un en Ligue des champions et un en Coupe) sans succès loin de leur base. Le Borussia Dortmund est allé s'imposer dimanche sur la pelouse d'Augsbourg 3 à 0, avec un doublé de Sébastien Haller et un but de Julian Brandt, et s'empare de la tête de la Bundesliga à une journée de la fin de la saison.

Avec 70 points, les hommes d'Edin Terzic comptent deux points d'avance sur le Bayern Munich avant la 34e et dernière journée. Un succès dans son Westfalenstadion contre Mayence dans six jours, quel que soit le résultat du Bayern à Cologne, offrirait à Dortmund son premier titre de champion d'Allemagne depuis 2012.

Le spectre d'une première année depuis 2011 sans trophée plane de plus en plus sur Munich, au terme d'une saison houleuse : les dirigeants ont pris le risque d'écarter Julian Nagelsmann et de le remplacer par Thomas Tuchel fin mars, juste avant le sprint final.

L'Atlético Madrid s'empare de la deuxième place, pas de vainqueur dans le derby de Séville

L'Atlético Madrid dépasse le Real. Les Colchoneros ont surclassé Osasuna 3-0 dimanche pour la 35e journée de Liga et se sont ainsi accaparé la deuxième place devant le Real Madrid, battu 1-0 à Valence sous une pluie d'insultes envers Vinicius.

C'est Antoine Griezmann qui a permis aux Colchoneros d'ouvrir la marque juste avant la pause (45e) en offrant sur un plateau le ballon du 1-0 à Yannick Carrasco. Puis Saul Niguez a doublé la mise à l'heure de jeu (61e) avec un superbe enchaînement contrôle de la poitrine-frappe du droit, avant qu'Angel Correa ne scelle la victoire du droit (83e).

Un succès qui permet aux Rojiblancos de s'assurer mathématiquement leur ticket pour la prochaine Ligue des champions, pour la onzième saison de rang. "En novembre, on était à l'hôpital, un médecin était venu nous dire qu'on était presque morts. (...) Mais il est repassé aujourd'hui (dimanche, NDLR) nous dire qu'on est toujours en vie", a savouré l'entraîneur Diego Simeone après le match.

En pleine remontée depuis l’arrivée de José Luis Mendilibar Etxebarria, qui n’a connu qu’une seule défaite depuis qu’il a remplacé Jorge Sampaoli, le FC Séville recevait ce dimanche son rival le Bétis Séville. Au final, un triste 0-0 qui n'arrange personne dans la course aux Coupes d'Europe.

Du côté du Camp Nou, le FC Barcelone a fêté son titre de champion d'Espagne d'une drôle de manière. Le Barça a été surpris 2-1 par la Real Sociedad, sa première défaite de la saison à domicile en Liga. Les Blaugranas ont encaissé le premier but très tôt, sur une perte de balle de Jules Koundé qui a permis à Alexander Sorloth de partir en contre et de servir Mikel Merino (5e). Le Norvégien a ensuite lui-même conclu un contre généré par Martin Zubimendi (72e) pour sceller le 2-0 qui rapproche les Basques (actuels quatrièmes) de la Ligue des champions.

Mauvaise opération pour l'Inter Milan

L'Inter Milan, battu par Naples (3-1) cinq jours après avoir décroché sa place en finale de Ligue des champions, a fait une mauvaise opération en Serie A en laissant la troisième place à la Lazio Rome, lors de la 36e journée.

Les Biancocelesti ont profité du faux pas de Nerazzurri largement remaniés pour passer devant en soirée grâce à une courte victoire à Udine (1-0), sur un penalty de Ciro Immobile (61e).

Circonstance atténuante pour l'Inter, devant le chaud public napolitain qui n'en finit plus de fêter le scudetto, l'équipe s'est retrouvée à dix après l'expulsion de Roberto Gagliardini pour un deuxième carton jaune dès la 41e minute. Elle a alors résisté mais a fini par céder sur un but de Frank Anguissa (67e).

Romelu Lukaku a entretenu le suspense en égalisant pour l'Inter (82e), mais sans réussir à préserver ce précieux point jusqu'au bout. Le capitaine de Naples Giovanni Di Lorenzo a redonné l'avantage au Napoli (85e) avant que Gianluca Gaetano ne scelle la domination napolitaine dans le temps additionnel (90+4e).

Les Nerazzurri ont encore trois matches à disputer avant d'affronter Manchester City en finale de la Ligue des champions le 10 juin à Istanbul, et notamment la finale de la Coupe d'Italie le 24 mai contre la Fiorentina.

Mais pour assurer leur place dans le quatuor de tête de la Serie A, synonyme de qualification pour la prochaine C1, ils vont devoir batailler contre l'AC Milan (5e, à deux points) voire contre l'Atalanta Bergame (6e, à cinq points).

La Lazio a elle fait un pas sans doute décisif vers la C1 en préservant quatre points d'avance sur l'AC Milan. Sans briller, l'équipe de Maurizio Sarri est allée chercher trois points essentiels à Udine grâce à un penalty obtenu et transformé par son capitaine Immobile.

La Juventus, deuxième avec un point d'avance sur la Lazio, peut elle assurer sa place dans le Top 4 dès lundi soir en cas de succès à Empoli. Même si son destin est aussi suspendu au réexamen de sa pénalité pour fraudes comptables, également lundi, par la cour d'appel de la Fédération italienne de football.

Manchester City couronné

Sacré champion sans jouer samedi à la faveur de la défaite 1 à 0 d'Arsenal contre Nottingham Forest, Manchester City a fêté son cinquième titre en six ans en battant Chelsea sans forcer. Avec ce succès, les Sky Blue comptent sept longueurs d'avance sur Arsenal, tout en ayant un match en moins, un écart qui masque la lutte acharnée que les deux équipes se sont livrée presque jusqu'au bout.

Au coup de sifflet final, la pelouse a été envahie puis évacuée pour que l'équipe et son public, toujours pas rassasiés de titres, puissent communier. Mais les vacances sont encore loin pour City, qui peut ajouter une Coupe d'Angleterre le 3 juin et surtout la première Ligue des champions de son histoire, le 10 juin, à son palmarès.

Qualifié virtuel pour la Ligue des champions début avril, Tottenham risque fort de ne pas être européen à la fin de la saison après sa défaite (3-1) à domicile contre Brentford. Les Spurs ont été dépassés par Villa et la 8e place qu'ils occupent actuellement est la première qui n'offre pas de qualification continentale.

