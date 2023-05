Racisme en Liga contre Vinicius : une enquête ouverte pour les insultes, quatre personnes arrêtées

La justice espagnole a ouvert une enquête après de nouvelles insultes racistes proférées contre Vinicius, l'attaquant brésilien du Real Madrid, lors d'un match de Liga. Mardi, quatre personnes ont été arrêtées pour avoir pendu en janvier un mannequin à l'effigie du joueur.

Publicité Lire la suite

Quatre personnes ont été arrêtées en Espagne dans le cadre de l'enquête sur la pendaison, fin janvier à Madrid, d'un mannequin à l'effigie de l'attaquant du Real Madrid, Vinicius Junior, a annoncé, mardi 23 mai, la police.

À voir aussi Racisme dans le football : "Basta!"

Ces arrestations interviennent deux jours après de nouvelles insultes à caractère raciste proférées contre la star brésilienne lors d'un match du championnat d'Espagne de football, insultes qui ont suscité une vague d'indignation dans le pays et à l'étranger.

Un incident survenu durant un derby face à l'Atletico Madrid

Ces quatre personnes, interpellées dans la capitale espagnole, sont accusées d'un "délit de haine", catégorie pénale incluant les délits racistes en Espagne, a précisé la police espagnole dans un communiqué. Trois d'entre elles sont des "membres actifs d'un groupe ultra de supporters d'un club madrilène", a ajouté la police sans identifier ce club.

Le mannequin portant un maillot de Vinicius Junior avait été retrouvé pendu le 26 janvier, jour d'un derby remporté 3-1 par le Real Madrid contre l'Atlético Madrid en quarts de finale de la Coupe du Roi, sous une bannière portant l'inscription "Madrid déteste le Real".

Après cet incident, le Real Madrid avait dénoncé un "acte raciste et xénophobe malveillant et répugnant" à l'encontre de son joueur de 22 ans, cible régulière d'insultes racistes, en disant espérer dans un communiqué que les "responsables" soient "punis". Une enquête avait été ouverte dans la foulée.

Les investigations, basées notamment sur des témoignages, ont permis d'établir que ces quatre supporteurs, "identifiés lors de matches classés à haut risque" dans le cadre des "dispositifs de prévention de la violence dans le sport", étaient les "auteurs présumés" de la pendaison de ce mannequin, souligne la police.

La Liga a un "problème de racisme"

La veille, le parquet de Valence (sud-est), où la star brésilienne a été insultée le 21 mai lors d'un match de championnat perdu par le club merengue contre l'équipe locale (1-0), a, de sa propre initiative, ouvert des investigations pour un "délit de haine" présumé, a-t-on appris de sources judiciaires. Cette catégorie pénale inclut les insultes racistes.

Dans le rapport remis comme chaque semaine aux autorités compétentes, la Liga a déclaré, lundi soir, avoir identifié "distinctement" des insultes racistes et des cris de singe.

Le Conseil supérieur des sports (CSD) espagnol a affirmé qu'il était en train d'analyser les images afin d'identifier "les auteurs de ces insultes et comportements pour proposer les sanctions appropriées". Le CSD a aussi rappelé que, pour des faits similaires de racisme, il a déjà proposé cette saison 4 000 euros d'amende et une interdiction de stade d'un an pour les auteurs.

Devant la presse, le président de la Fédération espagnole de football (RFEF), Luis Rubiales, a reconnu que le football espagnol avait "un problème de racisme".

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne