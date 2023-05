AGENDA

Avant les JO-2024 à Paris, les grandes dates à retenir

Paris va vivre en 2024 un été de sports avec les Jeux olympiques et paralympiques. Mais, d’ici là, la préparation du plus grand évènement sportif de la planète battra son plein entre événements tests, parcours de la flamme olympique et journées spéciales.

La route vers les JO de Paris est pavée de plusieurs évènements. © Alain Jocard, AFP

Texte par : Romain HOUEIX Suivre