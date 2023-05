Medvedev, Tsitsipas, Rune... d'ambitieux outsiders à Roland-Garros

tennis

Le joueur de tennis russe Daniil Medvedev, numéro deux mondial, est devenu le chef de file inattendu des outsiders pour le tournoi parisien de Roland-Garros, qui doit démarrer dimanche. Parmi les autres outsiders, on retrouve le Danois Holger Rune, le Norvégien Casper Ruud, ou encore le Grec Stefanos Tsitsipas.

Sa victoire et son titre à Rome la semaine dernière l'auront remotivé. Alors qu'il se délectait à critiquer la terre battue, le joueur de tennis russe Daniil Medvedev est soudain devenu le chef de file des outsiders du tournoi parisien de Roland-Garros, avec Holger Rune, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas, Jannik Sinner et Andrey Rublev.

En l'absence de Rafael Nadal, les favoris sont Carlos Alcaraz (n°1 mondial) et Novak Djokovic (3e), mais le tirage au sort a voulu que les deux s'affrontent en demi-finales - s'ils y parviennent -, laissant donc une place à prendre en finale dans le bas du tableau.

Le cas Medvedev

"C'est la première fois que j'arrive ici en ayant gagné un match la semaine précédente. C'est magnifique. Je suis un peu moins stressé à l'idée de jouer sur terre battue", a expliqué le Russe de 27 ans en reconnaissant avoir "plus d'attentes que d'habitude". "Pour l'instant tout va bien, j'ai beaucoup de confiance, je vais essayer de transférer cela dans le tournoi", a-t-il ajouté.

Ses chances sont d'autant plus importantes cette année qu'en tant que n°2 mondial, il était certain de ne pas pouvoir croiser la route du n°1 Carlos Alcaraz avant la finale, de plus, le sort a placé Novak Djokovic sur la route de l'Espagnol et non la sienne. Sans compter que le tournoi se déroule sans le maître des lieux Rafael Nadal, titré 14 fois.

Daniil Medvedev a dû attendre sa cinquième participation, en 2021, pour remporter son premier match dans le Majeur sur terre battue, une surface qu'il disait exécrer il y a encore quelques jours. En 2021, il avait été battu en quarts par le futur finaliste Stefanos Tsitsipas et, l'an dernier, il avait quitté le tournoi en huitièmes de finale, éliminé par Marin Cilic.

Les rivaux nordiques

"Je veux remporter un tournoi du Grand Chelem cette année. Je l'ai déjà dit et je le maintiens" : le Danois Holger Rune, 6e mondial à 20 ans, ne cache pas ses ambitions. Jeune joueur au caractère un brin trempé dans la provocation, il a été vainqueur du Masters 1000 de Paris l'an dernier en battant en finale Novak Djokovic, puis de nouveau finaliste cette année à Monte-Carlo (battu par Andrey Rublev) et Rome (battu par Daniil Medvedev).

"Holger a fait des progrès phénoménaux. C'est un jeune mort de faim qui a une capacité à être une éponge (pour progresser, NDLR). Ses deux axes de progression sont la gestion émotionnelle et l'identité de jeu", résume pour l'AFP son coach Patrick Mouratoglou.

Le Norvégien Casper Ruud (4e à 24 ans) a déjà l'expérience de deux finales en Grand Chelem dont l'an dernier à Paris, où il avait notamment battu Holger Rune en quarts avant de se faire corriger en finale par le roi Rafael Nadal (6-3, 6-3, 6-0).

Mais cette saison, ses résultats sont en retrait : Casper Ruud n'a pas aligné deux victoires consécutives lors de neuf des onze tournois joués en 2023. Il a remporté l'ATP 250 d'Estoril (terre battue) et perdu en demies à Rome, battu par Holger Rune.

Tsitsipas en embuscade

Stefanos Tsitsipas (5e) a perdu deux finales de Grand Chelem à Roland-Garros en 2021 et en Australie cette année, les deux fois contre Novak Djokovic.

À Paris, il avait mené deux sets à zéro avant de s'incliner. Et cette année, le Grec a enchaîné les victoires sur sa surface favorite même s'il n'a pas décroché de titre : il a atteint les quarts à Monte-Carlo, la finale à Barcelone, les quarts à Madrid et les demies à Rome. Seul bémol, il a perdu à chaque fois qu'il a affronté un adversaire de gros calibre.

"Il faut que j'arrive à me remettre dans l'état d'esprit où j'étais quand je suis parvenu en finale ici. J'avais fait deux très bonnes semaines et je me souviens de la façon dont j'avais fait les choses, de ce qui avait bien fonctionné", a-t-il expliqué.

Andrey Rublev et Jannik Sinner

Andrey Rublev (7e à 25 ans) a déjà atteint à plusieurs reprises les quarts de finale à Roland-Garros et a échoué aux portes du dernier carré lors des deux derniers Majeurs (US Open 2022 et Australie 2023). Il a remporté en avril le plus gros tournoi de sa carrière, le Masters 1000 de Monte-Carlo en battant en finale Holger Rune (alors 9e).

Jannik Sinner (8e à 21 ans) a déjà montré l'étendue de son talent en match, notamment en livrant deux combats d'anthologie l'an dernier contre Carlos Alcaraz (victoire en huitièmes à Wimbledon et défaite en quarts à l'US Open). Il lui reste à inscrire son nom au palmarès d'un gros tournoi.

