"Quelle tristesse !" : Roland-Garros s'ouvre sans sa légende Rafael Nadal

De notre envoyé spécial porte d'Auteuil – Roland-Garros version 2023 est une édition spéciale : le tournoi du Grand Chelem s'ouvre sans Rafael Nadal, l'homme aux quatorze saladiers d’argent. Si les fans de tennis présents dimanche à la porte d’Auteuil regrettent unanimement l'absence de la légende, ils ne sont pas inquiets pour la génération qui arrive.

Les amateurs de sport français ont leurs traditions annuelles : en mars, l'élimination précoce du PSG en Ligue des champions ; en avril, le poulet-frites de Pâques devant Paris-Roubaix ; en juillet, les longues siestes devant le Tour de France… Quand le mois de mai tire à sa fin, laissant présager le retour des terrasses ensoleillées et des chaudes soirées d'été, c'est Roland-Garros qui accapare leur attention.

Cette année encore, Paris se pare d'orange – à moins que ce soit de l'ocre – pour accueillir son tournoi du Grand Chelem. Tee-shirt "Je peux pas, j'ai Roland", casquettes, balles de tennis géantes prêtes à être signées, les rituels sont immuables. Pourtant, en cette année 2023, une ombre noircit le tableau : Rafael Nadal, quatorze fois vainqueur du tournoi, ne sera pas présent.

La légende de Roland-Garros a dû déclarer forfait en raison de blessures musculaires récurrentes. Un véritable coup de tonnerre dans le monde du tennis. Car depuis son premier sacre sur la terre battue parisienne en 2005, deux jours après ses 19 ans, Nadal n'a jamais fait faux bond porte d'Auteuil. Il y a accumulé 112 victoires et n'y a connu que trois défaites (en 2009, 2015 et 2021), plus un forfait en cours de tournoi (2016, à cause de son poignet gauche). Le Majorquin a tout simplement obligé la presse sportive à exhumer l'adjectif "tétradécuple" pour parler de ses 14 titres, un record à Roland mais aussi dans n'importe quel Grand Chelem.

Un enfant et son père devant la statue de Rafael Nadal à Roland-Garros. © Allaoua Meziani, France 24

Son impact sur le tournoi parisien est tel qu'il a été statufié sur le site de Roland-Garros en 2021, alors même qu'il est encore en activité. Cette statue d'acier haute de 3 mètres, œuvre du sculpteur espagnol Jordi Díez Fernandez, se dresse juste en face de l'entrée et est devenue un incontournable arrière-plan des selfies du public à l’arrivée porte d’Auteuil.

"C'est LE joueur de Roland. C'est son tournoi"

Thierry sacrifie à ce petit rituel. Ce retraité de 59 ans au léger accent méridional vient vivre son troisième Roland-Garros mais regrette de n'avoir jamais pu voir jouer la légende vivante. "On espérait cette année, mais ça ne sera pas encore pour cette fois", philosophe-t-il. "Quelle tristesse !"

Même son de cloche du côté des frères Mirande. Romain, 22 ans, et Nicolas, 25 ans, viennent chaque année de Toulouse pour vivre le tournoi : "C'est triste. Ce n'est pas notre joueur préféré, mais c'est LE joueur de Roland. C'est son tournoi", loue Romain.

Nicolas et Romain Mirande, fidèles au rendez-vous Roland-Garros. © Romain Houeix, France 24

Emmanuelle, 34 ans, est venue avec son fils Thiméo, 10 ans. Ce dernier se décrit comme un fan absolu du Majorquin : "C'est mon joueur préféré", affirme-t-il, après avoir pris une photo avec la statue de son idole.

Le petit fan de tennis est fort dépourvu au moment de citer son favori pour l'édition qui arrive. Et pour cause, le règne de Rafael Nadal, a commencé bien avant sa naissance. Il a tout simplement toujours connu l'Espagnol vainqueur de l'Open de France, à quelques exceptions près. Un chiffre donne le vertige : c'est la première fois depuis 1998 que ni le Majorquin, ni le Suisse Roger Federer, son grand rival, ne sont présents au tournoi.

À l'époque, on était au siècle et au millénaire dernier. La France s'ambiançait sur "My heart will go on" de Céline Dion et la "Tribu de Dana" de Manau. L'équipe de France de football n’avait encore jamais remporté la finale de la Coupe du monde. La relève du tennis français, Arthur Fils et Luca Van Assche, n'étaient pas nés. En revanche, malgré les 24 années écoulées, la France attend toujours des successeurs à Bernard Hinault, l'OM et Yannick Noah, respectivement derniers vainqueurs français en date du Tour de France (1985), de la Ligue des champions (1993) et du Roland-Garros messieurs (1984).

"Son petit clone arrive"

Les fans de tennis interrogés sont unanimes : "C'est tout simplement la fin d'une ère."

Nadal prend de la place au palmarès de Roland-Garros. © Pierre René-Worms, FMM

Le règne de Rafael Nadal n'est toutefois pas encore totalement fini à Roland-Garros. L'Espagnol est encore partout porte d'Auteuil : outre la statue, son nom règne sur le palmarès du tournoi, inscrit à même le stade Philippe-Chatrier. C'est encore lui qui trône à lagauche du tableau masculin, qui est majestueusement affiché entre les courts annexes. C'est aussidans sa peau que les fans peuvent se prendre en photo. Son nom s'invite dans toutes les discussions. Et le roi espère encore revenir pour l'édition 2024, afin de conclure son histoire d'amour avec le Grand Chelem français

Chacun peut se mettre dans la peau de Rafael Nadal. © Pierre René-Worms, FMM

En attendant, une nouvelle génération aux dents longues espère prendre sa place. "Ruud", "Rune", "Sinner", "Medvedev"... chacun annonce son chouchou pour les années à venir. Mais un nom revient dans toutes les bouches, celui de l'Espagnol Carlos Alcaraz, plus jeune n°1 mondial de l'histoire en septembre dernier, dans la foulée de son premier sacre en Grand Chelem, à l'US Open. De quoi forcer la comparaison avec son aîné.

"Heureusement, le petit clone arrive. Roland-Garros va rester espagnol", plaisante Thierry.

Auteur d'une saison stratosphérique sur terre battue jusqu'ici, Carlos Alcaraz s'avance en immense favori. Vingt matches gagnés sur 22 joués, et trois titres glanés (Buenos Aires, Barcelone et Rome). Roland-Garros n'a pas fini de s'écrire en espagnol.

Nadal est partout à Roland-Garros © Pierre René-Worms, FMM

