Violences conjugales : le pilier du XV de France Mohamed Haouas placé en détention provisoire

Mohamed Haouas, colosse montpelliérain et pilier des Bleus, a été arrêté vendredi après des violences contre sa femme sur la voie publique puis placé en détention provisoire dimanche. Une affaire judiciaire de plus pour le joueur, dont les chances de participer à la Coupe du monde de rugby 2023 apparaissent un peu plus compromises.

Le pilier du XV de France Mohamed Haouas, le 21 février 2023. © Anne-Christine Poujoulat, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre