Roland-Garros : les favoris Alcaraz et Djokovic réussissent leur entrée

Sans forcer, Novak Djokovic et Carlos Alcaraz, les deux grands prétendants au titre cette année à Roland-Garros, ont facilement remporté lundi leur première rencontre du tournoi. Dans le tableau féminin, la Française Caroline Garcia s'est qualifiée dans la douleur face à la Chinoise Xiyu Wang.

C'est une entrée en matière réussie pour les favoris du tournoi : Novak Djokovic qui vise le record de 23 titres du Grand Chelem a bien négocié son premier match lundi 29 mai à Roland-Garros tandis que son principal rival, Carlos Alcaraz, s'est également facilement qualifié en écrasant son adversaire du jour en moins de deux heures.

"Je suis content. J'ai bien commencé le tournoi et j'espère pouvoir élever mon niveau", a commenté le Serbe de 36 ans, en français devant le public du court Philippe-Chatrier juste après avoir écarté l'Américain Aleksandar Kovacevic (114e mondial) 6-3, 6-2, 7-6 (7/1).

"J'ai bien joué les deux premiers sets, puis j'ai perdu un peu de concentration, mais lui a élevé son niveau de jeu. En Grand Chelem, l'adversaire ne te donne pas la victoire, il faut la mériter", a ajouté le N.3 mondial qui affrontera au deuxième tour le colosse hongrois Marton Fucsovics (83e).

Le Serbe totalise désormais 86 victoires à Roland-Garros où seul le maître des lieux Nadal, titré à 14 reprises mais absent cette année, a fait mieux (112).

Son principal challenger cette année sera certainement le N.1 mondial Carlos Alcaraz qui a facilement battu sur le court Suzanne Lenglen l'Italien Flavio Cobolli (159e et issu des qualifications) en trois sets : 6-0, 6-2, 7-5.

"C'est génial de jouer ici, c'est un super court, il y avait une super énergie", a apprécié "Carlitos", qui a "su vite passer à autre chose" quand Cobolli a retardé l'échéance dans le troisième set.

Au deuxième tour, Alcaraz affrontera le Japonais Taro Daniel (112e).

Dans le tableau masculin, le début de cette deuxième journée du tournoi a également été marquée par la défaite du Canadien Felix Auger-Aliassime (10e), diminué physiquement, face à l'Italien Fabio Fognini (130e) 6-4, 6-4, 6-3.

Le Français Benoît Paire (149e et bénéficiaire d'une invitation) a lui aussi bien failli créer la surprise puisqu'il avait fait le break dans le cinquième set face au Britannique Cameron Norrie (13e) mais s'est finalement incliné 7-5, 4-6, 3-6, 6-1, 6-4.

Norrie affrontera au deuxième tour un autre Français, le revenant Lucas Pouille (675e et issu des qualifications) qui n'a plus joué au deuxième tour d'un Majeur depuis l'US Open 2019.

Garcia au forceps

Dans le tableau féminin, Caroline Garcia, 5e mondiale, a éprouvé de grandes difficultés pour son entrée en lice, arrachant la victoire 7-6 (7/4), 4-6, 6-4 en 2 h 38 face à la Chinoise Xiyu Wang (64e).

Manifestement très tendue durant toute la partie, la Française n'est quasiment jamais parvenue à déployer son tennis agressif.

"Le match a été vraiment accroché, elle a un très bon jeu, elle était en pleine confiance avec un bon résultat à Rome (défaite en 8es de finale alors que Garcia a perdu au troisième tour, ndlr), il y avait beaucoup de vent...", a énuméré la Française de 29 ans.

"Mais j'ai essayé d'avoir la bonne attitude, d'être toujours positive, de trouver des solutions au fur et à mesure. J'ai réussi à conserver cette attitude alors que ça n'avait pas été le cas ces dernières semaines, donc c'est un point super positif", a-t-elle analysé.

Au prochain tour, elle affrontera la Bélarusse Anna Blinkova (56e).

De son côté, Kristina Mladenovic (166e) n'a pu faire fructifier son invitation : elle s'est inclinée en début de journée face à l'Américaine Kayla Day (138e) 7-5, 6-1.

L'Ukrainienne Elina Svitolina, ancienne 3e joueuse mondiale retombée au 192e rang après une coupure d'un an, a fait tomber 6-2, 6-2 l'Italienne Martina Trevisan (N.26), demi-finaliste l'an passé.

Repêchée des qualifications, la Russe Elina Avanesyan s'est aussi offert une victoire de choix aux dépens de la 12e mondiale Belinda Bencic et retrouvera au deuxième tour la Française Léolia Jeanjean.

Après la victoire dimanche d'Aryna Sabalenka (2e), les deux autres prétendantes au titre Iga Swiatek (1re) et Elena Rybakina (4e) joueront leur premier tour mardi.

