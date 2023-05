Roland-Garros : Medvedev battu d'entrée, retour en grâce pour Zverev

Le Russe Daniil Medvedev, 2e mondial et considéré comme l'un des principaux outsiders à Roland-Garros, a été éliminé mardi dès le premier tour du Majeur sur terre battue tandis que l'Allemand Alexander Zverev a réussi son entrée en lice, un an après s'être gravement blessé en pleine demi-finale. Chez les femmes, la numéro 1 mondiale Iga Swiatek a bien entamé sa quinzaine avec une victoire nette en deux sets contre l'Espagnole Cristina Bucsa.

C'est une immense désillusion pour le numéro 2 mondial. Le Russe Daniil Medvedev, chef de file des outsiders, a cédé mardi 30 mai dès le premier tour de Roland-Garros face à un joueur issu des qualifications.

Medvedev avait pourtant semblé prendre goût à la terre battue, une surface qu'il exécrait jusque-là, en s'imposant au Masters 1000 de Rome juste avant de venir à Paris. Il était ainsi devenu l'une des principales menaces potentielles pour les favoris Carlos Alcaraz (numéro 1) et Novak Djokovic (3e), en l'absence de Rafael Nadal.

En outre, il se présentait à Roland-Garros avec le record de titres (5), de finales (6) et de matches gagnés (39) depuis le début de la saison.

Mais c'est bien le Brésilien Thiago Seyboth Wild (172e) qui a créé la première sensation du tournoi et affrontera l'Argentin Guido Pella (423e) pour une place au troisième tour.

Retour gagnant en revanche pour Alexander Zverev : l'Allemand, ex-numéro 2 mondial aujourd'hui 27e, a réussi son entrée en lice, un an après s'être gravement blessé à la cheville droite en pleine demi-finale face à Rafael Nadal. Zverev a maîtrisé 7-6 (8/6), 7-6 (6-0), 6-1 le Sud-Africain Lloyd Harris (294e).

"C'est très sympa d'être de retour. Après l'année dernière, c'est un tournoi que j'avais vraiment coché dans mon calendrier, je voulais vraiment jouer ici, bien faire", a remercié l'Allemand, qui affrontera au deuxième tour le Slovaque Alex Molcan (86e).

Fin de partie pour Gaston et Barrère

Autre sérieux outsider, fort sur ocre en 2023 de deux finales à Monte-Carlo et à Rome, plus d'un titre à Munich entre-temps, Holger Rune (6e), seulement six jours plus âgé qu'Alcaraz, n'a pas connu la même mésaventure que Medvedev.

Mais le jeune Danois a été poussé dans ses retranchements par l'Américain Christopher Eubanks (74e), fine silhouette au service redoutable, avant de s'en sortir 6-4, 3-6, 7-6 (7/2), 6-2 en pas loin de trois heures.

L'après-midi a été en revanche beaucoup plus tranquille pour le Norvégien Casper Ruud, 4e mondial et finaliste l'an dernier, qui s'est facilement qualifié en écartant le Suédois Elias Ymer (155e et issu des qualifications) 6-4, 6-3, 6-2.

Côté français, Hugo Gaston (109e), qui avait écrit la belle histoire française de l'édition 2020, et Grégoire Barrère (58e) se sont inclinés dès le premier tour de Roland-Garros mardi.

À la mi-journée, Gaston a été battu par le Slovaque Alex Molcan (86e) 6-1, 7-6 (7/4), 6-4. En début de soirée, Barrère a lui fini par céder après quasiment quatre heures et quart de duel avec le Finlandais Emil Ruusuvuori (46e) 6-2, 6-7 (7/9), 5-7, 6-1, 6-4.

Par ailleurs, Quentin Halys (88e) a également plié au super tie-break du cinquième set après avoir mené deux manches à une face à l'Argentin Guido Pella, ex-top 20 tombé au classement ATP.

Quant à Richard Gasquet, il s'est incliné face à son compatriote Arthur Rinderknech 6-4, 2-6, 6-2, 7-6 (7/4), qui a remporté sa première victoire dans le tournoi. Sur le déclin à 36 ans, le Biterrois échoue une nouvelle fois à passer le premier tour d'un Majeur, quelques mois après son élimination d'entrée à l'Open d'Australie.

Parmi les douze joueuses et joueurs français engagés mardi, seuls Diane Parry, Océane Dodin et Arthur Rinderknech ont franchi l'obstacle du premier tour avant le match de Gaël Monfils. Pas Fiona Ferro, Séléna Janicijevic, Clara Burel, ni Giovanni Mpetschi-Perricard.

Swiatek déroule

Numéro 1 mondiale et championne sortante, Iga Swiatek ne s'est pas laissée déstabiliser par le vent qui s'engouffre dans le Central parisien : à la veille de son 22e anniversaire, la Polonaise a écarté 6-4, 6-0 l'Espagnole Cristina Bucsa 6-4, 6-0 en moins d'1 h 15.

Les deux finalistes sortants, le numéro 4 mondial Casper Ruud et la numéro 6 mondiale Coco Gauff, ont aussi lancé avec succès leur quinzaine.

Le premier n'a pas traîné face au Suédois issu des qualifications Elias Ymer, 6-4, 6-3, 6-2. La seconde a elle eu besoin de trois sets contre l'Espagnole Rebeka Masarova (71e) 3-6, 6-1, 6-2.

"Le début a été difficile, je suis contente d'avoir été capable de renverser le match", s'est-elle réjouie.

L'Américaine de 19 ans affrontera l'Autrichienne Julia Grahber (61e) au tour suivant, tandis que le Norvégien de 24 ans sera opposé à l'Italien issu des qualifications Giulio Zeppieri.

Ons Jabeur, numéro 7 mondiale mais surprise d'entrée il y a un an, s'est montrée expéditive : la Tunisienne double finaliste en Grand Chelem (Wimbledon et US Open 2022) a dominé l'Italienne Lucia Bronzetti (65e) 6-4, 6-1.

Sa prochaine adversaire sera la Française Océane Dodin (122e), tombeuse de sa compatriote Séléna Janicijevic 0-6, 6-2, 6-1.

Débuts tranquilles également pour l'une des favorites, la Kazakhe Elena Rybakina (4e), championne de Wimbledon 2022 et finaliste de l'Open d'Australie en janvier, qui a écarté sans forcer la Tchèque Brenda Fruhvirtova (146e) 6-4, 6-2.

