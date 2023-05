Roland-Garros : mercredi noir pour le tennis français, les numéros un Garcia et Umbert éliminés

FREXIT

De notre envoyé spécial Porte d'Auteuil – Les deux numéros un français, Caroline Garcia (5e mondiale) et Ugo Humbert (40e), ont été éliminés mercredi dès le deuxième tour de Roland-Garros. Les chances de voir une victoire française porte d'Auteuil s'amenuisent, alors qu'il ne reste plus que 10 tricolores en lice sur 28.

Un petit tour et puis s'en vont... Ugo Humbert et Caroline Garcia, respectivement numéro un français chez les hommes et chez les femmes, ont pris la porte, mercredi 31 mai, en s'inclinant dans leur deuxième tour à Roland-Garros.

Ugo Humbert (40e mondial) a ouvert le bal en étant dominé par l'Italien Lorenzo Sonego (48e) en trois sets (6-4, 6-3, 7-6) dans la chaude ambiance du court 14, qui réussissait aux Français jusqu'ici. Le public a joué son rôle, mais cela n'a pas suffi à sauver Humbert et c'est bien l'Italien de 28 ans qui affrontera le vainqueur du match entre Corentin Moutet (61e) et le Russe Andrey Rublev (7e).

Humbert, 24 ans, n'est jamais parvenu à prendre le service de son adversaire durant les deux premiers sets. Quand il y est enfin parvenu, en tout début de troisième set, il n'a pu empêcher Sonego de recoller immédiatement.

Les deux hommes ont ensuite conservé leurs mises en jeu jusqu'au jeu décisif dans lequel Sonego n'a pas tremblé.

Garcia éliminée au bout du suspense

Moins de 15 minutes après la conclusion de ce match, c'est Caroline Garcia, numéro cinq mondiale et meilleure chance française de la quinzaine parisienne, qui finissait par s'incliner face à la Russe Anna Blinkova, modeste 56e mondiale sur le court Philippe-Chatrier.

Parvenue dans le top 5 à la faveur d'une deuxième partie de saison ébouriffante en 2022, avec notamment un titre à Cincinnati, une demi-finale à l'US Open – sa première en Grand Chelem –, et un triomphe au Masters de fin de saison, Caroline Garcia peine à se montrer à la hauteur de son nouveau statut depuis le début de l'année.

Après la folle nuit de la veille, avec l'invraisemblable victoire de Gaël Monfils qui était mené 4 jeux à 0 dans le cinquième set, le public s'est forcément pris à y croire. Surtout quand Garcia est revenue à 5 jeux partout dans la manche décisive après avoir sauvé trois balles de match, puis qu'elle en a écarté cinq de plus à 6 jeux à 5 en faveur de Blinkova.

Mais, malgré deux occasions de recoller à six jeux partout, Garcia a fini par craquer, après quasiment trois heures de match, à la neuvième chance de conclure de son adversaire.

Avant ça, la Lyonnaise avait très bien commencé la partie, malgré le vent qui s'engouffrait encore dans le stade, jusqu'à compter un set – conclu sur un ace à 191 km/h – et un break d'avance (1-0). Mais Blinkova a recollé immédiatement et a même aligné cinq jeux, pour s'échapper 5-1 dans la deuxième manche, Garcia s'y effondrant au service.

Dans le set décisif, c'est la n°5 mondiale qui, dès le deuxième jeu, s'est procuré la première occasion de break. Mais c'est la Russe de 24 ans qui a converti les siennes au jeu suivant, pour mener 2-1. Et, au bout d'un jeu irrespirable de plus de onze minutes, c'est elle encore, même avec toutes les peines du monde, qui s'en est sortie grâce à un ultime service gagnant.

Blinkova va retrouver l'Ukrainienne Elina Svitolina au troisième tour de Roland-Garros.

Sur les 28 Français en lice dans le tableau principal, dix étaient encore engagés au deuxième tour. Léolia Jeanjean, Lucas Pouille, Corentin Moutet et Luca van Assche peuvent encore rallier le troisième tour mercredi, tandis que Diane Parry, Océane Dodin, Gaël Monfils et Arthur Rinderknech tenteront de le faire jeudi.

