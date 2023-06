Ligue 1 : le "dernier match" de Lionel Messi au Parc des Princes confirmé

L'entraîneur du PSG, Christophe Galtier, a confirmé, jeudi, que Lionel Messi est sur le départ, en évoquant le "dernier match" de la star argentine au Parc des Princes, qui aura lieu dans la soirée du samedi 3 juin. La "Pulga" aura passé deux saisons dans le club parisien.

Vers la fin de l'ère Messi au PSG. L'entraîneur du club de la capitale, Christophe Galtier, a salué le "dernier match de Lionel Messi au Parc des Princes", qui aura lieu samedi 3 juin à 21 h contre Clermont pour l'ultime journée de Ligue 1. Il confirme ainsi que la star argentine était sur le départ.

Après-demain, "c'est son dernier match au Parc des Princes. J'ose espérer qu'il sera accueilli de la meilleure des façons", a dit le technicien au sujet de la "Pulga", qui a déjà plusieurs fois essuyé les sifflets d'une partie des supporters.

Le club parisien a toutefois précisé à l'AFP que Christophe Galtier "s'était mal exprimé et que le match contre Clermont serait le dernier de Messi au Parc avec le PSG cette saison".

En fin de contrat au 30 juin avec le PSG, le champion du monde argentin ne devrait pourtant pas prolonger son bail avec le club de la capitale après deux saisons. Une source interne avait indiqué à l'AFP début mai que "si le club avait voulu renouveler son contrat, ça aurait été fait plus tôt".

Pour sa future destination, Messi est tiraillé entre le FC Barcelone, l'Arabie saoudite et l'Inter Miami. Une source en Arabie saoudite proche des négociations avait affirmé à l'AFP, début mai, que le royaume avait proposé un pont d'or "exceptionnel", "énorme" à Messi et que son recrutement par le fonds souverain saoudien (PIF) et pour un club encore non déterminé était "une affaire conclue".

Le père de l'attaquant, Jorge Messi, avait toutefois démenti dans la foulée, indiquant sur Instagram qu'il n'y avait "rien de verbal, rien de signé, pas d'accord" et qu'il n'y en aurait pas "tant que la saison ne serait pas terminée", fustigeant "des gens qui mentent de manière consciente et délibérée, sans apporter aucune preuve à leurs affirmations".

Un "privilège" pour Christophe Galtier

À propos de son bilan en deux saisons au PSG, "il s'est dit beaucoup de choses sur Leo, vous avez beaucoup analysé", a dit Christophe Galtier aux journalistes en conférence de presse. Il a trouvé les critiques sur le n°30 parisien "pas du tout, mais pas du tout justifiées".

Selon les calculs de Christophe Galtier, Lionel Messi, à "35 ans avec une saison avec une Coupe du monde au milieu", a des statistiques de "21 buts et 22 passes décisives. Ça veut dire qu'il a été décisif 43 fois. Il a toujours été au service de l'équipe du jeu, de l'animation".

Arrivé à l'été 2022, Christophe Galtier considère comme un "privilège" d'avoir pu "diriger le meilleur joueur de l'histoire du football".

"Je ne vous parlerai pas de sa première saison, il fallait qu'il s'adapte, c'était la première fois qu'il sortait de Barcelone. Mais cette année, il a été un élément important, toujours disponible, toujours présent dans les séances d'entraînement", a conclu l'entraîneur.

Avec AFP

