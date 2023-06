L'entraîneur Igor Tudor va quitter l'Olympique de Marseille malgré une troisième place en Ligue 1

Igor Tudor ne sera plus l'entraîneur de l'OM la saison prochaine. Le président du club marseillais, Pablo Longoria, a déclaré avoir "accepté" le souhait du coach croate qui, de son côté, a justifié son choix par "des raisons professionnelles et privées". Il quittera le club phocéen après une seule et simple saison sur le banc, alors que son contrat devait courir encore sur la saison 2023-2024.

Igor Tudor lors du match de football de Ligue 1 entre l'OM et et l'AJ Auxerre au stade Vélodrome à Marseille, le 30 avril 2023.

Le Croate Igor Tudor ne sera plus l'entraîneur de l'Olympique de Marseille la saison prochaine, a annoncé jeudi le président du club, Pablo Longoria, lors d'une conférence de presse.

"On a accepté et respecté le souhait de notre coach, Igor Tudor, de ne pas continuer l'aventure la prochaine saison", a déclaré Pablo Longoria. Igor Tudor (45 ans) avait été nommé en juillet 2022 en remplacement de l'Argentin Jorge Sampaoli et quittera Marseille à l'issue d'un exercice terminé à la troisième place de Ligue 1.

"C'était un honneur de passer un an dans un tel club, de faire partie de cette famille grandiose, avec des tifosi qu'on voit peu, une énergie dans la ville qu'on voit peu", a de son côté expliqué Igor Tudor. "Je laisse le club dans une meilleure situation que quand je suis arrivé, à de nombreux points de vue, et je pars fier".

"J'ai pris cette décision de partir pour des raisons professionnelles et privées. Je n'ai aucun accord avec un autre club, je ne pars pas parce que je suis fâché avec [qui que ce soit]", a-t-il ajouté.

Le technicien croate avait rencontré le président de l'OM, Pablo Longoria, mardi et les discussions s'étaient poursuivies mercredi avec son agent. La direction du club marseillais espérait alors le conserver une saison supplémentaire, même si l'affaire semblait déjà entendue.

Sur le podium de la Ligue 1

Le mandat de l'ancien joueur de la Juventus Turin et ex-international croate avait débuté avec un torrent de sifflets tombés des tribunes du Vélodrome pour saluer son nom lors de la première journée de L1 contre Reims après une campagne de matches amicaux très décevante. Son début de saison avait été toutefois plutôt prometteur jusqu'au retour de la longue trêve hivernale liée à la Coupe du Monde, avec notamment une victoire face au PSG [en coupe de France (2-1)], attendue depuis plus de dix ans à domicile.

Mais l'OM a raté le coche en Ligue des champions en étant éliminé dès la phase de groupes sans même avoir été reversé en Ligue Europa, puis en étant sorti par Annecy en quart de finale de la Coupe de France avant de s'incliner face à Lens en championnat (2-1), laissant les Sang et Or terminer à la deuxième place.

L'OM devra donc se contenter de la troisème position de la L1 et devra en passer par un tour préliminaire puis par un barrage pour espérer participer à la Ligue des champions la saison prochaine.

Depuis le début de l'ère Frank Mc Court, propriétaire du club depuis octobre 2016, déjà cinq entraîneurs se sont assis sur le banc marseillais : Rudi Garcia, André Villas-Boas, Nasser Larguet pour un court intérim, Jorge Sampaoli et, enfin, Igor Tudor.

Seul Rudi Garcia est resté plus de deux ans et Villas-Boas, Sampaoli et Tudor ont tous choisi de quitter Marseille.

Un dernier match face à Ajaccio

Igor Tudor va laisser l'OM sur le podium du championnat français – à la troisième place, déjà assurée avant le dernier match de la saison samedi face à Ajaccio. L'entraîneur n'a cependant pas atteint son objectif de qualification directe pour la Ligue des champions.

La saison marseillaise est difficile à lire. Très bon pendant six mois et parfois enthousiasmant par sa qualité de jeu et l'énergie déployées, l'OM a été très quelconque ces dernières semaines. La dernière impression est franchement amère du côté de la Canebière avec trois défaites lors des quatre derniers matches.

"On a fait un beau football, une belle Ligue des champions, des matches merveilleux contre Reims et contre le PSG en Coupe de France. Au total, cette équipe a donné beaucoup d'émotions et a eu de bons résultats. Je suis très satisfait de cette saison", a tranché Igor Tudor samedi après la défaite à domicile face à Brest (1-2). "On espérait être un peu plus haut, mais on est à notre place. C'est un championnat très difficile, où tous les matches sont durs. On laisse beaucoup de bonnes équipes derrière nous : Monaco, Rennes, Lille, Nice...", disait-il encore samedi soir.

