Roland-Garros : nouveau record pour Djokovic, Alcaraz et Tsitsipas qualifiés

TENNIS

Les deux favoris du tournoi, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, ainsi que Stefanos Tsitsipas se sont qualifiés, dimanche, pour les quarts de finale de Roland-Garros. L'Ukrainienne Elina Svitolina a, de son côté, confirmé son retour au premier plan avant d'affronter la Biélorusse Aryna Sabalenk.

Publicité Lire la suite

Novak Djokovic s'est qualifié, dimanche 4 juin, pour les quarts de finale de Roland-Garros en dominant le Péruvien Juan-Pablo Varillas (94e mondial) 6-3, 6-2, 6-2. Il accède à ce stade du tournoi pour la 17e fois, nouveau record.

"Je suis très fier, mais ça veut dire que je ne suis pas jeune !", a commenté le Serbe de 36 ans au sujet de ce record, obtenu en jouant son "meilleur tennis depuis le début du tournoi".

Rafael Nadal a joué 16 quarts dans le Majeur parisien qu'il a remporté à 14 reprises, alors que Djokovic y vise un troisième titre pour porter à 23 le record de titres du Grand Chelem.

Le Serbe (3e) s'apprête à jouer son 55e quart de finale dans un tournoi du Grand Chelem (le record de 58 est détenu par Roger Federer et Nadal en a 47). Il a toujours atteint les quarts à Paris depuis 2010.

Pour se hisser dans le dernier carré, il devra d'abord écarter mardi le Russe Karen Khachanov (11e), qui a éliminé l'Italien Lorenzo Sonego (48e) 1-6, 6-4, 7-6 (9/7), 6-1.

Alcaraz éteint Musetti et affrontera Tsitsipas

De son côté, le N.1 mondial Carlos Alcaraz a éteint le talentueux Italien Lorenzo Musetti (18e), autre visage de la nouvelle génération, 6-3, 6-2, 6-2.

Qualifié pour les quarts de finale, Alcaraz (20 ans) égale son meilleur résultat sur la terre battue parisienne. Il y avait été stoppé par Alexander Zverev, alors dans le top 5 mondial, il y a un an.

Le duel entre deux des visages de la nouvelle génération du tennis mondial a finalement tourné court rapidement. En tout début de partie, Alcaraz a bien été bousculé et Musetti inspiré, mais ça n'a duré que quelques minutes. Le temps pour l'Italien de mener 2-0, et c'est tout. "Carlitos" est immédiatement revenu à hauteur, puis il s'est mis à avoir réponse à tout ou presque et n'a pas laissé respirer Musetti, vaincu en à peine plus de deux heures.

Son bilan étincelant de 42 coups gagnants contre seulement 23 fautes directes en dit long sur la qualité de jeu du protégé de Juan Carlos Ferrero dimanche.

Alcaraz et Djokovic ne sont plus qu'à une victoire chacun de donner vie pour de bon en demi-finales au choc anticipé dès le tirage au sort.

Pour une place dans le dernier carré, le jeune Espagnol affrontera le Grec Stefanos Tsitsipas (5e). Ce dernier, opposé au modeste Sebastian Ofner (118e), a tenu son rang pour disposer de l'Autrichien en trois sets (7-5, 6-3, 6-0). Le Grec a conclu la partie en 1 h 50 et s'offre le troisième quart de finale de sa carrière Porte d'Auteuil.

Svitolina et Sabalenka qualifiées

Côté femmes, l'Ukrainienne Elina Svitolina a confirmé son retour au premier plan en accédant aux quarts de Roland-Garros grâce à sa victoire 6-4, 7-6 (7/5) contre la Russe Daria Kasatkina (9e).

Comme attendu, les deux joueuses ne se sont pas serrées la main en fin de match, Kasatkina allant directement saluer l'arbitre de chaise avant de lever son pouce en direction de Svitolina, en signe de félicitation pour sa victoire.

Kasatkina a pris position à plusieurs reprises contre la guerre en Ukraine menée par la Russie, et accepte le fait que les Ukrainiennes ne saluent pas les Russes ou Biélorusses.

Comme contre Blinkova, Svitolina a paradoxalement eu plus de mal à remporter ses jeux de service que ceux de son adversaire. Elle n'a ainsi pas su conclure lors de sa première balle de match alors qu'elle servait à 5-4 dans la deuxième manche, ni lorsqu'elle a encore servi pour le match à 6-5.

Elle a finalement réussi à boucler le match au jeu décisif. L'ancienne N.3 au classement WTA, désormais 192e, rencontrera en quart de finale la Biélorusse a (2e). Cette dernière a battu l'Américaine Sloane Stephens (30e) 7-6 (7/5), 6-4.

Sabalenka, lauréate de l'Open d'Australie en janvier, est la principale rivale de la tenante du titre Iga Swiatek (N.1) dans la course au trophée cette année à Paris, surtout depuis le forfait avant son troisième tour de la Kazakhe Elena Rybakina (4e).

Malgré des trous d'air, la joueuse de 25 ans a prouvé dimanche qu'elle n'avait pas perdu son tennis alors qu'elle semble avoir été touchée psychologiquement par l'insistance de certains journalistes à l'interroger sur sa position concernant la guerre en Ukraine et ses relations avec l'autoritaire chef d'État biélorusse Alexandre Loukachenko.

Sur le court dimanche soir, à l'occasion de la première nocturne de Roland-Garros dédiée à un match féminin, elle a rapidement pris la tête des débats en s'échappant 5-0 dans la première manche.

Mais elle a alors multiplié les fautes directes (25 au total dans la manche) et permis à Stephens de revenir à 5-5 en ayant eu une première balle de set à 5-2, puis trois autres à 5-4.

Sabalenka a stoppé l'hémorragie, mais n'a pu éviter le jeu décisif, dans lequel elle a saisi la première occasion de boucler la manche, sur sa cinquième balle de set.

Elle a ensuite réussi le break dans la seconde manche pour mener 3-2, mais elle a offert le débreak un peu plus tard en commettant trois fautes directes et une double faute pour permettre à Stephens de recoller à 4-4. Dans la foulée, la Biélorusse a de nouveau pris le service de son adversaire et a servi pour le match à 5-4. Cette fois, elle n'a pas tremblé.

Avec AFP et Reuters

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne