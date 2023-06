Benzema, Ibrahimovic, Messi… Le crépuscule des idoles du foot européen

ÉTOILES FILANTES

Avec l’annonce des départs de Lionel Messi, Karim Benzema et Zlatan Ibrahimovic, une page du football européen se tourne. Ces trois "monstres" qui ont signé de leurs exploits bien des soirées de Ligue des champions ont annoncé, ce week-end, qu’ils quittaient respectivement le PSG, le Real et l'AC Milan. Glorieuse retraite pour le Suédois, départ sous les sifflets pour le maestro argentin, et probablement de nouvelles aventures en Arabie saoudite pour KB9. France 24 fait le point.

À l’occasion du dernier week-end de la saison 2022-2023, la lumière s’est soudainement tamisée sur le football européen. Le septuple Ballon d’or, Lionel Messi, a passé ses derniers instants au PSG sous les sifflets. Le “Nueve”, Karim Benzema, a surpris son monde en annonçant son départ du Real Madrid et Zlatan Ibrahimovic a ému San Siro en mettant un terme à sa carrière après 25 saisons professionnelles.

Le football européen tourne une page, et d’autres grands noms de la discipline pourraient peut-être s’ajouter à la liste des partants – Luka Modric, N'Golo Kante, Angel Di Maria... – pour l'Arabie saoudite ces prochaines semaines. France 24 fait le point.

Messi, un départ du PSG sous les sifflets pour “le meilleur joueur de l’histoire”

L’affaire semblait entendue depuis plusieurs semaines, elle a été officialisée samedi 3 juin par le PSG pour le dernier match de la saison : Lionel Messi quitte Paris après deux années en Ligue 1. “Le Paris Saint-Germain est fier d’avoir pu compter dans ses rangs le meilleur joueur de l’histoire”, a notamment déclaré le club parisien.

À bientôt 36 ans, la “Pulga”, septuple Ballon d’or et vainqueur de la Coupe du monde 2022 avec l’Argentine, quitte le PSG avec des statistiques impressionnantes : il a été décisif à 66 reprises (32 buts, 34 passes décisives) lors de ses 75 matches avec Paris, selon Opta. Seul Kylian Mbappé a fait mieux dans le même temps.

Mais Lionel Messi n’est pas parvenu à faire franchir un cap au club parisien en Ligue des champions, le PSG ayant été éliminé dès les huitièmes de finale ces deux dernières saisons. S’est ajouté à cela un épisode où l’attaquant argentin s’est rendu, début mai, en Arabie saoudite pour un voyage d’affaires, sans l’autorisation de son club.

Est-ce pour ces raisons que le joueur a été sifflé samedi pour son dernier match ? Son départ contraste en tout cas avec les célébrations qui ont accompagné, dimanche, l’annonce de la retraite de Zlatan Ibrahimovic à Milan. L’avenir de la “Pulga” s’écrit maintenant loin de Paris, peut-être aux États-Unis, en Arabie saoudite… ou au FC Barcelone, le club avec lequel il a tout gagné.

Zlatan Ibrahimovic raccroche les crampons, ovationné par les tifosi milanais

Clap de fin pour “Ibra”. À 41 ans, le colosse suédois a tiré sa révérence, dimanche 4 juin, après la victoire à domicile de l’AC Milan face à l’Hellas Verone (3-1). Du haut de son 1m95 et de ses 25 saisons en professionnel, Zlatan Ibrahimovic a mis fin à une carrière pleine de succès dans un moment fort en émotions au stade San Siro.

Les tifosi milanais ont rendu un vibrant hommage à celui qui a porté pendant six ans le maillot rossoneri, l’acclamant à de multiples reprises alors qu’”Ibra” se laissait déborder par l’émotion. “C'est le moment de dire au revoir au football, mais pas à vous”, a notamment déclaré l’attaquant suédois. “Je serai un milaniste pour le reste de ma vie.”

En raison de blessures à répétition, le quadragénaire n'a pratiquement pas pu jouer cette saison. Il laisse derrière lui un palmarès fourni, avec des titres de champion dans quatre pays différents : deux aux Pays-Bas avec l'Ajax Amsterdam (2001-2004), cinq en Italie (trois avec l'Inter entre 2006-2009, deux avec l'AC Milan entre 2010-2012 puis entre 2020-2023), un en Espagne avec le FC Barcelone (2009-2011) et quatre en France avec le PSG (2012-2016). Seuls manquent la Ligue des champions et le Ballon d’or dans son armoire à trophées.

Zlatan Ibrahimovic, c’est aussi de petites phrases qui resteront mémorables. "Je suis arrivé comme un roi, je repars comme une légende", a-t-il notamment déclaré à l'annonce de son départ du PSG, en 2016. Pour ses adieux aux supporters des Los Angeles Galaxy, en 2019, “Ibra” a adopté un ton plus abrupt : “Vous vouliez Zlatan, je vous ai donné Zlatan. De Rien. (...) Maintenant, retournez à vos matches de baseball”. L’attaquant suédois a toujours joué la carte de l’assurance (et parfois de l’arrogance) dans sa communication, tweetant notamment pendant la pandémie : “Le Covid a eu le courage de me défier. Mauvaise idée.” Son ton particulier et son talent sur les terrains vont manquer au football européen.

La “surprise” du départ de Karim Benzema, légende du Real Madrid

Contrairement à Lionel Messi, qu’on savait partant du PSG depuis plusieurs semaines, l’annonce du départ de Karim Benzema du Real Madrid a surpris les amateurs de football ce week-end. “KB9” a annoncé, dimanche 4 juin, à sa direction qu’il prendrait le large en fin de saison, après 14 années d’un mariage chaque saison plus heureux avec la Maison blanche. Son entraîneur, Carlo Ancelotti, a admis que cette décision a été "une surprise pour nous tous", tout en assurant respecter la décision d'"un des meilleurs joueurs du monde".

L’attaquant français laisse une marque indélébile chez les Merengue, son club de cœur qu’il a rejoint en provenance de l’OL en 2009 : il a remporté 25 titres, dont cinq Ligues des champions, devenant le joueur le plus titré de l’histoire du club à égalité avec Marcelo. “KB9”, c’est aussi le deuxième meilleur buteur de l’histoire des Merengue et le quatrième meilleur buteur de l’histoire de la Liga (353 buts).

À ce brillant palmarès s’ajoute le plus prestigieux titre individuel pour un joueur de football : Karim Benzema a remporté en 2022 le Ballon d’or pour sa saison stratosphérique en club, vingt-quatre ans après le dernier trophée décroché par un Français (Zinedine Zidane en 1998).

Ces performances expliquent un peu plus le vide que va laisser le n°9 Merengue dans le paysage du football européen. "C'est l'un des meilleurs joueurs que nous ayons jamais eus", l'a d’ailleurs encensé le directeur des relations internationales du Real, l'ancienne star Emilio Butragueno. Les supporters madrilènes ont aussi rendu hommage comme il se doit à “KB9”, dimanche, après le match face à l'Athletic Bilbao. Enfin, le club a annoncé qu’une célébration officielle sera organisée pour son départ mardi 6 juin à Madrid. À 35 ans, Karim Benzema devrait partir en Arabie saoudite. La chaîne de télévision d'État Al-Ekhbariya assure que le club d'Al-Ittihad a conclu un accord "officiel" pour un contrat "record" de deux saisons avec l’attaquant français.

D’autres grands noms du football européen annoncés partants pour l'Arabie saoudite

L’offensive sportive saoudienne – déjà amorcée avec la venue de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr fin décembre – ne se limite pas à Lionel Messi et Karim Benzema. D’autres grands noms du football européen sont aussi annoncés partants pour l’Arabie saoudite.

Les autorités locales sont "en contact avec plus de dix joueurs, dont beaucoup ont gagné la Coupe du monde ou la Ligue des champions, pour qu'ils rejoignent le championnat saoudien la saison prochaine", a affirmé lundi 5 juin à l'AFP une source proche des négociations. “En plus de recevoir des offres assez lucratives, ils joueraient dans un championnat très compétitif. L'objectif est de conclure la plupart des accords avant le début de la prochaine saison, le 11 août.”

Le milieu de terrain du Real Madrid, Luka Modric, fait partie des profils ciblés par le royaume saoudien. À 37 ans, le Ballon d’or 2018 continue de régaler les amateurs de football avec ses délicieuses passes décisives de l’extérieur du pied. Mais sa venue au Moyen-Orient semble loin d’être acquise… Il souhaiterait même prolonger son aventure au Real Madrid, selon le journaliste spécialiste des transferts Fabrizio Romano.

D’autre noms sont cités pour partir du côté de Riyad : les champions du monde français N’Golo Kanté et Hugo Lloris, les joueurs espagnols Sergio Ramos, Jordi Alba et Sergio Busquets. S’ajoutent à cette liste étoilée l’Argentin Angel Di Maria et le Brésilien Roberto Firmino.

"L'objectif est de mettre en place une ligue très forte et compétitive et d'élever le niveau des clubs saoudiens", a résumé un responsable du gouvernement du royaume. L'Arabie saoudite, sous l'impulsion du prince héritier Mohammed ben Salmane, tente d'améliorer son image liée à un islam rigoriste et d'attirer touristes et investissements, en partie grâce au sport.

La monarchie a dépensé des centaines de millions dans des contrats sportifs pour la signature de Cristiano Ronaldo, l'organisation d'un Grand Prix de Formule 1 ou encore le lancement du circuit de golf dissident LIV. Toutes ces initiatives lui valent d'être accusée de vouloir "blanchir par le sport" son bilan en matière de droits humains.

