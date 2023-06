Roland-Garros : Coco Gauff accède aux quarts et donne rendez-vous à Iga Swiatek

tennis

Coco Gauff, n°6 mondiale et finaliste sortante, s'est qualifiée lundi pour les quarts de finale de Roland-Garros, où elle pourrait retrouver la n°1 mondiale Iga Swiatek, comme en finale de l'édition 2022. Beatriz Haddad Maia et Ons Jabeur se sont également qualifiées alors que le 4e mondial Casper Ruud rejoint les quarts masculins.

Se dirige-t-on vers un nouveau duel entre Coco Gauff et Iga Swiatek à Roland-Garros ? La n°6 mondiale et finaliste sortante, s'est qualifiée, lundi 5 juin, pour les quarts de finale, où elle pourrait retrouver la n°1 mondiale, comme en finale de l'édition 2022.

Gauff a écarté la Slovaque Anna Karolina Schmiedlova (100e) 7-5, 6-2 en environ 1 h 30 min sur le Court central, une nouvelle fois venteux. Swiatek est, elle, opposée à l'Ukrainienne Lesia Tsurenko (66e) plus tard dans la journée.

"Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi venteux, je n'avais pas encore joué sur ce court cette année, d'un côté (du court) c'était difficile de bien frapper la balle, mais je vis en Floride, alors ce n'est pas vraiment une excuse", a dit en souriant l'Américaine de 19 ans, qui a mené 5 jeux à 2 avant de voir Schmiedlova combler son retard dans le premier set.

C'est la troisième année d'affilée que Gauff se hisse en quarts de finale sur la terre battue parisienne. Il y a un an, Swiatek l'avait dominée 6-1, 6-3 en finale.

Ons Jabeur et Beatriz Haddad Maia qualifiées

Sept des huit qualifiées pour les quarts de finale du tableau féminin sont désormais connues. La Tunisienne Ons Jabeur, septième joueuse mondiale, a dominé sans problème l'Américaine Bernarda Pera (36e) 6-3, 6-1 lundi sur le court Central pour accéder aux quarts de finale de Roland-Garros.

Elle affrontera en quarts la Brésilienne Beatriz Haddad Maia, 14e mondiale, parvenue à arracher la victoire lundi, contre l’Espagnole Sara Sorribes, au terme d’un match de 3 h 51, soit le troisième plus long de l'ère Open à Roland-Garros.

Haddad, 27 ans, a dû attendre sa quatrième balle de match pour venir à bout de l'Espagnole Sara Sorribes (132e) 6-7 (3/7), 6-3, 7-5 et atteindre ainsi son premier quart de finale en Grand Chelem.

Elle devient la première Brésilienne à se hisser à ce stade du tournoi depuis Maria Bueno, au tout début de l'ère Open, en 1968, déjà à Paris.

Casper Ruud l’emporte face à Nicolas Jarry

Chez les hommes, Casper Ruud, 4e mondial et finaliste l'an dernier, a bataillé trois sets et 3 h 20 pour venir à bout du Chilien Nicolas Jarry (35e) 7-6 (7/3), 7-5, 7-5 et se qualifier pour les quarts de finale à Roland-Garros.

"Ça a été trois sets très, très difficiles... Combien de temps ça aurait duré si nous étions allés au cinquième set ?" s'est interrogé le Norvégien de 24 ans, tout en précisant qu'il était "prêt s'il avait fallu jouer plus".

"Il sert très bien et heureusement que ce court (Philippe-Chatrier) est celui qui a le plus de recul, ça m'a permis de relancer depuis loin derrière ma ligne de fond", a-t-il ajouté.

Ruud, qui a également joué la finale de l'US Open l'an dernier, tentera de retrouver le dernier carré parisien mercredi, en affrontant le prodige danois Holger Rune (6e) ou l'Argentin Francisco Cerundolo (23e).

