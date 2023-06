Roland-Garros : la Biélorusse Sabalenka accède aux demies en battant l'Ukrainienne Svitolina

tennis

La Biélorusse Aryna Sabalenka, n°2 mondiale, s'est qualifiée pour la demi-finale de Roland-Garros, mardi, pour la première fois de sa carrière, en éliminant l'Ukrainienne Elina Svitolina 6-4, 6-4. Elle rencontrera la Tchèque Karolina Muchova (43e), victorieuse contre la Russe Pavlyuchenkova (333e).

Pour une place en finale, Sabalenka affrontera la Tchèque Karolina Muchova (43e), victorieuse 7-5, 6-2 de la Russe Anastasia Pavlyuchenkova plus tôt dans la journée. Dans un nouveau match à dimension politique, Svitolina n'a pas serré la main de Sabalenka à l'issue de la partie, et les deux joueuses n'ont pas non plus partagé de photo d'avant-match au filet.

La Tchèque Karolina Muchova (43e) a dominé la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (333e), finaliste en 2021, 7-5, 6-2 pour se qualifier en demi-finale de Roland-Garros.

Deuxième demi-finale dans un Majeur pour Muchova

À 26 ans, Muchova réussit pour l'instant son meilleur parcours dans le Grand Chelem parisien, dans la lignée de son coup d'éclat au premier tour contre la Grecque Maria Sakkari (8e).

Face à Pavlyuchenkova, Muchova a breaké dès le début du match pour prendre l'avantage, qu'elle a ensuite perdu au fil de la manche. Elle est finalement parvenue à conclure 7-5 ce premier set. Bis repetita dans la deuxième manche, entamée avec un break autoritaire que la joueuse de 26 ans a réussi à conserver.

C'est lors de sa deuxième occasion que la Tchèque a remporté ce match de 1 h 38 min, après une faute en revers de son adversaire, la 29e du match. Muchova disputera sa deuxième demi-finale dans un Majeur, après celle perdue à l'Open d'Australie en 2021.

