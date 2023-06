Roland-Garros : Novak Djokovic accède aux demies en battant Karen Khachanov

Novak Djokovic, 3e mondial, s'est qualifié, mardi, pour sa 12e demi-finale en remportant son match contre le Russe Karen Khachanov (11e) 4-6, 7-6 (7/0), 6-2, 6-4.

Ce sera sa 12e demi-finale à Roland-Garros. Novak Djokovic, 3e mondial et en quête d'un 23e titre du Grand Chelem, s'est qualifié, mardi 6 juin, pour l'avant dernière étape du tournoi en battant Karen Khachanov (11e) 4-6, 7-6 (7/0), 6-2, 6-4.

"Il a été meilleur pendant la majorité des deux premiers sets. J'ai eu du mal à entrer dans le match, mais j'ai réussi un tie break parfait", a commenté Djokovic en estimant que le jeu décisif avait marqué le tournant du match.

"J'ai essayé d'être imprévisible et je suis heureux de m'en être sorti", a-t-il reconnu après avoir signé sa 90e victoire sur la terre battue parisienne où seul le maître des lieux Rafael Nadal a fait mieux (112).

Le Serbe de 36 ans attend désormais l'autre favori en l'absence de Nadal, Carlos Alcaraz, pour le grand choc du tournoi.

Le N.1 mondial doit encore affronter en quarts en soirée le Grec Stefanos Tsitsipas (5e), finaliste en 2021.

Djokovic jouera ainsi sa douzième demie à Roland-Garros où seul Nadal a fait mieux (15 pour 14 titres). Il jouera également sa 45e demie en Grand Chelem et là, seul Roger Federer a fait mieux (46).

Début de partie difficile

Mardi contre Khachanov, le Serbe a mis du temps à entrer dans la partie. Dans le premier set, il ne s'est procuré aucune balle de break alors qu'il en a perdu une sur les sept qu'il a dû défendre. Il a en outre commis 17 fautes directes pour 12 coups gagnants.

Dans le deuxième set, chacun a tenu sa mise en jeu sans concéder la moindre balle de break, mais dans le tie break Djokovic a été intouchable. Le Serbe a encore commis un nombre important de fautes directes (14), mais il a équilibré avec le même nombre de coups gagnants.

Il a nettement élevé son jeu dans le troisième set et retrouvé son efficacité.

Il a servi 4 aces, n'a commis aucune double faute, remporté 91 % des points joués sur sa première balle et 100 % sur sa seconde, a réussi deux breaks sans concéder la moindre balle de break, réussi 19 coups gagnants pour une seule faute directe. Et conclu la manche d'un smash rageur.

Victoire en 3h38

Le Serbe a pris l'avantage tôt dans le quatrième set en réussissant le break pour mener 2-1. Un échange en puissance qui s'est transformé en jeu du chat et de la souris au filet pour finalement se terminer par un tweener de Khachanov et une volée dans le filet de Djokovic sur balle de 3-1 pour le Serbe a fait se lever le public.

Djokovic a regretté au micro après sa victoire son manque d'efficacité sur ce point particulier. Mais deux points après il confirmait néanmoins son break pour mener 3-1, non sans avoir sauvé deux balles de débreak.

Puis il a eu deux balles de 5-2, mais le Russe a aligné quatre points pour revenir à 4-3. Et sur une double faute, Djokovic lui a offert le débreak (4-4).

Le Serbe a toutefois remporté dans la foulée le match en 3h38 et après avoir cédé son premier set du tournoi. De son côté, Khachanov qui s'était hissé dans le dernier carré des deux derniers tournois du Grand Chelem (US Open 2022 et Open d'Australie en janvier) ne réussira pas la passe de trois.

