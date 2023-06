Roland-Garros : dans un remake de 2022, Swiatek élimine Coco Gauff et rejoint les demies

COMPTE-RENDU

De notre envoyé spécial Porte d'Auteuil – La numéro 1 mondial Iga Swiatek s'est débarrassée de l'Américaine Coco Gauff en quart de finale de Roland-Garros (6-4, 6-2) dans un remake de la finale de l'an passé. Elle affrontera Beatriz Haddad Maia en demi-finale.

Coco Gauff n'a toujours pas trouvé la solution contre Swiatek. Sa confrontation avec la numéro 6 mondiale s'est à nouveau terminée par une défaite (6-4, 6-2).

Après la rencontre entre Beatriz Haddad Maia et Ons Jabeur, les tribunes du court Philippe-Chatrier se sont remplies pour assister à ce remake de la finale 2022.

Les deux jeunes femmes se connaissent bien. Elles se sont affrontées six mois au cours des deux dernières années. La Polonaise et numéro 1 s'avance en favorite : en plus de n'avoir jamais perdu contre Coco Gauff, elle n'a également jamais concédé le moindre set à l'Américaine.

Le break au bon moment

La numéro six mondiale n'est pas impressionnée pour autant. Dans le premier set, elle rend coup sur coup à la Polonaise. Iga Swiatek fait le break sur son deuxième jeu de service ? Elle débreake dans la foulée et recolle à 3-3. La numéro 1 mondiale lui inflige un jeu blanc et a une balle de break ? Elle s'accroche pour rester à égalité.

Mais Iga Swiatek n'est pas au sommet du tennis mondial depuis plus d'un an pour rien. La Polonaise fait le break au meilleur des moments et fait basculer le set dans son escarcelle, levant un poing rageur en direction de son box.

Coco Gauff fait le forcing pour faire la différence dans le deuxième set. Sur le deuxième jeu de service de son adversaire, elle obtient trois balles de break. Intraitable, la Polonaise les efface et remporte la mise (2-1). Et quand, quelques instants plus tard, c'est son tour d'avoir deux balles de break, elle ne tremble pas pour prendre l'avantage.

L'heure de Coco Gauff attendra. Au bout de 1 h 28 de jeu, c'est bien Iga Swiatek qui rejoint Beatriz Haddad Maia en demi-finale pour s'octroyer le rêve d'une deuxième victoire consécutive à Roland-Garros, ce qui constituerait une première depuis Justine Henin (2005, 2006, 2007).

