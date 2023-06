Roland-Garros : au bout d'un long combat, Muchova terrasse Sabalenka pour une place en finale

COMPTE-RENDU

De notre envoyé spécial Porte d'Auteuil – Surprise dans la première demi-finale féminine de Roland-Garros : la numéro 43 mondial Karolina Muchova l'a emporté jeudi 8 juin face à Aryna Sabalenka, numéro 2 mondial et favorite du tournoi.

Karolina Muchova, la chasseuse de géantes. Après avoir accroché le scalp de Maria Sakkari lors du premier tour de Roland-Garros, la numéro 43 du classement WTA a fait vaciller une autre membre du top 10 : Aryna Sabalenka qui a donc perdu sa demi-finale à l'issue d'un duel de plus de trois heures.

Pour la première mise en jeu, Aryna Sabalenka avait fait d'entrée preuve d'autorité. En un peu plus de deux minutes, elle le concluait déjà sur un service gagnant tout en puissance.

Plus l'échange dure, plus Muchova est forte

Mais la Tchèque ne s'est laissée pas impressionner. Les deux guerrières du court Philippe-Chatrier se sont vite rendues coup sur coup. Si la Biélorusse s'offre deux balles de break dans le quatrième jeu, la Tchèque résiste en forçant de longs échanges.

A mesure que le temps passe dans le court central, Aryna Sabalenka semble apparaître de plus en plus démuni face au jeu de son adversaire : montées au filet, volées et revers liftées... Karolina Muchova fait douter son adversaire et fait le break au meilleur moment et s'offre le droit de servir pour le set.

Mais la numéro 2 mondial a de la ressource. Elle efface une balle de set puis annule le break (5-5). Deux jeux plus tard, les deux femmes doivent se départager lors d'un tie-break. Un exercice où la Tchèque fait finalement craquer la Biélorusse, qui perd là son premier set de la quinzaine au bout d'1 h 09 de combat.

"Karo ! Karo ! Karo !". Après la défaite de Caroline Garcia, le public français a recyclé ses chants pour la Tchèque. En face, la numéro 2 mondial semble sonnée. Karolina Muchova en profite et réalise une entame de deuxième manche parfaite : un jeu blanc sur son service, suivi d'un break.

Sabalenka remporte le deuxième tie-break

Aryna Sabalenka finit par réagir. Elle fait parler sa puissance pour effacer le break de retard et recoller à son adversaire. C'est elle aussi qui parvient à refaire la différence en milieu de manche. Mais, malgré les coups de boutoir biélorusses, la Tchèque trouve la force d'annuler l'avantage pris par son adversaire (4-4). Inexorablement, les deux tenniswomen se dirigent vers un nouveau tie-break. Un exercice où c'est cette fois Sabalenka qui l'emporte cette fois.

La numéro 2 mondial est ragaillardie de ce succès. Face à Muchova qui semble accuser le coup physiquement, elle empoche le premier service et s'offre trois balles de break sur celui de son adversaire. Mais la Tchèque tient bon. Avant de lâcher sa mise en jeu suivante (4-2). Elle pense avoir fait le plus dur mais alors qu'elle doit servir pour le match, Muchova trouve encore la force de faire la différence et de recoller à 5-5. Et c'est même elle qui se retrouve en position de force, à servir pour une place en finale à la faveur de deux doubles-fautes de Sabalenka. Elle ne tremble pas.

Cinq mois après l'Open d'Australie, Aryna Sabalenka manque l'occasion de s'offrir une nouvelle finale de Grand Chelem. Karolina Muchova peut quant à elle savourer : la 43e mondial défiera samedi la gagnantre du duel Iga Swiatek - Beatriz Haddad Maia et devrait quoiqu'il arrive faire un bond de géant au classement WTA.

