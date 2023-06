Roland-Garros : méthodique, Iga Swiatek croque Haddad Maia et se qualifie pour sa 3e finale

COMPTE-RENDU

De notre envoyé spécial Porte d'Auteuil – La Polonaise Iga Swiatek a remporté jeudi sa demi-finale de Roland-Garros face à Beatriz Haddad Maia. La numéro 1 mondiale va disputer sa troisième finale de l'Open de France.

Publicité Lire la suite

Ce n'est pas sa victoire la plus dominante du tournoi mais c'est celle qui l'envoie en finale. Iga Swiatek a dû s'appliquer jeudi 8 juin pour battre la Brésilienne Beatriz Haddad Maia, 14e mondial. Elle affrontera samedi la Tchèque Karolina Muchova lors de sa troisième finale porte d'Auteuil, à seulement 22 ans.

La numéro 1 mondiale a pourtant débuté sa demi-finale de Roland-Garros sur une frayeur. Elle concède un jeu blanc et le break d'entrée. Mais la Polonaise en a vu d'autres. Elle recolle immédiatement en prenant le service de son adversaire.

La tenante du titre est accrocheuse. À plusieurs reprises, elle repousse méthodiquement les assauts de la puissante gauchère brésilienne et l'accroche systématiquement sur ses mises en jeu. Elle fait pourtant face à une foule hostile. Les tribunes clairsemées du Philippe-Chatrier ont clairement pris fait et cause pour Beatriz Haddad Maia.

La Polonaise résiste aux attaques de son adversaire et finit par faire le break à la suite d'une amortie de revers manquée par cette dernière (4-2). Elle confirme dans la foulée et prend le set au bout de 39 minutes.

Un jeu long de 15 minutes

Le premier jeu de la deuxième manche est accroché. Il faut plus de 15 minutes à Swiatek pour le ramener dans son escarcelle, la Brésilienne résistant vaillamment à plusieurs points décisifs. Haddad Maia parvient à faire le break sur la mise en jeu suivante de son adversaire (2-1) s'appuyant sur un coup droit qui met en difficulté la numéro 1.

Comme dans le premier set, Iga Swiatek ne panique pas. Elle recolle à son adversaire puis la dépasse après un nouveau jeu où elle finit par faire la différence sur un rebond chanceux (4-3).

Sur le service suivant, Beatriz Haddad Maia se crée trois opportunités de faire le break dans un moment décisif. Mais la Brésilienne a la main qui tremble au moment de concrétiser (5-4). Et à l'issue des trois jeux suivants, il est clair que le destin de cette demi-finale va basculer sur un jeu décisif.

"1-1", "2-2", "3-3"... Le tie-break est serré et disputé quand soudain, la Brésilienne prend un avantage décisif sur le premier service de Swiatek (5-3). Mais cette dernière ne lâche rien : elle égalise mais offre une balle de set à son adversaire. Elle l'efface puis s'offre une balle de match qu'elle ne parvient pas à concrétiser au bout d'un long rally de 15 échanges. Pas paniquée pour autant, elle s'offre une deuxième balle de match.

Qu'importe la manière tant qu'elle a la finale. Iga Swiatek en profite pour se qualifier pour l'opportunité d'un troisième sacre à Roland-Garros. Avec l'enjeu symbolique de devenir la première femme depuis Justine Hénin (2006, 2007) à remporter deux tournois consécutifs.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne