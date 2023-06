Djokovic rejoint la finale de Roland-Garros après un match épique gâché par la blessure d'Alcaraz

COMPTE-RENDU

De notre envoyé spécial Porte d'Auteuil – Au terme d'une demi-finale d'anthologie mais tronquée par les crampes d'Alcaraz, Novak Djokovic s'est qualifié pour une nouvelle finale de Roland-Garros (6-3, 5-7, 6-1, 6-1). Il tentera de conquérir un 23e titre du Grand Chelem, ce qui constituerait un record absolu dans le tennis masculin.

Publicité Lire la suite

Un duel digne des Nadal-Djokovic des précédentes éditions, et puis la tragédie. Le prodige espagnol Carlos Alcaraz a concédé la défaite, jeudi 9 juin, face à Novak Djokovic en demi-finale de Roland-Garros. Le duel était parti pour rester dans les annales de l'Open de France, mais de vilaines crampes dans le troisième set ont empêché l'Espagnol de défendre ses chances avec la même intensité que dans les premiers instants (6-3, 5-7, 6-1, 6-1).

Quelques heures avant cette tragique conclusion, Djokovic avait attaqué fort sa 45e demi-finale de Grand Chelem et remporté sans problème le premier jeu. Puis Alcaraz a réglé la mire et commencé à pilonner le numéro 3 mondial de son redoutable coup droit. Le duel était lancé.

La machine Djokovic

Face à un Carlos Alcaraz un peu crispé par l'enjeu, Djokovic finit par s'adjuger le premier break du match. Poing rageur vers le coin du stade Philippe-Chatrier qui scande son nom, "Nole" exulte. Et confirme son avantage dans la foulée.

La machine Djokovic semble lancée, mais elle manque de s'enrayer sur son quatrième service : en délicatesse sur ses premières balles, "Nole" offre trois balles de break successives au prodige espagnol. Cependant, "Carlito" ne concrétise pas et Djokovic conclut d'un ace autoritaire et prend définitivement l'avantage dans la première manche, la concluant sur sa deuxième balle de set (6-3).

Commence un deuxième set plus brouillon. Les deux hommes semblent marqués par la chaleur qui règne sur le court. L'Espagnol et le Serbe multiplient les erreurs et peinent à faire le break

Un deuxième set d'anthologie

Le Philippe-Chatrier retient son souffle lorsque les deux hommes le gratifient d'un des plus beaux échanges du tournoi. Pris en défaut au filet, l'Espagnol parvient à remettre un passing gagnant sur une glissade complètement dos au jeu. La balle trouve la ligne et Novak Djokovic ne peut que la regarder, impuissant. Beau joueur, il applaudit son adversaire alors que le stade chavire.

Carlos Alcaraz trouve l'ouverture en fin de manche pour faire le break. "Nole" craque enfin et l'Espagnol sert pour le deuxième set. Mais Novak Djokovic, fort de ses 22 titres en Majeur, a l'expérience pour lui. Renvoyant inlassablement les balles de l'Espagnol sur le terrain, il parvient à s'en sortir et à débreaker, concluant le jeu d'un revers parfait sur la ligne.

Le jeune loup du tennis croit tenir le set dans le creux de ses mains lorsqu'il se dégage à 40-0 sur le service de son adversaire. Mais, Djokovic, encore et toujours, les efface, revient du diable vauvert et renvoie l'Espagnol à ses études pour un temps (5-4). Mais, après deux jeux de très haute volée, Carlos Alcaraz s'octroie de nouvelles occasions de conclure sur le service de son adversaire : cette fois, le natif d'El Palmar ne tremble pas (7-5).

Alors que le duel semble parti pour durer, Carlos Alcaraz grimace de douleur et se tient la jambe de douleur après un banal retour. Il opte pour un temps mort médical et doit donc concéder son jeu de service, le règlement n'autorisant pas de temps mort médical en cas de crampes hors changement de côté.

Si l'Espagnol accepte la règle sévère, "Nole" subit une bronca au moment de reprendre le jeu. Et pour cause : le rythme et l'intensité pâtit de la souffrance d'Alcaraz. Les deux hommes s'échinent à écourter les échanges et Djokovic semble même ménager son adversaire. Sans suspense, le Serbe plie le troisième set rapidement (6-1) face à son adversaire qui ne peut plus courir.

2 SETS À 1 DJOKOVIC



Alcaraz touché à la jambe, le Djoker en profite pour reprendre les devants, 6-3 5-7 6-1



Carlitos va t-il se remettre ? pic.twitter.com/T4whImK4KX — We Are Tennis France (@WeAreTennisFR) June 9, 2023

Après un temps mort médical, Carlos Alcaraz se refuse à abandonner. Il se présente avec le soutien du public face au Serbe pour disputer le 4e set, mais ne peut rien face à un Djokovic qui n'a même pas à forcer son talent. Carlos Alcaraz glane un jeu mais impossible pour lui de faire plus.

Le scénario est cruel pour l'Espagnol, qui rêver de succéder à Nadal au palmarès de Roland-Garros. Ultime vexation, il risque de perdre sa place de numéro 1 mondial des mains de son adversaire du jour en cas de victoire dimanche du Serbe. Mais Djokovic n'en a cure : ce qu'il vise est une place dans l'histoire avec le record de 23 Grand Chelem remportés.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne