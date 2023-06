Roland-Garros : Ruud se qualifie pour sa 2e finale d'affilée, Zverev passe à côté du match

COMPTE-RENDU

De notre envoyé spécial Porte d'Auteuil – Casper Ruud a battu Alexander Zverev vendredi en demi-finale de Roland-Garros (6-3, 6-4, 6-0). Face au 22e mondial, le Norvégien s'est facilement qualifié pour sa deuxième finale d'affilée porte d'Auteuil. Il affrontera Novak Djokovic, vainqueur plus tôt de Carlos Alcaraz.

"La victoire appartient au plus opiniâtre", dit la maxime de Roland-Garros affiché au-dessus du court Philippe-Chatrier. Elle appartient aussi au plus régulier, comme le prouve la demi-finale entre Casper Ruud et Alexander Zverev. Le Norvégien n'a pas forcé, jeudi 9 juin, se contentant de profiter des multiples fautes de l'Allemand pour rallier la finale (6-3, 6-4, 6-0), où il retrouvera Novak Djokovic.

Dès le début, Alexandre Zverev avait mal entamé sa troisième demi-finale consécutive porte d'Auteuil. D'entrée, il concède un jeu blanc sur le service de Casper Ruud, puis un break.

Zverev à la dérive

Logiquement, le Norvégien, 4e mondial, s'adjuge rapidement la première manche en profitant des nombreuses fautes de "Sasha", en délicatesse sur ses premières balles. Ses coups droits en fond de court font mal à l'Allemand, malgré une révolte tardive (6-3).

Alexandre Zverev semble revenir sur l'ocre avec de meilleures intentions dans le deuxième set. Il est même proche de faire le break, mais saborde trois balles de break (3-3).

En face, Casper Ruud se montre extrêmement solide en défense renvoyant balle après balle et poussant Zverev à la faute. La deuxième manche lui échoit également.

Dans le troisième set, le Norvégien fait le break d'entrée, profitant d'une énième faute grossière de Zverev. Puis un deuxième. L'Allemand est à la dérive. Tête basse, sans idées, sans opiniâtreté, il a déjà accepté sa défaite.

Un an après avoir dû affronter Rafael Nadal en finale de Roland-Garros, c'est à une autre légende que sera confronté Casper Ruud. Il est le dernier à pouvoir s'opposer à un 23e sacre record en Grand Chelem de Novak Djokovic.

