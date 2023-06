Ligue des champions : suivez en direct la finale entre Manchester City et l’Inter Milan

LIVEBLOG

Samedi, le stade olympique Atatürk d’Istanbul accueille la finale de la plus prestigieuse des coupes d’Europe, entre les Cityzens et les Nerazzurri. Suivez la rencontre en direct sur france24.com à partir de 21 h.

L'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola (gauche) et l'entraîneur de l'Inter Milan, Simone Inzaghi (droite).

Le stade olympique Atatürk d'Istanbul accueille samedi 10 juin la finale de la Ligue des champions, entre Manchester City et l'Inter Milan.

Objectif pour les Cityzens : remporter, face aux Nerazzurri, leur première Ligue des champions et réaliser un "triplé" après avoir remporté le championnat d’Angleterre et la FA Cup (contre Manchester United) cette saison. L'Inter Milan tentera de son côté de s'offrir sa quatrième "Coupe aux grandes oreilles", après celles de 1964, 1965 et 2010.

La rencontre est à suivre en direct sur france24.com à partir de 21 h.

