Après 58 ans d'absence, Ferrari remporte les 24 heures du Mans

Près de 60 ans après sa dernière participation aux 24 heures du Mans, en 1965, Ferrari a remporté, dimanche, l'édition du centenaire de la course. La Ferrari n°51 des Italiens Alessandro Pier Guidi et Antonio Giovinazzi et du Britannique James Calado s'est imposée à l'issue d'une course haletante sur la mythique épreuve d'endurance auto devant la Toyota n°8, victorieuse l'an dernier.

Le pilote italien Antonio Giovinazzi conduit sa Ferrari n°51 en tête de la course d'endurance des 24 heures du Mans, le 11 juin 2023. © Jean-François Monier, AFP

