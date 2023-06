Le feuilleton Mbappé redémarre, le projet sportif du PSG en eaux troubles

PARTIR UN JOUR

Kylian Mbappé a relancé les spéculations sur son avenir proche en prévenant le PSG, lundi, qu’il n’activerait pas l’année supplémentaire incluse en option dans son contrat. L’attaquant français pourrait soit aller jusqu’au bout de son contrat, en 2024, soit être transféré dès cet été. Une décision qui, en plus d’être inattendue, pourrait sérieusement perturber le projet sportif du club de la capitale. Explications.

Et Kylian Mbappé jeta une nouvelle pierre dans le jardin du PSG. L’attaquant français a prévenu son club par courrier, lundi 12 juin, qu'il n'activerait pas l'année supplémentaire en option qui lui permet de prolonger son contrat jusqu'en 2025. Il ira ainsi au terme de son contrat actuel, qui court jusqu’à l'été 2024, et pourrait partir libre – donc gratuitement – du club parisien si ce dernier ne réagit pas cet été.

Un an à peine après la prolongation mouvementée de Kylian Mbappé – à des conditions finalement très avantageuses –, cette annonce a surpris la direction du PSG à plusieurs titres. Le président qatari Nasser al-Khelaïfi "a été abasourdi" par cette annonce "alors que le PSG a fait énormément et compte sur lui la saison prochaine", selon France Bleu Paris. "C’est l’étonnement qui prédomine", relate pour sa part Le Parisien.

Au-delà du choix de ne pas lever l’option incluse dans son contrat, le choix de Kylian Mbappé surprend par son timing : l’attaquant du PSG pouvait attendre jusqu’au 31 juillet pour signifier à sa direction s’il souhaitait lever – ou pas – cette clause d’une année supplémentaire. Au-delà de cette date, il aurait été acté de manière tacite que "Kyky" ne resterait pas dans le club parisien jusqu’en 2025, sans qu’il soit nécessaire de formaliser cela par écrit.

Là, l’histoire est différente : le mercato d’été a officiellement ouvert depuis quelques jours, le 10 juin, et la lettre de Kylian Mbappé envoyée à son club deux jours après, le 12 juin. Cette lettre a aussi été "envoyée aux médias" lundi, selon les informations de la direction des sports de Radio France. "Un acte jugé étrange par le club parisien".

Le joueur et son entourage ont démenti mardi : dans un communiqué transmis à l’AFP, ils "regrettent que la réception de ce courrier ait été diffusée aux médias et que ces échanges soient rendus publics dans le seul but de nuire à leur image et au bon déroulement des discussions avec le club."

"Aucune éventuelle nouvelle prolongation évoquée"

Ce courrier ne facilite pas les affaires du PSG, confronté à un dilemme : prolonger Kylian Mbappé ou le transférer dès cet été. Le club de la capitale, qui avait dépensé 180 millions d’euros pour l’acheter à l’AS Monaco en 2017, ne devrait en tout cas pas prendre le risque de le laisser partir libre dans un an – donc sans toucher d'indemnité de transfert – dans un autre club européen.

L’attaquant français met donc le club de la capitale au pied du mur mais dément tout effet de surprise avec ce courrier, comme l’atteste sa première communication officielle sur le sujet. Le joueur et son entourage y affirment que "la direction du club en charge de sa prolongation" a été informée dès "le 15 juillet 2022 de sa décision (de ne pas aller au-delà de 2024, NDLR) et le courrier avait pour seul objectif de confirmer ce qui avait déjà été précisé oralement au préalable."

"Kylian Mbappé et son entourage affirment n'avoir jamais discuté à nouveau avec le club de ce point durant l'année, excepté il y a 15 jours pour annoncer l'envoi du courrier. Aucune éventuelle nouvelle prolongation n'a, par ailleurs, été évoquée", ajoute le communiqué. "Après avoir déjà affirmé publiquement ces dernières semaines qu'il sera Parisien la saison prochaine, Kylian Mbappé n'a pas demandé son départ cet été mais a juste confirmé au club la non activation de son année supplémentaire."

Il est probable que le contexte de la saison écoulée ne soit pas non plus étranger au choix de Kylian Mbappé : le PSG a, certes remporté – dans la difficulté – un onzième titre de champion de France, mais il a encore échoué au stade des huitièmes de finale en Ligue des champions, face au Bayern Munich. De plus, "la saison 2022-2023, ponctuée par ce que le capitaine des Bleus a perçu comme des promesses non tenues en matière de recrutement l'été dernier, a laissé des traces", explique le journal L’Équipe.

Cet état des lieux pessimiste pourrait avoir des conséquences encore plus fâcheuses sur l’organisation sportive du PSG. Quand les dirigeants du club ont prolongé le joueur il y a un an, il en ont fait l’élément central de leur projet… Mais un an plus tard, l’avenir de Kylian Mbappé à Paris semble davantage s’inscrire en pointillés que sur du long terme.

La direction parisienne, qui a su faire preuve de fermeté dans la gestion du cas de Lionel Messi ces dernières semaines, semble maintenant prête à s’affirmer face à son attaquant vedette. L’entourage du club a insisté, lundi soir dans L’Équipe, sur sa capacité à s'adapter et ne pas dépendre que d'un "seul joueur". "Dans la phase qu'ils veulent ouvrir, les propriétaires insistent beaucoup sur la création d'un collectif et non sur une collection de joueurs."

Le PSG est aussi déjà actif actuellement sur le mercato d’été : l’ancien entraîneur du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, est pressenti pour prendre place sur le banc du Parc des Princes, Manuel Ugarte et Marco Asensio devraient s’engager bientôt avec le club parisien… Mais "un projet avec ou sans Mbappé n’est pas le même", souligne le quotidien sportif.

Un départ au Real Madrid cet été ? Kylian Mbappé dément

En cas de départ cet été, le club qui souhaite enrôler Kylian Mbappé dans ses rangs devra débourser une somme conséquente pour racheter la dernière année de contrat du joueur français. "Kyky" reste logiquement l'un des joueurs les mieux valorisés sur le marché des transferts en raison de ses performances sportives et de son jeune âge (24 ans).

Selon le site de référence Transfermarkt, sa valeur actuelle serait de 180 millions d'euros alors que l'Observatoire du football du CIES (Centre international d'études du sport) l'évalue à 160 millions d'euros. Mbappé n'est que 10e d'un classement dominé par le Norvégien Erling Haaland (245,1 millions d'euros) devant le Brésilien du Real Madrid Vinicius (196,3 millions d'euros) et l'ailier anglais d'Arsenal Bukayo Saka (195,8 millions d'euros). La faiblesse relative de sa cote s'explique essentiellement par la durée restante d'un an de son contrat avec le PSG.

Plusieurs clubs ont la capacité financière suffisante pour accueillir l’attaquant du PSG dès cet été, à commencer par le Real Madrid. Déjà pressentie pour accueillir Kylian Mbappé l’an dernier, la Maison Blanche serait… de nouveau en pole position pour le transfert de l’attaquant parisien cet été, selon Le Parisien. "Alors qu’il y a encore deux semaines, personne n’imaginait la légende Karim Benzema tourner le dos au Real Madrid, la place qu’il libère en attaque suscite la gourmandise du champion du monde 2018", écrit le quotidien.

Le principal intéressé a démenti peu après cette information sur Twitter, parlant de "MENSONGES" et ajoutant : "En même temps plus c’est gros plus ça passe. J’ai déjà dit que je vais continuer la saison prochaine au PSG".

MENSONGES…❌

En même temps plus c’est gros plus ça passe. J’ai déjà dis que je vais continuer la saison prochaine au PSG où je suis très heureux. https://t.co/QTsoBQvZKU — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 13, 2023

Les clubs anglais, forts de leur puissance financière sans égale, ont aussi les moyens de se lancer dans la course pour le recruter. Mais Kylian Mbappé n’a jamais caché son envie de jouer un jour pour le club de la capitale espagnole. Le président madrilène, Florentino Perez, a déclaré récemment que ce transfert ne se ferait "pas cette année". En démentant mercredi, "Kyky" s'est dit "très heureux" à Paris. Mais l'été promet d'être encore long au PSG.

