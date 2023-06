Coupe du monde de rugby : l’Irlande ne veut pas laisser passer sa chance

Le XV du mois

En tête du classement mondial depuis pratiquement un an, le XV du Trèfle espère cette année effacer plusieurs décennies de frustration en Coupe du monde. Choyée par la fédération irlandaise, la "machine verte", qui s'appuie localement sur de redoutables équipes de provinces, a de quoi faire trembler la planète ovale.

La dixième Coupe du monde de rugby verra-t-elle enfin l’Irlande accéder aux demi-finales de la compétition ? Depuis la première édition en 1987, le XV du Trèfle a déjà disputé sept quarts de finale, pour autant de défaites. Une longue série de revers à laquelle compte bien mettre un terme l'actuelle équipe d’Irlande, qui occupe la tête du classement mondial depuis le 24 juillet 2022.

Les Irlandais n’ont plus connu de défaite depuis le 12 février 2022, concédée au Stade de France contre les Bleus dans le Tournoi des Six Nations. Ils ont enchaîné 11 victoires de rang, en empochant au passage un Grand Chelem lors de l’édition 2023 du Tournoi. Et ils ont notamment pris leur revanche sur les Français, numéros 2 au classement mondial, qu'ils ont battus à Dublin le 11 février (32-19).

Pour Sir Clive Woodward, vainqueur de la Coupe du monde avec l’Angleterre en 2003, cette sélection irlandaise en grande forme, qui a notamment battu la Nouvelle-Zélande deux fois chez elle en juillet 2022, fait logiquement partie des grands favoris. "L'Irlande possède un entraîneur et des joueurs de classe mondiale, du numéro 1 au numéro 15. Cette équipe a prouvé qu’elle pouvait battre n’importe qui n'importe où", écrit l’ancien entraîneur du XV d’Angleterre dans le quotidien Daily Mail.

Une Irlande plus forte que jamais

Matt Williams partage la même opinion. Cet Australien est arrivé en 1999 au sein de la province irlandaise du Leinster pour prendre en charge les lignes arrières. "Je travaille depuis 24 ans en Irlande et c'est l’équipe la plus forte que j'ai jamais vue", explique cet entraîneur et consultant pour différents médias. "Il y a toujours eu des individualités incroyables dans l'équipe d'Irlande. Mais je n’avais jamais vu une sélection aussi unie et compétitive", explique-t-il.

Une des forces du XV du Trèfle tient à l’organisation du rugby en Irlande. L’équipe nationale s'appuie sur quatre provinces professionnelles (Munster, Leinster, Connacht et Ulster) qui regroupent les joueurs internationaux. "L'organisation du rugby constitue un énorme avantage pour l’équipe nationale", juge Matt Williams. "Tout le système est construit pour elle. La Fédération travaille avec les provinces et gère les joueurs toute la saison", ajoute-t-il.

Pour lui, l’Irlande a su mettre en place un système de formation efficace depuis les équipes de jeunes jusqu’aux adultes qui favorise la cohésion sur le terrain. Les consignes techniques et physiques sont les mêmes dans les différentes équipes et les joueurs sélectionnés parviennent ainsi facilement à trouver leurs repères quand ils se retrouvent sous le maillot irlandais.

Ce schéma permet également une meilleure gestion des temps de jeu des joueurs qui ne sont pas tiraillés entre les besoins de leurs clubs et ceux de leur équipe nationale. Les internationaux irlandais jouent ainsi moins que leurs homologues français qui doivent enchaîner plus de rencontres au cours d’une même saison. Lors du dernier Irlande-France, le site Rugbyrama avait ainsi calculé le temps de jeu des 30 joueurs alignés au coup d’envoi depuis le début de la saison 2022/2023 : il atteignait 1 006 minutes de jeu en moyenne pour un Bleu, contre 820 minutes pour un Irlandais. La différence était particulièrement criante pour le capitaine français Antoine Dupont avec 1 181 minutes contre seulement 440 pour son vis-à-vis Connor Murray.

Le doute Sexton

La nette victoire décrochée par les Irlandais contre les Bleus cette année à Dublin revêt une importance particulière puisque ces deux équipes pourraient bien se rencontrer lors de l’édition 2023. L'Irlande se retrouve dans la poule B, notamment aux côtés de l’Afrique du Sud et de l'Écosse, respectivement 4e et 5e du classement mondial. Et si elle parvient à terminer parmi les deux premiers de ce groupe, elle devrait ensuite croiser en quart de finale la route de la France ou de la Nouvelle-Zélande, les deux équipes majeures de la poule A. Les poules C et D semblent plus accessibles avec des nations comme l'Angleterre, l'Australie ou l'Argentine, actuellement classées au-delà de la 5e place mondiale.

Si le XV du Trèfle n’a pas été très chanceux lors du tirage au sort de cette compétition, il espère que la bonne étoile veillera sur son emblématique ouvreur Johnny Sexton. Le maître à jouer des Verts, qui aura 38 ans au mois de juillet, a connu de nombreuses blessures au fil de sa longue et riche carrière. Mais son état de forme suscite de nombreuses inquiétudes. Or, selon Matt Williams, "Sexton doit être sur le terrain pour que l’Irlande gagne la Coupe du monde".

Sa précision face aux perches et son expérience des grands rendez-vous constituent des atouts majeurs pour cette équipe irlandaise, qui compte également dans ses rangs le troisième-ligne Josh van der Flier, élu meilleur joueur du monde en 2022. Avec un paquet d’avants redoutables et des lignes arrières inspirées, la "machine verte" a de quoi faire trembler la planète ovale.

Elle se garde cependant de tout excès de confiance. Elle sait qu'un grain de sable peut gripper son fonctionnement, comme cela a été le cas pour la redoutable province du Leinster qui a récemment perdu à Dublin la finale de la Champions Cup contre le club français de La Rochelle. Privée de son métronome Sexton, forfait sur blessure, elle a été battue d’un petit point (26-27). Et si l'ouvreur semble avoir le temps de retrouver ses moyens physiques d'ici la Coupe du monde, sa préparation avec l'Irlande est menacée en raison d’une sanction que les autorités du rugby européen doivent bientôt annoncer. Accusé d’avoir insulté le corps arbitral lors de la finale perdue contre La Rochelle, Sexton risque une lourde suspension qui pourrait même, dans le pire des cas, le priver de compétition mondiale.

