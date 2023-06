Rugby : Toulouse remporte son 22e titre de champion de France en battant La Rochelle

Le Stade toulousain a gagné, samedi, le championnat de France de rugby (29-26) face à La Rochelle au Stade de France.

C'est un titre de plus à son palmarès. Le Stade toulousain est devenu champion de France de rugby pour la 22e fois en battant en finale La Rochelle 29 à 26, samedi 17 juin au Stade de France.

Menés par les champions d'Europe jusqu'à la 77e minute, les Toulousains se sont imposés grâce à un magnifique essai de Romain Ntamack. La Rochelle est toujours en quête de son premier titre national.

🏆 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗗𝗘 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 🛡️



Il est là le 22ème 𝗕𝗼𝘂𝗰𝗹𝗶𝗲𝗿 𝗱𝗲 𝗕𝗿𝗲𝗻𝗻𝘂𝘀 🤩🤩

Bravo les gars ❤️🖤#STSR #FinaleTOP14 pic.twitter.com/tGjAv4I4t8 — Stade Toulousain (@StadeToulousain) June 17, 2023

"Cela aurait pu être pour La Rochelle", a réagit Julien Marchand, talonneur du Stade toulousain au micro de France 2. "On n'y croyait presque plus à la fin, et puis il y a un coup de génie de Romain (Ntamack). Bravo à eux parce qu'ils ont livré un très gros match. On a été indisciplinés et on a failli le payer. C'est la discipline qui est très importante. Bravo encore à eux parce qu'ils ont été très, très forts, ils ont fait une très belle saison, il faut les féliciter. On est heureux pour les Toulousains."

De son côté, Antoine Hastoy, ouvreur de La Rochelle, a exprimé sa déception. "C'est dur", a-t-il dit au micro de France 2. On est bien, on est dans notre plan pendant 76 ou 77 minutes. Et puis voilà, un manque de connexion dans notre défense. Moi, j'ai loupé des points au pied aussi. C'est dur de voir des scènes de joie dans l'autre camp quand on sait les sacrifices qu'on a faits. Bravo à eux. On va repartir fort parce que le club mérite ce bouclier (de Brennus, ndlr)."

Avec AFP

