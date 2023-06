JO-2024 : après Mbappé, Dupont et Griezmann veulent être de la fête à Paris

LES ANTOINE AUX JO

À treize mois des Jeux olympiques de Paris, les grandes stars du sport français déclarent leur flamme aux JO. Le footballeur Antoine Griezmann et le rugbyman Antoine Dupont ont fait connaître leur volonté d'y participer. Reste à voir si leurs clubs et sélections le permettront, alors que les JO sont un événement à part du calendrier international.

Antoine Griezmann et Antoine Dupont rêvent de renforcer les équipes de France de football et de rugby à VII aux JO de Paris.

Ils sont tous les deux Français. Ils se prénomment Antoine. Ils sont au sommet de leur discipline respective et veulent être aux JO-2024. Antoine Griezmann, vice-capitaine de l'équipe de France de football et Antoine Dupont, capitaine de celle de rugby à XV, ont fait part de leur désir de concourir à Paris, à l'été 2024, malgré les obstacles à lever.

En conférence de presse dimanche 18 juin, Antoine Griezmann a déclaré que participer aux Jeux olympiques de Paris en 2024 était "un rêve".

Les joueurs à la merci de leur club

"Si je suis appelé, je mettrai une pression extraordinaire pour qu'on me laisse les faire". "C'est un rêve, un objectif, c'est en France, c'est représenter la France. Les JO, tout le monde les regarde à la TV", a-t-il développé.

Le tournoi olympique masculin de football est réservé aux joueurs de 23 ans ou moins, mais trois exceptions sont possibles pour chaque formation.

"Je n'en ai pas parlé avec mon coach ou mes dirigeants (à l'Atlético Madrid, NDLR) mais cela serait un rêve pour moi", a toutefois concédé le joueur âgé de 32 ans.

Une nuance de taille car le tournoi olympique de football ne fait pas partie du calendrier officiel de la Fifa qui oblige donc les employeurs à libérer les joueurs. Les clubs pourront donc s'opposer à la convocation de leurs joueurs en sélection sur cette période. Un obstacle qui pourrait également empêcher Kylian Mbappé, qui a longtemps clamé son envie d'être de la partie avant de mettre, ces derniers mois, de l'eau dans son vin.

"J'ai toujours dit que c'était un rêve pour moi de les jouer, mais j'ai aussi dit que je ne forcerai pas, que je serai à la disposition du club car ce n'est pas une compétition Fifa", a-t-il ainsi assuré avant le match contre Gibraltar en éliminatoires de l'Euro, début juin.

Lors des JO de Tokyo, la constitution de l'équipe de football avait tournée au calvaire pour Sylvain Ripoll. Le sélectionneur des Bleuets s'est heurté à de multiples refus des clubs européens de libérer les jeunes joueurs, compliquant la préparation de la compétition.

Pour Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, la donne sera encore complexifiée par la tenue de l'Euro-2024 juste avant les Jeux. Il n'y a que dix jours entre la finale de l'Euro 2024 (14 juillet) et le match d'ouverture des JO. Dans ces conditions, difficile d'imaginer leurs employeurs – actuellement l'Atlético Madrid et le PSG – accorder une permission qui hypothéquerait leur préparation physique et le leur participation au début de la saison 2024 / 2025.

Les deux joueurs peuvent toutefois compter sur l'appui de Philippe Diallo, nouveau président de la FFF : "Il y a une sorte d’intérêt supérieur du pays qui doit prédominer. Le monde entier aura le regard sur nous. Nous devons aligner notre meilleure équipe, avec le capitaine des Bleus [Mbappé]", a déclaré le dirigeant dans Le Monde, le 10 juin.

Un plan se met en place pour Dupont

Du côté d'Antoine Dupont, les obstacles sont différents mais sont en passe d'être aplanis, a révélé samedi 17 juin Le Parisien. Des discussions quadripartites ont eu lieu entre la Fédération française de rugby, la Ligue nationale, le Stade toulousain et le joueur, récemment vainqueur du Top 14, pour qu'il puisse participer.

Considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde en matière de rugby à XV, Antoine Dupont postule donc pour un tournoi de rugby à VII. Or, le transfert d'une discipline à l'autre n'est pas une évidence : plus exigeant physiquement que celui à XV, le rugby à VII mobilise également une palette stratégique totalement différente.

Le compromis pour la participation de Dupont serait de le laisser faire l'impasse sur le Tournoi des Six Nations 2024 puis à la tournée d’été du XV de France en Argentine. Il s'agirait de lui permettre, à la place, de disputer des tournois du circuit mondial de rugby à VII afin de se familiariser avec cette discipline et avec le groupe France actuel. Cette solution permettrait aussi de ne pas peser trop lourd sur son club et employeur, le Stade toulousain, qui n’en serait pas privé pour des épreuves de rugby à VII en plus du Tournoi.

Les parties prenantes s'enthousiasment pour cette configuration : "Didier Lacroix [le président du stade Toulousain], on en a parlé et il est OK sur le sujet. Antoine Dupont a un sens aigu de l’intérêt du pays et du rugby et là, les deux sont en jeu. Il faut d’abord qu’on développe le rugby à VII parce qu’il n’est pas encore majeur dans les clubs, mais qu’Antoine Dupont ait envie de venir jouer, c’est une chance phénoménale pour le rugby", a ainsi déclaré Florian Grill, le nouveau président de la Fédération française de rugby, sur RTL.

Une bonne volonté de tous qui trace la marche à suivre pour le football.

