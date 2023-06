Football : le Sénégal de Sadio Mané s'offre une victoire de prestige contre le Brésil

Opposé à la Seleçao en match amical, mardi à Lisbonne, le Sénégal s'est imposé au terme d'un match spectaculaire marqué par un doublé du capitaine des Lions de la Teranga, Sadio Mané (4-2). Après le Cameroun, lors du Mondial-2022, le Maroc en amical, en mars, le Sénégal est la troisième sélection africaine à infliger une défaite aux Brésiliens en l'espace de quelques mois.

Les Sénégalais célèbrent le but de Sadio Mane lors du match amical contre le Brésil, à Lisbonne, le 20 juin 2023.

Publicité Lire la suite

Le Brésil, en tournée de préparation en vue des qualifications pour le Mondial-2026, s'est incliné devant le Sénégal de Sadio Mané (4-2) en match amical, mardi 20 juin à Lisbonne.

Toujours privés de Neymar, les Brésiliens semblaient avoir déjà la tête en vacances face à des champions d'Afrique très motivés. Pourtant, Lucas Paqueta avait rapidement mis la Seleçao sur de bons rails en signant l'ouverture du score en début de rencontre (11e, 1-0). La réaction des Lions de la Teranga a été rapide : Habid Diallo a profité d'un ballon mal dégagé par la défense brésilienne pour rétablir l'égalité d'une puissante reprise du gauche (22e, 1-1).

Puis Sadio Mané est entré en scène en provoquant un but contre son camp de Marquinhos (52e, 2-1) et en marquant lui-même un superbe but d'une frappe enroulée dans la lucarne (55e, 3-1), avant de transformer un penalty dans le temps additionnel (90e + 6, 4-2).

Avant cela, Marquinhos avait tenté de se racheter en réduisant momentanément l'écart d'un but un peu chanceux sur corner (59e, 3-2).

Le Brésil restait sur une facile victoire contre la faible Guinée (4-1) samedi à Barcelone, après une défaite surprise (2-1) contre le Maroc, à Tanger, en mars.

Avec AFP et Reuters

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne