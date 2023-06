Mondial-2023

Rugby : une liste élargie de 42 joueurs pour préparer la Coupe du monde

Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a annoncé mercredi une liste de 42 joueurs retenus pour débuter la préparation au Mondial-2023 (8 septembre - 28 octobre). Elle contient quelques "revenants", tels Brice Dulin ou Baptiste Serin, et des novices, comme Émilien Gailleton, Louis Bielle-Biarrey et Paul Boudehent. Dans deux mois sera connue la liste définitive, après plusieurs stages et matchs de préparation.

Le jeune trois-quart centre Émilien Gailleton, qui a brillé cette saison sous les couleurs de Pau, fait partie des Bleus retenus pour débuter la préparation en vue de la Coupe du monde © AFP / Gaizka Iroz

Texte par : FRANCE 24 Suivre