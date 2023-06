Vingegaard, Pogacar et les autres… Qui sont les favoris du Tour de France 2023 ?

LA QUÊTE DU MAILLOT JAUNE

Bis repetita ? Le Tour de France, qui s'élance samedi de Bilbao, au Pays basque espagnol, semble de nouveau promis à Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar, les grands favoris. Mais une poignée d'outsiders, tels que David Gaudu, Richard Carapaz, ou encore Ben O'connor, vont chercher à bouleverser ce trop prévisible scénario.

Deux titans et le commun des mortels. C'est le scénario annoncé du Tour de France 2023. Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, les deux premiers du Tour de France en 2021 et 2022 ont toutes les cartes mains ou atouts pour reproduire leur duel lors de la Grande Boucle qui s'élancera samedi 1er juillet à Bilbao. Une 110e édition taillée pour les grimpeurs.

Vingegaard et Pogacar, nouveau duel dans les sommets ?

À eux deux, ils ont remporté les trois derniers Tours de France. Deuxième en 2022, Tadej Pogacar a remporté les éditions 2020 et 2021 ! Jonas Vingegaard, quant à lui, a remporté l'an passé sa première Grande Boucle après avoir fini derrière le Slovène l'année précédente.

Difficile dans ces conditions, de ne pas imaginer un remake cette année. Surtout que les deux rivaux restent sur un départ canon en 2023. Vingegaard vient de survoler le Critérium du Dauphiné. Pogacar a lancé son année sur des bases dignes d'Eddy Merckx, avec des victoires au Paris-Nice et au Tour des Flandres, notamment. Le Danois peut se targuer de victoires en vingt-cinq jours de course, tandis que "Pogie" fait mieux avec 14 victoires en vingt-et-un jours de course. Gargantuesque !

Mais le Slovène a connu un coup d'arrêt important en se brisant le poignet le 23 avril pendant le Liège-Bastogne-Liège. Il a fait un retour rassurant ce week-end dans son championnat national. Sera-t-il totalement prêt pour reconquérir le Tour ? "À 100 %", assure Adam Yates, son lieutenant de luxe au sein d'une équipe UAE, qui semble mieux armée que l'an dernier.

En face, Jonas Vingegaard pourra compter sur la machine de guerre Jumbo-Visma (Benoot, Kelderman, Kuss, Laporte, van Aert, van Baarle). Mais saura-t-il résister à la double pression d'être le leader unique et tenant du titre ?

Gaudu, Carapaz, Mas… Un peloton de prétendants au podium !

Si les deux premières places du podium semblent irrémédiablement occupées, tout peut arriver dans le cyclisme : une chute, une fringale sur une étape décisive, un coup de bordure sur une étape banale… Et une longue liste de coureurs n'attend qu'un faux pas des deux monstres.

Meilleure chance française au départ, David Gaudu sera le leader d'une Groupama-FDJ bâtie pour l'épauler, entre l'expérimenté Thibaut Pinot, qui disputera son dernier Tour, et Valentin Madouas, tout juste champion de France. Quatrième l'an dernier, il veut viser plus haut. Il a semblé à son aise en première partie de saison, s'intercalant entre Pogacar et Vingegaard sur le podium. Mais la suite fut plus compliquée : en grandes difficultés sur les classiques puis le Dauphiné, le Breton s'est un peu rassuré, dimanche 25 juin, aux Championnats de France.

L'Équatorien Richard Carapaz est un homme de Grands Tours. En 2019, à la surprise générale, il avait remporté le Giro. Depuis, ses tentatives dans les courses de trois semaines sont généralement couronnées de succès : 2e de la Vuelta 2020, 3e du Tour de France 2021, 2e du Giro en 2022 et triple vainqueur d'étape en Espagne la même année. Le champion olympique en titre, devenu coureur d'EF Education Easy-Post, vient forcément avec des ambitions sur la Grande Boucle cette année. Et s'il s'avère trop juste pour le classement général, il tentera de rentrer dans le cercle des vainqueurs d'étape sur les trois Grands Tours.

Autre hispanophone régulier dans les Grands Tours, l'Espagnol Enric Mas sera l'unique leader de la Movistar. En France, il reste sur deux top 100 (2020, 2021) et un abandon pour cause de Covid-19, et en Espagne, il a été le dauphin du vainqueur ces dernières années. Reste à trouver la force de se hisser plus haut. À noter qu'il sera épaulé par la révélation américaine Matteo Jorgenson, qui pourrait bien se muer en leader en cas de défaillance de Mas.

Éclatant vainqueur du Tour d'Italie 2022, l'Australien Jai Hindley (Bora) va poser pour la première fois ses roues sur le Tour de France. En difficulté ces dernières mois, le coureur de 27 ans devra rapidement prendre ses marques pour peser sur la course.

Un autre Australien devrait faire parler de lui sur ce Tour : Ben O'Connor. Mais quel visage affichera-t-il ? Celui de son Tour parfait en 2021 où il avait terminé 4e ou bien celui de l'an dernier où l'épreuve avait viré au chemin de croix ? L'équipe AG2R-Citroën mise beaucoup sur lui et lui a adjoint les services de trois excellents grimpeurs, l'Autrichien Félix Gall, révélation du Tour de Suisse, Aurélien Paret-Peintre, vainqueur de la 4e étape du dernier Giro, et Clément Berthet, quinzième du dernier Paris-Nice. Il pourra capitaliser sur son Dauphiné (3e).

Outre Vingegaard, un autre Danois pourrait animer les débats : Mattias Skjelmose (Trek) a récemment remporté le Tour de Suisse et va découvrir la plus grande course cycliste au monde. Avec l'envie de faire plus que de la figuration.

Romain Bardet est un habitué de la Grande Boucle. Son apparition comme leader de la DSM signera sa 10e participation à l'épreuve. C'est aussi un habitué des tops 10 (6 en 8 participations). Plus apaisé dans son rapport à son Grand Tour national depuis son transfert dans l'équipe néerlandaise, l'Auvergnat tentera une nouvelle fois de jouer les premiers rôles en misant sur l'offensive. Et pourquoi pas accrocher le troisième podium de sa carrière (2016, 2017) ?

Une loi gouverne la carrière de Guillaume Martin : il améliore constamment son classement sur le Tour de France – si on excepte son exclusion pour Covid-19 en 2023. D'une 23e place en 2017, il est arrivé à la 8e en 2022. Le coureur normand devra être au mieux de sa forme pour y parvenir cette année. Loin d'être une évidence, alors qu'"il a passé le début de saison en délicatesse physique, malmené par une fatigue chronique. Mais il s'est rassuré avec une 6e place au Dauphiné et en bouclant un triathlon Ironman (3,8 km de natation, 180 km de vélo et un marathon en course à pied) juste avant le Grand départ. Peut-on viser le classement général et en même temps la première victoire d'étape de son équipe sur le Tour depuis 2008 ? Un sujet de dissertation sur mesure pour le philosophe du peloton.

