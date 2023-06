Pinot, van Aert, Girmay, Madouas, Sagan, Bernal… 10 coureurs à surveiller sur le Tour de France 2023

À COLLER À LA ROUE

Ils vont disputer leur ultime Tour de France, se battre pour un maillot distinctif, ou forcément gagner des étapes. Plusieurs coureurs devraient écrire l'histoire du Tour de France 2023 qui s'élance samedi de Bilbao, au Pays basque espagnol. Thibaut Pinot, Peter Sagan, Mark Cavendish, Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Biniam Girmay, Julian Alaphilippe, Valentin Madouas, Christophe Laporte et Egan Bernal… France 24 vous présente sa sélection de coureurs à surveiller.

Il y a la quête du maillot jaune et il y a les petites histoires qui écrivent la grande du Tour de France. La dernière Grande Boucle de Pinot, Sagan et Cavendish, les exploits annoncés de van der Poel et van Aert ou encore les Français à surveiller… Voici une sélection de coureurs dont les histoires sur la 110e édition qui pourrait constituer un terreau fertile pour une nouvelle saison du documentaire Netflix sur les arcanes de la plus grande course cycliste au monde.

• Un dernier Tour et puis s'en vont

Thibaut Pinot enfin heureux sur le Tour de France ? Avant sa retraite annoncée pour la fin de la saison, le coureur de 33 ans s'apprête à disputer la dernière Grande Boucle de sa carrière. Une épreuve avec laquelle il entretient une histoire compliquée, entre victoires de prestige au Tourmalet ou à l'Alpe d'Huez, et grandes déceptions, à l'image de 2019 où il a abandonné, alors qu'il semblait promis à la victoire finale.

"Bien" physiquement et "libéré" dans sa tête, après un Giro réussi (cinquième du général et maillot du meilleur grimpeur), Thibaut Pinot veut prendre son dernier Tour de France "comme une fête", tout en espérant "lever les bras une dernière fois". Les fans de cyclisme attendent deux images : Thibaut Pinot qui catapulterait son leader, David Gaudu [équipe Groupama - FDJ], lors d'une étape de montagne, quatre ans après le scénario inverse, et "Thib" vainqueur chez lui pour la vingtième étape dans les Vosges.

Thibaut Pinot va laisser des fans inconsolables en prenant sa retraite. © Marco Bertorello, AFP

Peter Sagan s'apprête également à tirer sa révérence à 33 ans. La rockstar slovaque du peloton quittera le monde du cyclisme sur route et se consacrera pendant huit mois au VTT pour disputer les JO de Paris en 2024. Le triple champion du monde, vainqueur de Paris-Roubaix (2018) et du Tour des Flandres (2016), a aussi marqué de son empreinte le Tour avec sept maillots verts du meilleur sprinteur remportés, un record. Le public retient également sa capacité à faire le spectacle, entre célébrations fantaisistes, roue avant en montée et sourire constant. Si un huitième maillot vert semble hors de portée, les fans de cyclisme espèrent le voir remporter une étape une dernière fois, ce qui serait également bénéfique pour l'équipe TotalEnergies qui n'a plus remporté d'étape depuis 2017.

Peter Sagan aime faire le show à chacune de ses apparitions publiques. © Tom Goyvaerts, AFP

La légende britannique Mark Cavendish, âgé de 38 ans, s'est fixé un objectif ultime : remporter une 35e victoire d'étape pour battre le record qu'il partage avec Eddy Merckx. L'équipe Astana est construite autour de cet objectif, avec notamment le Néerlandais Cees Bol en tant que poisson-pilote.

La légende belge du cyclisme, jamais avare d'un petit tacle envers ses successeurs, a déjà fait savoir ce qu'il pensait d'un éventuel record du "missile de l'île de Man" en 2021 : "On ne peut pas comparer. J'ai fait 2 800 kilomètres en tête, Cavendish en a fait six", explique-t-il cyniquement. Rien que pour une nouvelle pique du "Cannibale", on en viendrait presque à espérer que Cavendish batte le record.

• Ils vont forcément faire parler d'eux.

Le Belge Wout van Aert a remporté trois victoires d'étape, a terminé quatre fois en deuxième place et a remporté haut la main le maillot vert lors du Tour 2022. Son palmarès est long comme le bras, et ce sans compter le travail fourni pour aider son coéquipier de la Jumbo Visma, le Danois Jonas Vingegaard, à remporter le classement général final. Cette année, il a annoncé qu'il ne viserait pas le maillot du meilleur grimpeur, mais qu'il tenterait de multiplier les victoires d'étapes et pourquoi pas revêtir le maillot jaune à l'issue de la première étape, taillée pour un puncheur comme lui.

Wout Van Aert, monstre tout-terrain de la Jumbo-Visma. © Dirk Waem, Belga, AFP

Lorsque l'on parle de Wout van Aert, son éternel rival Mathieu van der Poel de l'équipe Alpecin-Deceuninck n'est jamais loin. Son meilleur ennemi depuis les catégories jeunes de cyclocross le suit partout, et inversement. Le Tour de France 2023 ne fait donc pas exception. Le petit-fils de Raymond Poulidor a plusieurs objectifs en tête pour ce Tour : d'abord revêtir à nouveau le maillot jaune, et pourquoi pas dès la fin de la première étape. Ensuite, tout faire pour s'illustrer lors de la neuvième étape dédiée à son grand-père, qui partira de Saint-Léonard-de-Noblat – village où mourut l'éternel deuxième – le 9 juillet et se terminera au Puy de Dôme, lieu de ses exploits. Enfin, voir Paris pour la première fois : Mathieu van der Poel n'a en effet jamais réussi à terminer une Grande Boucle, ce qui est une anomalie pour ce coureur hors norme.

Le Néerlandais Mathieu van der Poel remporte la course cycliste Paris-Roubaix, le 9 avril 2023 à Roubaix. © Anne-Christine Poujoulat, AFP

Le plus bel espoir du cyclisme africain, Biniam Girmay, va découvrir le Tour de France avec l'équipe Intermarché-Circus-Wanty. Puncheur hors-pair, à 23 ans, Girmay joue dans la même cour que les deux noms précédemment cités. Originaire d'Érythrée, Girmay attire d'immenses foules de compatriotes brandissant leur drapeau partout où il court. La Grande Boucle ne devrait pas faire exception. Après sa victoire de la Gand-Wevelgem, et de la dixième étape du Giro 2022, il peut espérer un nouveau succès de prestige pour sa jeune carrière.

La joie de Biniam Girmay après sa victoire lors de la dixième étape du Giro. © Luca Bettini, AFP

• Des Français à surveiller

Il n'avait pas été retenu pour disputer le Tour 2022 après une lourde chute sur la Liège-Bastogne-Liège 2022, Julian Alaphilippe est de retour cette année sur la Grande Boucle, une épreuve où il a déjà porté 17 fois le maillot jaune. Après deux saisons compliquées, il semble enfin de retour en forme et rêve d'enfiler à nouveau la tunique jaune à l'issue de la première étape et du mur de Pike. En difficulté avec son équipe Soudal Quick-Step qu'il pourrait quitter à la fin de la saison, "Julian" rêve certainement de remettre les pendules à l'heure et de s'offrir une nouvelle épopée avec le maillot de leader.

Le Français Julian Alaphilippe roulant en tête lors de la course cycliste sur route élite hommes, d'Anvers à Louvain, lors de la huitième journée des Championnats du monde de cyclisme sur route UCI Flandres 2021, le 26 septembre 2021, à Louvain. © Kristof Ramon, AFP

Valentin Madouas, qui fêtera ses 27 ans le 12 juillet pendant la course, est devenu champion de France à Cassel et portera donc le maillot tricolore sur le Tour de France où, tout comme Thibaut Pinot, il aura pour mission d'épauler David Gaudu dans l'équipe Groupama-FDJ. "Le tracteur breton" pourra se transcender avec sa nouvelle tunique sur les épaules. Avec l'engouement du public et un parcours casse-pattes en première semaine, qui correspondent à ses qualités, tous les ingrédients sont réunis pour un exploit. Il veut "faire de belles choses sur le Tour". De quoi facilement le voir succéder à Arnaud Demare, dernier Français vainqueur d'étape avec le maillot tricolore en 2017.

Christophe Laporte a été le seul Français à remporter une étape lors de l'édition 2022. Le sprinteur de la Jumbo-Visma pourrait récidiver cette année, même si, sur le papier, son coéquipier Wout van Aert est censé disputer les sprints massifs.

Le coureur français de l'équipe Jumbo-Visma, Christophe Laporte, célèbre en pédalant jusqu'à la ligne d'arrivée pour remporter la 19e étape de la 109e édition du Tour de France, entre Castelnau-Magnoac et Cahors, le 22 juillet 2022. © Marco Bertorello, AFP

• La belle histoire ?

Retournons en 2019, Egan Bernal devient le premier Colombien et le plus jeune coureur à s'imposer sur le Tour de France depuis 1909. Le prodige du cyclisme est alors promis à régner pendant de longues années sur le cyclisme. Une impression confirmée par sa victoire sur le Giro 2022.

Cependant, un accident de la route en janvier 2022 a mis un brutal coup d'arrêt à sa carrière. Lors d'un entraînement en Colombie, il a percuté de plein fouet un autocar à l'arrêt. Victime de fractures à une vertèbre, au fémur droit, à la rotule, ainsi que d'une perforation du poumon et d'un traumatisme crânien, la question était d'abord de savoir s'il allait survivre.

Patiemment, il a repris la compétition, même si ses performances ne sont pas encore du même niveau qu'auparavant. En 2023, après avoir obtenu deux huitièmes places au Tour de Romandie et au Tour de Hongrie, il a terminé douzième en juin lors du Critérium du Dauphiné.

"Je suis reconnaissant d'être en vie et d'être ici avec vous. J'essaie d'être positif. J'aimerais retrouver le niveau que j'avais avant, me mesurer aux meilleurs. C'est pourquoi je suis toujours dans le cyclisme. Je me réveille tous les jours avec cet objectif en tête", a-t-il expliqué lors d'une conférence de presse. "Ce serait fantastique d'arriver à Paris, de terminer mon premier grand Tour après mon accident. Ce serait un grand pas en avant pour moi", s'est-il fixé comme objectif.

Le petit "scarabée" colombien des Ineos Grenadiers risque fort d'avoir un immense soutien populaire pour l'encourager vers cet objectif.

L'arrivée du Tour de France 2019, le 28 juillet 2019, à Paris. © Gonzalo Fuentes, Reuters

