Football : Galtier remercié par le PSG, Luis Enrique présenté officiellement

NOUVEAU CYCLE ?

C'était un secret de polichinelle. Le PSG a annoncé mercredi le départ de l'entraîneur Christophe Galtier et présenté son remplaçant, l'Espagnol Luis Enrique, qui a signé un contrat de deux ans Il est le huitième entraîneur du Paris Saint-Germain depuis l'arrivée du fonds qatarien QSI (Qatar Sports Investments) en 2011.

L'un part et l'autre arrive. Le PSG a officialisé mercredi 5 juillet le départ de Christophe Galtier et présenté son successeur, l'Espagnol Luis Enrique, lors d'une conférence de presse au PSG Campus de Poissy

"C'est un nouveau cycle, une nouvelle façon de jouer, un des meilleures coaches au monde, pas pour ce qu'il a gagné mais pour son style de foot, offensif", a déclaré devant la presse le président Nasser Al-Khelaïfi, aux côtés du technicien de 53 ans, qui s'est engagé jusqu'en 2025 avec le club parisien.

🆕✍️



Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la nomination de Luis Enrique au poste d’entraîneur principal de son équipe professionnelle.



Le technicien espagnol s’est engagé sur un contrat de deux saisons. 🔴🔵#WelcomeToParisLuisEnrique — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 5, 2023

Luis Enrique devient le huitième entraîneur du PSG depuis l'arrivée du fonds qatarien QSI (Qatar Sports Investments) à la tête du club, en 2011.

"Je peux vous garantir qu'on travaillera en tant qu'équipe", a promis le nouvel entraîneur, désireux de "chercher des titres", "l'objectif commun" avec les joueurs.

"Lucho", réputé pour son fort caractère, était sur le marché depuis décembre et son limogeage par la Fédération espagnole dans la foulée de l'élimination de la Roja en huitièmes de finale du Mondial-2022 contre le Maroc.

Un nom de prestige

Avec l'Espagnol, le club parisien a réussi à sortir par le haut d'une saison mouvementée et très décevante, dénichant un grand nom du football international à la carrière prestigieuse.

L'ancien milieu international, passé par les bancs de l'AS Rome (2011-2012), du Celta Vigo (2013-2014) et du FC Barcelone (2014-2017), a pour mission d'offrir enfin au PSG une première Ligue des champions, le rêve des propriétaires qatariens.

Luis Enrique a déjà gagné la prestigieuse Coupe d'Europe, avec le Barça en 2015, année où il a également remporté le championnat et la Coupe d'Espagne. Il dirigeait également la formation blaugrana le soir de la fameuse "remontada", le 6-1 infligé au PSG en 1/8 de finale retour de C1 (après une défaite 4-0 à l'aller) en 2017.

À Paris, il retrouvera un des artisans majeurs de ces succès, le Brésilien Neymar qu'il avait sous ses ordres en Catalogne, à condition que le N.10 poursuive son aventure sous le maillot rouge et bleu.

Avec ses fermes convictions et son verbe haut, Luis Enrique a été recruté pour sa capacité à inculquer une philosophie offensive à ses formations, avec beaucoup de possession, ce qui a particulièrement manqué au PSG ces dernières saisons.

La gestion du cas Kylian Mbappé constituera son premier gros chantier alors que l'avenir flou de la star parisienne, désireuse de quitter le club libre au terme de son contrat en 2024, risque d'être le feuilleton de l'été.

Si Kylian Mbappé "veut rester, il faut signer un nouveau contrat, on ne peut pas laisser partir gratuit un des meilleurs joueurs du monde", a ainsi déclaré le président du Paris Saint-germain, Nasser Al-Khelaïfi, lors de la conférence de presse.

Christophe Galtier quitte le club

Dans la matinée, le Paris Saint-Germain avait officialisé la fin de contrat de l'entraîneur Christophe Galtier, un an avant son terme, dans un communiqué où il loue le "professionnalisme" du technicien de 56 ans arrivé à l'été 2022.

"Au terme de l'exercice 2022-2023, le Paris Saint-Germain et Christophe Galtier ont décidé de mettre un terme à son contrat d'entraîneur de l'équipe première", a annoncé le club rouge et bleu, en tenant à souligner "son professionnalisme et son engagement".

Les deux parties avaient finalisé l'accord scellant leur divorce dans la matinée, selon une source proche des négociations.

Avec AFP

